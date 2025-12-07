Τουλάχιστον 23 νεκροί εξαιτίας πυρκαγιάς σε νυχτερινό κέντρο στην Ινδία

Κλείσιμο

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε πολυσύχναστο νυχτερινό κέντρο στην πολιτεία Γκόα, στη δυτική Ινδία, ανακοινώθηκε σήμερα από τον πρωθυπουργό της πολιτειακής κυβέρνησης Πραμόντ Σάβαντ και άλλους τοπικούς αξιωματούχους.Στα θύματα συγκαταλέγονται «τρεις ως τέσσερις» τουρίστες, είπε ο πρωθυπουργός Σάβαντ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου ειδήσεων Press Trust of India. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί από τις αρχές αν ανάμεσά τους ήταν αλλοδαποί και ποιες ήταν οι εθνικότητές τους.Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ντισκοτέκ στην Αρπόρα, στην περιοχή Βόρεια Γκόα, διευκρίνισε η αστυνομία.«Σήμερα είναι πολύ οδυνηρή μέρα για όλους μας στην Γκόα. Μεγάλη πυρκαγιά στην Αρπόρα στοίχισε τη ζωή σε 23 ανθρώπους», ανέφερε ο κ. Σάβαντ, ο οποίος μετέβη επιτόπου, μέσω X.Ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης πρόσθεσε πως «διέταξε να διενεργηθεί έρευνα» για να εξακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας κι αν «τηρούνταν οι κανόνες πυρασφάλειας» κι ο οικοδομικός κανονισμός. «Οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τις βαρύτερες συνέπειες του νόμου, οποιαδήποτε αμέλεια θα αντιμετωπιστεί αυστηρά», τόνισε.Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας εγκαυμάτων και οι υπόλοιποι από ασφυξία, πάντα σύμφωνα με τον κ. Σάβαντ.Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Indian Express, πιθανή αιτία της πυρκαγιάς ήταν η ανατίναξη φιάλης αερίου που χρησιμοποιείτο στην κουζίνα.Η Γκόα--άλλοτε πορτογαλική αποικία, που βρέχεται από τη θάλασσα του Ομάν--αποτελεί μαγνήτη για τους τουρίστες απ’ όλο τον κόσμο. Τους χειμερινούς μήνες καταγράφεται κατά κανόνα η κορύφωση των επισκέψεων.