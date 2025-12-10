Ο διακεκριμένος επιστήμονας φωτίζει τα κρυμμένα μυστικά του διαστήματος, εξηγεί γιατί είναι απίθανο να είμαστε μόνοι στο σύμπαν, θεωρεί ότι η εποίκηση του Αρη δεν είναι ένα βιώσιμο πρότζεκτ και επισημαίνει την αποστολή που έχουμε ως ανθρωπότητα στον πλανήτη Γη.
Ο Τραμπ δεν αποκλείει συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους, αλλά «δεν θέλουμε να χάνουμε τον χρόνο μας»
Αναφέρθηκε ξανά στην ανάγκη να γίνουν εκλογές στην Ουκρανία
Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι αντάλλαξε «πολλά σκληρά λόγια» με τους Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε νωρίτερα σήμερα για την Ουκρανία.
«Μιλήσαμε με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, όλοι πολύ καλοί ηγέτες, πολύ καλοί φίλοι μου. Συζητήσαμε για την Ουκρανία με πολλά σκληρά λόγια και θα δούμε τι θα συμβεί. Εννοώ, περιμένουμε να ακούσουμε απαντήσεις πριν προχωρήσουμε», είπε την Τετάρτη κατά τη διάρκεια συνάντησης με ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου.
Άφησε μάλιστα να εννοηθεί ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες του ζήτησαν να παραστεί σε συνάντηση το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη.
«Είπαμε ότι, πριν πάμε σε μια συνάντηση, θέλουμε να μάθουμε κάποια πράγματα», είπε.
Πρόσθεσε ότι «θέλουν να πάμε σε συνάντηση το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη και θα αποφασίσουμε με βάση τα αποτελέσματα της συνάντησης. Δεν θέλουμε να χάνουμε το χρόνο μας».
Σε ερώτημα για το θέλει ο Ζελένσκι από τη συνάντηση, ο Τραμπ προτίμησε να αναφερθεί στην προοπτική διεξαγωγής εκλογών στην Ουκρανία.
«Αναρωτιέμαι πόσο καιρό θα πάρει μέχρι να γίνουν εκλογές. Είναι πολύς καιρός, δεν έχουν γίνει εκλογές εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε.
Επικαλέστηκε μάλιστα και δημοσκόπηση που δείχνει ότι 82% των Ουκρανών «απαιτεί να επιτευχθεί μια συμφωνία, ο ουκρανικός λαός θέλει να δει το τέλος».
«Αυτός ο πόλεμος πρέπει να διευθετηθεί, χρειάζονται, ωστόσο, δύο για το τανγκό».
Trump:— Clash Report (@clashreport) December 10, 2025
The European leaders want a meeting in Europe over the weekend.
We want to know some things before a meeting.
We don't want to waste time. pic.twitter.com/IO7O9rBv5b
Trump:— Clash Report (@clashreport) December 10, 2025
Zelensky has to be realistic.
I do wonder about how long is it gonna be until they have an election?
82% of the Ukrainian people demand a settlement be made. pic.twitter.com/spV5k2JZJY
