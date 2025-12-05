Βραβευμένη καθηγήτρια Καλλιτεχνικών στο Κάνσας έκανε σεξ έως και 4 φορές σε μια εβδομάδα με μαθητή της στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου

Σύμφωνα με τη δικογραφία η Νικόλ Χερνάντεζ ξεκίνησε με αγγίγματα, συνέχισε με χάδια και κατέληξε στο σεξ στο αυτοκίνητο





Η Χερνάντεζ συνελήφθη στις 22 Μαΐου και αφέθηκε ελεύθερη λίγες μέρες μετά την καταβολή εγγύησης 50.000 δολαρίων Για σεξουαλικές σχέσεις με 17χρονο μαθητή της κατηγορείται η 30χρονη καθηγήτρια Καλλιτεχνικών, Νικόλ Χερνάντζεζ, στο Κάνσας των ΗΠΑ.Σύμφωνα με τη δικογραφία η εκπαιδευτικός έκανε «πολλές φορές» σεξ με τον μαθητή στο πίσω κάθισμα του τζιπ της.Η Χερνάντεζ φέρεται να έβαλε στο μάτι τον νεαρό τον οποίο είχε γνωρίσει για πρώτη φορά στο γυμνάσιο, πριν μετακομίσουν και οι δύο στο Λύκειο Wichita North.«Περιέγραψε πώς έγινε φίλη του και στη συνέχεια τον απομόνωσε από τους άλλους» πριν η σχέση τους να εξελιχθεί σε σεξουαλική στις αρχές του 2024.Η σωματική επαφή «ξεκίνησε με την 30χρονη να αγγίζει ή να τρίβει την πλάτη ή τους ώμους του», πριν αρχίσει να τον αναγκάζει να την αγκαλιάζειΗ εκπαιδευτικός φέρεται να είπε στον νεαρό ότι «ο γάμος της αντιμετώπιζε προβλήματα» και του έδωσε τον προσωπικό της αριθμό ενώ άρχισε να του στέλνει ερωτικά γράμματα. Σε ένα από αυτά του έγραφε: «Ελπίζω και προσεύχομαι να έχω μια μέρα την ευκαιρία να είμαι μαζί σου» και «Ξέρω ότι σ' αγαπώ».Η Χερνάντεζ εμφανίζεται αρχικά να φιλάει στον λαιμό τον ανήλικο και να τον ρωτάει επανειλημμένα «αν ήθελε να τον φιλήσει» με το αγόρι να «ήταν νευρικός και τελικά είπε ναι».Το επόμενο βήμα για την καθηγήτρια Καλλιτεχνικών ήταν να πει στον 17χρονο να κρατήσει τη σχέση τους μυστική και να τον προσκαλέσει στο γραφείο της τρεις φορές κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας του σχολείου, διατάζοντάς τον να την αγγίξει ενώ «του έλεγε πράγματα για να τον ενθαρρύνει να συνεχίσει να την αγγίζει».Τη νύχτα της αποφοίτησης, η Χερνάντεζ φέρεται να ρώτησε το θύμα αν ήθελε να κάνουν σεξ στο αυτοκίνητό της, αφού του είπε να τη συναντήσει σε έναν τυχαίο δρόμο. Τότε η 30χρονη φέρεται να είπε στον ακόμα ανήλικο μαθητή ότι ήταν «εντάξει» και ότι «δεν θα είχαν προβλήματα επειδή είχε αποφοιτήσει» με τη δικογραφία να αναφέρει ότι έκαναν σεξ με αυτόν τον τρόπο έως και 4 φορές σε μια εβδομάδα.





Η καθηγήτρια φέρεται επίσης να έστειλε στον νεαρό γυμνές φωτογραφίες, μερικές από τις οποίες εκείνος έδειξε αργότερα στους αστυνομικούς .



Αν και νεαρός τελικά διέκοψε τη σχέση τους, η εκπαιδευτικός φέρεται να συνέχισε να εμφανίζεται στον χώρο εργασίας του, αφήνοντας μια φορά καραμέλες στο αυτοκίνητό του ενώ ήταν παρκαρισμένο στην είσοδο του σπιτιού του.



Η Χερνάντεζ συνελήφθη στις 22 Μαΐου και αφέθηκε ελεύθερη λίγες μέρες μετά την καταβολή εγγύησης 50.000 δολαρίων ενώ τον Ιούνιο εμφανίστηκε σε δικαστήριο όπου κατηγορήθηκε για τέσσερα κακουργήματα παράνομης σεξουαλικής σχέσης με μαθητή.