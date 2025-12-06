Ένοπλη επίθεση σε χόστελ στη Νότια Αφρική με 11 νεκρούς, ανάμεσά τους ένα 3χρονο αγοράκι
ΚΟΣΜΟΣ
Νότια Αφρική Ένοπλη επίθεση Νεκροί

Ένοπλη επίθεση σε χόστελ στη Νότια Αφρική με 11 νεκρούς, ανάμεσά τους ένα 3χρονο αγοράκι

14 οι τραυματίες - Παραμένουν ασύλληπτοι οι δράστες

Ένοπλη επίθεση σε χόστελ στη Νότια Αφρική με 11 νεκρούς, ανάμεσά τους ένα 3χρονο αγοράκι
15 ΣΧΟΛΙΑ
Επίθεση με 11 νεκρούς, ανάμεσά τους και ένα τρίχρονο παιδί, εξαπέλυσαν ένοπλοι σε ξενώνα στην Πραιτώρια της Νότιας Αφρικής, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι συνολικά 25 άτομα πυροβολήθηκαν» δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Άθλεντα Ματέ στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας ότι 14 άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ανάμεσα στα θύματα είναι ένας 12χρονος και ένας 16χρονος.

Δέκα άτομα πέθαναν στο σημείο της επίθεσης στην περιοχή Σολβίλ, 18 χιλιόμετρα δυτικά της Πραιτώρια. Ένα ακόμη άτομο υπέκυψε στα τραύματά του και κατέληξε στο νοσοκομείο, διευκρινίστηκε.

Το περιστατικό έγινε στις 4:30 π.μ. (τοπική ώρα), όταν τρεις ένοπλοι εισήλθαν στο κτίριο και πυροβόλησαν αδιακρίτως. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε στις 6 το πρωί.

Άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής το κίνητρο της επίθεσης, ενώ δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Η Νότια Αφρική, που είναι και η πιο βιομηχανοποιημένη χώρα της Αφρικής, είναι αντιμέτωπη με την εγκληματικότητα και τη διαφθορά από οργανωμένα δίκτυα. Πολλοί άνθρωποι κατέχουν άδειες για όπλα για προσωπική προστασία. Σύμφωνα με τα δεδομένα της αστυνομίας, περίπου 63 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους καθημερινά μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου.
15 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης