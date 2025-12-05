Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Bloomberg: Η Τουρκία πλησιάζει στη επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, εκτιμά ο Τομ Μπάρακ
Bloomberg: Η Τουρκία πλησιάζει στη επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, εκτιμά ο Τομ Μπάρακ
Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα τόνισε πως οι ανησυχίες της Ουάσινγκτον για το S-400 έχουν περιοριστεί - Μέσα στους επόμενους 4 με 6 μήνες το θέμα θα έχει λυθεί, είπε ο Μπάρακ
Η Τουρκία βρίσκεται κοντά στην άρση του σημαντικότερου εμποδίου για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, τόνισε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ, επισημαίνοντας ότι οι σχετικές τεχνικές και επιχειρησιακές εκκρεμότητες έχουν περιοριστεί σημαντικά.
Ο Μπάρακ δήλωσε ότι η Τουρκία έχει σημειώσει ουσιαστική πρόοδο ως προς την επίλυση των ζητημάτων «επιχειρησιακής συμβατότητας» που σχετίζονται με το ρωσικό σύστημα αεράμυνας S-400, το οποίο αποτέλεσε την κύρια αιτία απομάκρυνσης της χώρας από το πρόγραμμα των F-35. Όπως ανέφερε, η μη χρήση των S-400 έχει μειώσει αισθητά τις ανησυχίες της Ουάσινγκτον, ωστόσο το γεγονός ότι το σύστημα εξακολουθεί να βρίσκεται στην Τουρκία αποτελεί ακόμη παράγοντα προβληματισμού.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, ο Μπάρακ εκτίμησε ότι «το ζήτημα θα επιλυθεί μέσα στους επόμενους τέσσερις έως έξι μήνες», σημειώνοντας ότι οι διαβουλεύσεις επιταχύνονται. Παράλληλα ανέφερε ότι, κατά την άποψή του, η Άγκυρα πλησιάζει κάθε μέρα περισσότερο στο να εγκαταλείψει οριστικά το ρωσικό αμυντικό σύστημα, εξέλιξη που θα μπορούσε να άρει το τελευταίο εμπόδιο για την επιστροφή της στο πρόγραμμα.
Το θέμα των S-400 είχε τεθεί και στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Ντόναλντ Τραμπ. Η αγορά των S-400 πριν από περίπου δέκα χρόνια είχε οδηγήσει στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 και στην επιβολή κυρώσεων μέσω του νόμου CAATSA σε τουρκικές αμυντικές εταιρείες.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι το ρωσικό σύστημα θέτει σε κίνδυνο τις δυνατότητες stealth των F-35, ενώ η Άγκυρα επιμένει ότι μπορεί να υιοθετήσει μέτρα για την εξάλειψη του κινδύνου και ότι το σύστημα δεν θα ενσωματωθεί στο ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί τον Σεπτέμβριο ότι θα μπορούσε να επιτρέψει την πώληση F-35 στην Τουρκία, εφόσον υπάρξει πρόοδος.
Ο Μπάρακ δήλωσε ότι η Τουρκία έχει σημειώσει ουσιαστική πρόοδο ως προς την επίλυση των ζητημάτων «επιχειρησιακής συμβατότητας» που σχετίζονται με το ρωσικό σύστημα αεράμυνας S-400, το οποίο αποτέλεσε την κύρια αιτία απομάκρυνσης της χώρας από το πρόγραμμα των F-35. Όπως ανέφερε, η μη χρήση των S-400 έχει μειώσει αισθητά τις ανησυχίες της Ουάσινγκτον, ωστόσο το γεγονός ότι το σύστημα εξακολουθεί να βρίσκεται στην Τουρκία αποτελεί ακόμη παράγοντα προβληματισμού.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, ο Μπάρακ εκτίμησε ότι «το ζήτημα θα επιλυθεί μέσα στους επόμενους τέσσερις έως έξι μήνες», σημειώνοντας ότι οι διαβουλεύσεις επιταχύνονται. Παράλληλα ανέφερε ότι, κατά την άποψή του, η Άγκυρα πλησιάζει κάθε μέρα περισσότερο στο να εγκαταλείψει οριστικά το ρωσικό αμυντικό σύστημα, εξέλιξη που θα μπορούσε να άρει το τελευταίο εμπόδιο για την επιστροφή της στο πρόγραμμα.
Το θέμα των S-400 είχε τεθεί και στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Ντόναλντ Τραμπ. Η αγορά των S-400 πριν από περίπου δέκα χρόνια είχε οδηγήσει στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 και στην επιβολή κυρώσεων μέσω του νόμου CAATSA σε τουρκικές αμυντικές εταιρείες.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι το ρωσικό σύστημα θέτει σε κίνδυνο τις δυνατότητες stealth των F-35, ενώ η Άγκυρα επιμένει ότι μπορεί να υιοθετήσει μέτρα για την εξάλειψη του κινδύνου και ότι το σύστημα δεν θα ενσωματωθεί στο ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί τον Σεπτέμβριο ότι θα μπορούσε να επιτρέψει την πώληση F-35 στην Τουρκία, εφόσον υπάρξει πρόοδος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα