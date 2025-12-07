Τουλάχιστον 23 νεκροί εξαιτίας πυρκαγιάς σε νυχτερινό κέντρο στην Ινδία
ΚΟΣΜΟΣ
Ινδία Πυρκαγιά νυχτερινό κέντρο Νεκροί

Τουλάχιστον 23 νεκροί εξαιτίας πυρκαγιάς σε νυχτερινό κέντρο στην Ινδία

Στα θύματα συγκαταλέγονται τουρίστες και δεν έχει γίνει γνωστό αν είναι αλλοδαποί και ποιες ήταν οι εθνικότητές τους

Τουλάχιστον 23 νεκροί εξαιτίας πυρκαγιάς σε νυχτερινό κέντρο στην Ινδία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε πολυσύχναστο νυχτερινό κέντρο στην πολιτεία Γκόα, στη δυτική Ινδία, ανακοινώθηκε σήμερα από τον πρωθυπουργό της πολιτειακής κυβέρνησης Πραμόντ Σάβαντ και άλλους τοπικούς αξιωματούχους.

Στα θύματα συγκαταλέγονται «τρεις ως τέσσερις» τουρίστες, είπε ο πρωθυπουργός Σάβαντ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου ειδήσεων Press Trust of India. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί από τις αρχές αν ανάμεσά τους ήταν αλλοδαποί και ποιες ήταν οι εθνικότητές τους.


Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ντισκοτέκ στην Αρπόρα, στην περιοχή Βόρεια Γκόα, διευκρίνισε η αστυνομία.

«Σήμερα είναι πολύ οδυνηρή μέρα για όλους μας στην Γκόα. Μεγάλη πυρκαγιά στην Αρπόρα στοίχισε τη ζωή σε 23 ανθρώπους», ανέφερε ο κ. Σάβαντ, ο οποίος μετέβη επιτόπου, μέσω X.

Ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης πρόσθεσε πως «διέταξε να διενεργηθεί έρευνα» για να εξακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας κι αν «τηρούνταν οι κανόνες πυρασφάλειας» κι ο οικοδομικός κανονισμός. «Οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τις βαρύτερες συνέπειες του νόμου, οποιαδήποτε αμέλεια θα αντιμετωπιστεί αυστηρά», τόνισε.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας εγκαυμάτων και οι υπόλοιποι από ασφυξία, πάντα σύμφωνα με τον κ. Σάβαντ.

Κλείσιμο
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Indian Express, πιθανή αιτία της πυρκαγιάς ήταν η ανατίναξη φιάλης αερίου που χρησιμοποιείτο στην κουζίνα.

Η Γκόα--άλλοτε πορτογαλική αποικία, που βρέχεται από τη θάλασσα του Ομάν--αποτελεί μαγνήτη για τους τουρίστες απ’ όλο τον κόσμο. Τους χειμερινούς μήνες καταγράφεται κατά κανόνα η κορύφωση των επισκέψεων.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD: Το χριστουγεννιάτικο κανάλι-θεσμός της COSMOTE TV επιστρέφει δυναμικά

Διαθέσιμο από την Παρασκευή 5/12 έως και την Τετάρτη 7/1, με 4 καθημερινές back-2-back προβολές ταινιών - Με πάνω από 130 ταινίες για όλη την οικογένεια και περισσότερες από 25 ταινίες σε Α’ τηλεοπτική προβολή

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης