Γυναίκα στη Βενετία έκανε... πειρατεία σε σκάφος με δέματα και προσέκρουσε στη γέφυρα Ριάλτο, δείτε βίντεο
Βενετία Σκάφος

Μια γυναίκα έκλεψε σκάφος διανομής δεμάτων στο Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας, όμως έχασε τον έλεγχό του και το έριξε σε μαρμάρινο στηθαίο κοντά στη διάσημη Γέφυρα του Ριάλτο, προκαλώντας σημαντικές ζημιές. Ακολούθως προσπάθησε να διαφύγει, αλλά συνελήφθη.


Σε βίντεο που μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, διακρίνεται ένα σκάφος φορτωμένο με δέματα να προσκρούει με ορμή σε μαρμάρινο στηθαίο κοντά στο ιστορικό κτίριο Fondaco dei Tedeschi. Ακολούθως, η γυναίκα αποβιβάζεται και τρέπεται σε φυγή.

«Μια γυναίκα έκλεψε το σκάφος, το οδήγησε για μερικά μέτρα χωρίς να έχει (τις απαιτούμενες) γνώσεις και το έριξε σε στηθαίο» κοντά στη διάσημη Γέφυρα του Ριάλτο, ανέφερε αξιωματούχος από το περιβάλλον του δημάρχου της Βενετίας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η πρόσκρουση του σκάφους προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές, αφού δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Όσο για την παράτολμη γυναίκα, συνελήφθη από αστυνομικούς και θα οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης αύριο Παρασκευή.

