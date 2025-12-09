Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Το κόμμα της Λε Πεν θέλει να λειτουργήσουν ξανά οι οίκοι ανοχής, αλλά με αφεντικά τις εργαζόμενες
Το κόμμα της Λε Πεν θέλει να λειτουργήσουν ξανά οι οίκοι ανοχής, αλλά με αφεντικά τις εργαζόμενες
«Θα είναι αυτοκράτειρες στο βασίλειό τους», λέει βουλευτής του κόμματος και εξηγεί ότι η απαγόρευση έχει κάνει τη ζωή των εργαζομένων γυναικών δύσκολη
Ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν σκοπεύει να υποβάλει νομοσχέδιο που θα επιτρέπει την επαναλειτουργία των πορνείων ως συνεταιρισμών.
Σε δηλώσεις του σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο Ζαν-Φιλίπ Τανγκί, εξέχων βουλευτής του κόμματος, ανακοίνωσε την πρόθεσή του κόμματός του.
Οι ιερόδουλες «θα είναι αυτοκράτειρες στο βασίλειό τους», δήλωσε χαρακτηριστικά στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL.
Τα πορνεία απαγορεύτηκαν στη Γαλλία το 1946, αναφέρει το Politico. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι πόρνες μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αλλά νόμος του 2016 που προώθησε το Σοσιαλιστικό Κόμμα επιβάλλει πρόστιμο 1.500 ευρώ στους πελάτες.
Ο Τανγκί δήλωσε στο RTL ότι η ποινικοποίηση των πελατών έχει επιδεινώσει την καθημερινή ζωή των εργαζομένων γυναικών. Ο βουλευτής προτείνει τη δημιουργία αυτοδιαχειριζόμενων χώρων που θα λειτουργούν από εργαζόμενες του σεξ, ώστε να μπορούν να εργάζονται με ασφάλεια. «Η μόνη λύση είναι οι πόρνες να είναι τα αφεντικά τους, να είναι αυτοκράτειρες στο δικό τους βασίλειο. Θα ήταν ένα είδος συνεταιρισμού, ένας θεσμός, που θα διοικείται και θα ανήκει στις ίδιες», πρόσθεσε.
Αν και ο βουλευτής ισχυρίζεται ότι έχει την υποστήριξη της Μαρίν Λεπέν. άλλο στέλεχος του Εθνικού Συναγερμού, που αντιτίθεται στις ρυθμίσεις δήλωσε στο RTL ότι το ζήτημα «ούτε που δεν συζητήθηκε ποτέ».
Παρόμοια συζήτηση έχει γίνει και σε άλλες χώρες της ΕΕ.
Στην Ιταλία πολιτικοί από την κυβερνητική συμμαχία της Τζιόρτζια Μελόνι τάσσονται υπέρ της επαναλειτουργίας των οίκων ανοχής και της ρύθμισης της πορνείας, αλλά, προς το παρόν, οι προτάσεις δεν έχουν εφαρμοστεί.
Σε δηλώσεις του σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο Ζαν-Φιλίπ Τανγκί, εξέχων βουλευτής του κόμματος, ανακοίνωσε την πρόθεσή του κόμματός του.
Οι ιερόδουλες «θα είναι αυτοκράτειρες στο βασίλειό τους», δήλωσε χαρακτηριστικά στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL.
Τα πορνεία απαγορεύτηκαν στη Γαλλία το 1946, αναφέρει το Politico. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι πόρνες μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αλλά νόμος του 2016 που προώθησε το Σοσιαλιστικό Κόμμα επιβάλλει πρόστιμο 1.500 ευρώ στους πελάτες.
Ο Τανγκί δήλωσε στο RTL ότι η ποινικοποίηση των πελατών έχει επιδεινώσει την καθημερινή ζωή των εργαζομένων γυναικών. Ο βουλευτής προτείνει τη δημιουργία αυτοδιαχειριζόμενων χώρων που θα λειτουργούν από εργαζόμενες του σεξ, ώστε να μπορούν να εργάζονται με ασφάλεια. «Η μόνη λύση είναι οι πόρνες να είναι τα αφεντικά τους, να είναι αυτοκράτειρες στο δικό τους βασίλειο. Θα ήταν ένα είδος συνεταιρισμού, ένας θεσμός, που θα διοικείται και θα ανήκει στις ίδιες», πρόσθεσε.
Αν και ο βουλευτής ισχυρίζεται ότι έχει την υποστήριξη της Μαρίν Λεπέν. άλλο στέλεχος του Εθνικού Συναγερμού, που αντιτίθεται στις ρυθμίσεις δήλωσε στο RTL ότι το ζήτημα «ούτε που δεν συζητήθηκε ποτέ».
Παρόμοια συζήτηση έχει γίνει και σε άλλες χώρες της ΕΕ.
Στην Ιταλία πολιτικοί από την κυβερνητική συμμαχία της Τζιόρτζια Μελόνι τάσσονται υπέρ της επαναλειτουργίας των οίκων ανοχής και της ρύθμισης της πορνείας, αλλά, προς το παρόν, οι προτάσεις δεν έχουν εφαρμοστεί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα