Εντυπωσιακές εικόνες από τη νέα έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη, η λάβα έφτασε τα 30 μέτρα
Καμία γειτονική κοινότητα δεν βρίσκεται επί του παρόντος σε κίνδυνο
Το ηφαίστειο Κιλαουέα της Χαβάης έχει εισέλθει σε μια νέα φάση έκρηξης, εκτοξεύοντας πίδακες λάβας στον αέρα, ενώ παραμένει εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Ηφαιστείων της Χαβάης.
Το όρος Κιλαουέα στο Μεγάλο Νησί της Χαβάης έχει ενεργοποιηθεί φωτίζοντας τον νυχτερινό ουρανό με έντονους κόκκινους πίδακες λάβας.
Η τελευταία δραστηριότητα, που συναρπάζει τους κατοίκους και τους επισκέπτες για σχεδόν ένα χρόνο, ξεκίνησε στις 6 Δεκεμβρίου και περιλαμβάνει πίδακες που φτάνουν τα 15 με 30 μέτρα από τις οπές του βόρειου κώνου.
Η έκρηξη παραμένει περιορισμένη εντός του Εθνικού Πάρκου Ηφαιστείων της Χαβάης, αν και οι επιστήμονες της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ συνεχίζουν να παρακολουθούν την αυξημένη σεισμική δραστηριότητα και τη συμπεριφορά της λάβας.
