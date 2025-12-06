Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Συμφωνία ειρήνης: Η πρόοδος εξαρτάται από τη Ρωσία, λένε ΗΠΑ και Ουκρανία
Συμφωνία ειρήνης: Η πρόοδος εξαρτάται από τη Ρωσία, λένε ΗΠΑ και Ουκρανία
Ουάσινγκτον και Κίεβο συμφώνησαν στη Φλόριντα για την ανάγκη σοβαρής δέσμευσης της Μόσχας προς την ειρήνη και την αποκλιμάκωση του πολέμου - Εξετάστηκε και η μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανία
«Οποιαδήποτε αληθινή πρόοδος» για τη σύναψη συμφωνίας ειρήνης θα εξαρτηθεί από τη βούληση της Ρωσίας, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνοψίζοντας όσα συζητήθηκαν ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Φλόριντα, οι οποίες θα συνεχίσουν τις συνομιλίες τους σήμερα.
«Τα δυο μέρη συμφώνησαν πως οποιαδήποτε αληθινή πρόοδος για τη σύναψη συμφωνίας θα εξαρτηθεί από τη βούληση της Ρωσίας να δεσμευτεί σοβαρά σε διαρκή ειρήνη, ιδίως με μέτρα αποκλιμάκωσης και τον τερματισμό των σκοτωμών», αναφέρει ανακοίνωση που δόθηκε μετά το πέρας της δεύτερης ημέρας συναντήσεων στις ΗΠΑ, στις οποίες έλαβαν μέρος ο ειδικός απεσταλμένος της αμερικανικής προεδρίας Στιβ Γουίτκοφ και ο επικεφαλής Ουκρανός διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ.
Οι δυο πλευρές συζήτησαν «το πλαίσιο διευθετήσεων ασφαλείας» και «τις απαραίτητες αποτρεπτικές δυνατότητες» ώστε να υπάρξει «διαρκής ειρήνη», σημείωσε η αμερικανική διπλωματία.
Σε ανάρτησή του ο Ουκρανός Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας αναφέρει πως «σήμερα η ομάδα είχε την 6η συνάντησή της τις τελευταίες δύο εβδομάδες».
Ο Υπουργός Ούμεροφ επιβεβαίωσε ότι προτεραιότητα της Ουκρανίας είναι η διασφάλιση μιας διευθέτησης που θα προστατεύει την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της, θα διασφαλίζει την ασφάλεια των Ουκρανών και θα παρέχει μια σταθερή βάση για ένα ευημερούν δημοκρατικό μέλλον.
Οι συμμετέχοντες συζήτησαν τα αποτελέσματα της πρόσφατης συνάντησης της αμερικανικής πλευράς με τους Ρώσους και τα βήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον τερματισμό αυτού του πολέμου. Οι Αμερικανοί και οι Ουκρανοί συμφώνησαν επίσης για το πλαίσιο των ρυθμίσεων ασφαλείας και συζήτησαν τις απαραίτητες δυνατότητες αποτροπής για τη διατήρηση μιας διαρκούς ειρήνης.
Και τα δύο μέρη συμφώνησαν ότι η πραγματική πρόοδος προς οποιαδήποτε συμφωνία εξαρτάται από την ετοιμότητα της Ρωσίας να επιδείξει σοβαρή δέσμευση για μακροπρόθεσμη ειρήνη, συμπεριλαμβανομένων βημάτων προς την αποκλιμάκωση και την παύση των δολοφονιών.
Τα μέρη εξέτασαν επίσης ξεχωριστά την ατζέντα για τη μελλοντική ευημερία, η οποία στοχεύει στην υποστήριξη της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, των κοινών οικονομικών πρωτοβουλιών ΗΠΑ-Ουκρανίας και των μακροπρόθεσμων έργων ανάκαμψης.
Τα αμερικανικά και τα ουκρανικά κόμματα υπογράμμισαν ότι ο τερματισμός του πολέμου και αξιόπιστα βήματα προς την κατάπαυση του πυρός και την αποκλιμάκωση είναι απαραίτητα για την αποτροπή νέας επιθετικότητας και για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου ανασυγκρότησης της Ουκρανίας, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να καταστήσει το έθνος ισχυρότερο και πιο ευημερούν από ό,τι πριν από τον πόλεμο.
Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και αύριο.
