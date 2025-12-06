Συμφωνία ειρήνης: Η πρόοδος εξαρτάται από τη Ρωσία, λένε ΗΠΑ και Ουκρανία

Ουάσινγκτον και Κίεβο συμφώνησαν στη Φλόριντα για την ανάγκη σοβαρής δέσμευσης της Μόσχας προς την ειρήνη και την αποκλιμάκωση του πολέμου - Εξετάστηκε και η μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανία