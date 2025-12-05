ΗΠΑ: Επιτροπή εμβολίων ψηφίζει τον τερματισμό της σύστασης για εμβολιασμό νεογνών κατά της ηπατίτιδας Β

Οι ΗΠΑ εμβολιάζουν τα νεογνά κατά της ηπατίτιδας Β από το 1991 και τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν αποτραπεί πάνω από 90.000 θάνατοι – Τι προβλέπουν οι νέες κατευθυντήριες γραμμές