Με δικαστική εντολή θα αφεθεί ξανά ελεύθερος ο μετανάστης που απελάθηκε παράνομα από τις ΗΠΑ στο Ελ Σαλβαδόρ
Αμερικανικό δικαστήριο διέταξε σήμερα να αφεθεί ελεύθερος ο Κιλμάρ Αμπρέγο, η παράνομη απέλαση του οποίου έγινε σύμβολο της επιθετικής καταστολής της μετανάστευσης στις ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, μολονότι είναι πιθανόν να απελαθεί για δεύτερη φορά.
Η εντολή που εξέδωσε η δικαστής Πόλα Ξινίς σημαίνει ότι ο Αμπρέγο θα επιστρέψει, τουλάχιστον προσωρινά, στο σπίτι του στο Μέριλαντ, παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ ότι δεν θα αφεθεί ποτέ ξανά ελεύθερος στις ΗΠΑ.
Η απόφαση της Ξινίς είναι η σημαντικότερη πρόσφατη εξέλιξη στην υπόθεση που ξεκίνησε τον Μάρτιο, όταν ο Αμπρέγο απελάθηκε παράνομα στο Ελ Σαλβαδόρ, όπου οδηγήθηκε σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, αλλά στη συνέχεια οδηγήθηκε πίσω στις ΗΠΑ και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διακίνηση παράτυπων μεταναστών. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης τον παρουσίαζαν ως επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια ενώ οι επικριτές της την κατηγορούσαν ότι καταπατά τα νομικά δικαιώματα, στην προσπάθειά της να απελάσει εκατομμύρια ανθρώπους.
Ο 30χρονος Αμπρέγο κρατείται από τον Αύγουστο σε κέντρο κράτησης μεταναστών, αφού συνελήφθη αμέσως μόλις αφέθηκε ελεύθερος από τη φυλακή όπου είχε οδηγηθεί στο πλαίσιο της δίωξης που του ασκήθηκε για την ποινική υπόθεσή του. Η Ξινίς έκρινε ότι δικαιούτο να αποφυλακιστεί, εν μέρει επειδή ένας δικαστής αρμόδιος για μεταναστευτικά θέματα δεν είχε εκδώσει επίσημη εντολή απέλασης το 2019, όταν απαγορεύτηκε η απέλαση του στο Ελ Σαλβαδόρ, καθώς κρίθηκε ότι στη γενέτειρά του κινδύνευε από τις εγκληματικές συμμορίες.
