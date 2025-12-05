Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
ΗΠΑ: Επιτροπή εμβολίων ψηφίζει τον τερματισμό της σύστασης για εμβολιασμό νεογνών κατά της ηπατίτιδας Β
ΗΠΑ: Επιτροπή εμβολίων ψηφίζει τον τερματισμό της σύστασης για εμβολιασμό νεογνών κατά της ηπατίτιδας Β
Οι ΗΠΑ εμβολιάζουν τα νεογνά κατά της ηπατίτιδας Β από το 1991 και τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν αποτραπεί πάνω από 90.000 θάνατοι – Τι προβλέπουν οι νέες κατευθυντήριες γραμμές
Η αμερικανική επιτροπή συμβούλων για τα εμβόλια ψήφισε τον τερματισμό μιας μακροχρόνιας σύστασης για εμβολιασμό των νεογνών κατά του ιού της ηπατίτιδας Β (HBV) αμέσως μετά τη γέννησή τους.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες εμβολιάζουν τα νεογνά κατά της ηπατίτιδας Β από το 1991 και τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι, από τότε, τα εμβόλια έχουν αποτρέψει περισσότερους από 90.000 θανάτους.
Τον περασμένο Ιούνιο, ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι τζούνιορ, γνωστός για τον σκεπτικισμό του απέναντι στα εμβόλια, απέλυσε όλα τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις Πρακτικές Εμβολιασμού (ACIP) και τα αντικατέστησε με νέα μέλη, αρκετά από τα οποία είναι επικριτικά απέναντι στα εμβόλια.
Σήμερα η συγκεκριμένη επιτροπή ψήφισε να συστήσει «εξατομικευμένη λήψη απόφασης» ως προς το αν θα εμβολιάζονται τα νεογνά που γεννιούνται από μητέρες οι οποίες έχουν εξεταστεί αρνητικές για τον ιό.
Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές προτείνουν επίσης ότι τα βρέφη που δεν λαμβάνουν τη δόση του εμβολίου κατά τη γέννηση θα πρέπει να κάνουν την πρώτη τους δόση «όχι νωρίτερα από την ηλικία των δύο μηνών», σύσταση με την οποία διαφώνησαν αρκετά μέλη της επιτροπής. Η επιτροπή εξακολουθεί να συνιστά τα νεογνά που γεννιούνται από μητέρες θετικές στην ηπατίτιδα Β να λαμβάνουν δόση του εμβολίου αμέσως μετά τη γέννηση.
Συνολικά, οκτώ μέλη της επιτροπής ψήφισαν υπέρ του τερματισμού της σύστασης για καθολικό εμβολιασμό κατά του ιού κατά τη γέννηση, ενώ τρία μέλη τάχθηκαν κατά του μέτρου. Η ACIP είναι αρμόδια για τη διατύπωση συστάσεων προς τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) σχετικά με το πότε και σε ποιον πρέπει να χορηγούνται εμβόλια.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες εμβολιάζουν τα νεογνά κατά της ηπατίτιδας Β από το 1991 και τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι, από τότε, τα εμβόλια έχουν αποτρέψει περισσότερους από 90.000 θανάτους.
Τον περασμένο Ιούνιο, ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι τζούνιορ, γνωστός για τον σκεπτικισμό του απέναντι στα εμβόλια, απέλυσε όλα τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις Πρακτικές Εμβολιασμού (ACIP) και τα αντικατέστησε με νέα μέλη, αρκετά από τα οποία είναι επικριτικά απέναντι στα εμβόλια.
Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές
Σήμερα η συγκεκριμένη επιτροπή ψήφισε να συστήσει «εξατομικευμένη λήψη απόφασης» ως προς το αν θα εμβολιάζονται τα νεογνά που γεννιούνται από μητέρες οι οποίες έχουν εξεταστεί αρνητικές για τον ιό.
Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές προτείνουν επίσης ότι τα βρέφη που δεν λαμβάνουν τη δόση του εμβολίου κατά τη γέννηση θα πρέπει να κάνουν την πρώτη τους δόση «όχι νωρίτερα από την ηλικία των δύο μηνών», σύσταση με την οποία διαφώνησαν αρκετά μέλη της επιτροπής. Η επιτροπή εξακολουθεί να συνιστά τα νεογνά που γεννιούνται από μητέρες θετικές στην ηπατίτιδα Β να λαμβάνουν δόση του εμβολίου αμέσως μετά τη γέννηση.
Συνολικά, οκτώ μέλη της επιτροπής ψήφισαν υπέρ του τερματισμού της σύστασης για καθολικό εμβολιασμό κατά του ιού κατά τη γέννηση, ενώ τρία μέλη τάχθηκαν κατά του μέτρου. Η ACIP είναι αρμόδια για τη διατύπωση συστάσεων προς τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) σχετικά με το πότε και σε ποιον πρέπει να χορηγούνται εμβόλια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα