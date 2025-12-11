Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Γυναίκα στη Βενετία έκανε... πειρατεία σε σκάφος με δέματα και προσέκρουσε στη γέφυρα Ριάλτο, δείτε βίντεο
Γυναίκα στη Βενετία έκανε... πειρατεία σε σκάφος με δέματα και προσέκρουσε στη γέφυρα Ριάλτο, δείτε βίντεο
Το σκάφος φορτωμένο με δέματα φαίνεται να προσκρούει με ορμή σε μαρμάρινο στηθαίο κοντά στο ιστορικό κτίριο Fondaco dei Tedeschi
Μια γυναίκα έκλεψε σκάφος διανομής δεμάτων στο Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας, όμως έχασε τον έλεγχό του και το έριξε σε μαρμάρινο στηθαίο κοντά στη διάσημη Γέφυρα του Ριάλτο, προκαλώντας σημαντικές ζημιές. Ακολούθως προσπάθησε να διαφύγει, αλλά συνελήφθη.
Σε βίντεο που μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, διακρίνεται ένα σκάφος φορτωμένο με δέματα να προσκρούει με ορμή σε μαρμάρινο στηθαίο κοντά στο ιστορικό κτίριο Fondaco dei Tedeschi. Ακολούθως, η γυναίκα αποβιβάζεται και τρέπεται σε φυγή.
Η πρόσκρουση του σκάφους προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές, αφού δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
Όσο για την παράτολμη γυναίκα, συνελήφθη από αστυνομικούς και θα οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης αύριο Παρασκευή.
Venezia, dopo aver cercato di rubare i pacchi a bordo, è salita sulla barca da trasporto e poi si è schiantata contro la balaustra del ponte di Rialto, facendo danni incalcolabili— Carlo Gallo (Karl Fash✋️🇮🇹🖤) (@Karl_Fasc) December 11, 2025
👉 arrestata una 20enne
tunisina💩🔥🖕 pic.twitter.com/aLQdXqs9Hd
Σε βίντεο που μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, διακρίνεται ένα σκάφος φορτωμένο με δέματα να προσκρούει με ορμή σε μαρμάρινο στηθαίο κοντά στο ιστορικό κτίριο Fondaco dei Tedeschi. Ακολούθως, η γυναίκα αποβιβάζεται και τρέπεται σε φυγή.
«Μια γυναίκα έκλεψε το σκάφος, το οδήγησε για μερικά μέτρα χωρίς να έχει (τις απαιτούμενες) γνώσεις και το έριξε σε στηθαίο» κοντά στη διάσημη Γέφυρα του Ριάλτο, ανέφερε αξιωματούχος από το περιβάλλον του δημάρχου της Βενετίας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).
Una donna, probabilmente in stato di alterazione, ha rubato una barca da trasporto merci ormeggiata ai piedi del ponte di Rialto. La donna è salita a bordo e ha avviato il motore cercando di allontanarsi in direzione San Marco ma dopo un breve attraversamento lungo il canale è… pic.twitter.com/cHzZGGYzyl— Repubblica (@repubblica) December 11, 2025
Η πρόσκρουση του σκάφους προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές, αφού δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
Όσο για την παράτολμη γυναίκα, συνελήφθη από αστυνομικούς και θα οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης αύριο Παρασκευή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα