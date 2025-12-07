Δεν θα πάρω σύνταξη από την πολιτική αν λάβω προεδρική χάρη, λέει ο Νετανιάχου
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου Ισαάκ Χέρτζογκ

Δεν θα πάρω σύνταξη από την πολιτική αν λάβω προεδρική χάρη, λέει ο Νετανιάχου

H ιδέα είχε διατυπωθεί προ ημερών όταν ζήτησε επίσημα χάρη από τον πρόεδρο Χέρτσογκ

Δεν θα πάρω σύνταξη από την πολιτική αν λάβω προεδρική χάρη, λέει ο Νετανιάχου
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι δεν θα συνταξιοδοτηθεί από την πολιτική αν λάβει χάρη από τον πρόεδρο της χώρας στη δίκη για διαφθορά με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπος εδώ και χρόνια.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν προγραμματίζει να συνταξιοδοτηθεί από την πολιτική ζωή στην περίπτωση που του απονεμηθεί προεδρική χάρη, ο Νετανιάχου απάντησε: «Όχι».

«Είναι πολύ ανήσυχοι για το μέλλον μου. Θέλουν να βεβαιωθούν ότι — πώς να το πω; — ανησυχούν για το μέλλον μου», αστειεύτηκε ο Νετανιάχου δίπλα στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς όταν ερωτήθηκε κατά τη κοινή συνέντευξή τους. «Λοιπόν, το ίδιο και οι ψηφοφόροι, και αυτοί θα αποφασίσουν, προφανώς, αλλά έχουμε μεγάλα καθήκοντα να επιτελέσουμε», είπε ακόμη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

H ιδέα είχε διατυπωθεί την περασμένη εβδομάδα, όταν ζήτησε επίσημα χάρη από τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ, αναφέρουν οι Times of Israel.

Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει μία κατηγορία για δωροδοκία και τρεις για απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης, σε τρεις ξεχωριστές υποθέσεις. Οι κατηγορίες σχετίζονται με ισχυρισμούς για αθέμιτη χειραγώγηση του Τύπου και λήψη παράνομων δώρων σε αντάλλαγμα για κυβερνητικές χάρες.

Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη και υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες είναι κατασκευασμένες, στο πλαίσιο μιας απόπειρας πολιτικού πραξικοπήματος από την αστυνομία και την εισαγγελία.

Οι κατηγορίες απαγγέλθηκαν τον Νοέμβριο του 2019 και η δίκη του ξεκίνησε τον Μάιο του 2020 μετά από χρόνια έρευνας. Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, η αντιπολίτευση τον καλούσε να παραιτηθεί λόγω των κατηγοριών. Αναλυτές εκτιμούν ότι, αν συνεχιστεί, η δίκη θα διαρκέσει αρκετά ακόμη χρόνια.

Ο Χέρτσογκ, ο οποίος πιθανότατα θα χρειαστεί εβδομάδες ή ακόμη και μήνες για να αποφασίσει αν θα χορηγήσει τη χάρη, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα λάβει υπόψη «μόνο το καλό της χώρας» στην απόφασή του.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD: Το χριστουγεννιάτικο κανάλι-θεσμός της COSMOTE TV επιστρέφει δυναμικά

Διαθέσιμο από την Παρασκευή 5/12 έως και την Τετάρτη 7/1, με 4 καθημερινές back-2-back προβολές ταινιών - Με πάνω από 130 ταινίες για όλη την οικογένεια και περισσότερες από 25 ταινίες σε Α’ τηλεοπτική προβολή

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης