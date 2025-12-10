Ο Τραμπ δεν αποκλείει συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους, αλλά «δεν θέλουμε να χάνουμε τον χρόνο μας»

Κλείσιμο

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότιμε τους Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε νωρίτερα σήμερα για την Ουκρανία.«Μιλήσαμε με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας,. Συζητήσαμε για την Ουκρανία μεκαι θα δούμε τι θα συμβεί. Εννοώ, περιμένουμε να ακούσουμε απαντήσεις πριν προχωρήσουμε», είπε την Τετάρτη κατά τη διάρκεια συνάντησης με ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου.Άφησε μάλιστα να εννοηθεί ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες του ζήτησαν να παραστεί σε συνάντηση το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη.«Είπαμε ότι, πριν πάμε σε μια συνάντηση, θέλουμε να μάθουμε κάποια πράγματα», είπε.Πρόσθεσε ότι «θέλουν να πάμε σε συνάντηση το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη και θα αποφασίσουμε με βάση τα αποτελέσματα της συνάντησης.».Σε ερώτημα για το θέλει ο Ζελένσκι από τη συνάντηση, ο Τραμπ προτίμησε να αναφερθεί στην προοπτική διεξαγωγής εκλογών στην Ουκρανία.«Αναρωτιέμαι πόσο καιρό θα πάρει μέχρι να γίνουν εκλογές. Είναι πολύς καιρός, δεν έχουν γίνει εκλογές εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε.Επικαλέστηκε μάλιστα και δημοσκόπηση που δείχνει ότι 82% των Ουκρανών «απαιτεί να επιτευχθεί μια συμφωνία, ο ουκρανικός λαός θέλει να δει το τέλος».«Αυτός ο πόλεμος πρέπει να διευθετηθεί, χρειάζονται, ωστόσο, δύο για το τανγκό».