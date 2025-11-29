Viral αμήχανη στιγμή για τον Πάπα στην Κωνσταντινούπολη: Δυσκολεύτηκε να αποκαλύψει μαρμάρινη επιγραφή
ΚΟΣΜΟΣ
Πάπας Λέων ΙΔ΄ Κωνσταντινούπολη

Viral αμήχανη στιγμή για τον Πάπα στην Κωνσταντινούπολη: Δυσκολεύτηκε να αποκαλύψει μαρμάρινη επιγραφή

Το λευκό ύφασμα δεν αποκολλήθηκε εύκολα, με ιερείς και προσωπικό ασφαλείας να παρεμβαίνουν για να βοηθήσουν

Viral αμήχανη στιγμή για τον Πάπα στην Κωνσταντινούπολη: Δυσκολεύτηκε να αποκαλύψει μαρμάρινη επιγραφή
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ επισκέφθηκε την Παρασκευή τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πνεύματος στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο του ταξιδιού του στην Τουρκία. Κατά τη διάρκεια της τελετής για την αποκάλυψη μιας αναμνηστικής μαρμάρινης πλάκας που σηματοδοτεί την επίσκεψή του, ο Ποντίφικας βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα απρόβλεπτο περιστατικό, καθώς το λευκό ύφασμα που κάλυπτε την πλάκα δεν υποχωρούσε εύκολα.

Ο ίδιος εθεάθη να τραβά επίμονα το ύφασμα, την ώρα που κληρικοί του ναού και μέλη της προσωπικής του ασφάλειας έσπευσαν να βοηθήσουν, χωρίς άμεσο αποτέλεσμα, αφού το ύφασμα παρέμενε πεισματικά κολλημένο στη μία γωνία. Παρά το μικρό αυτό επεισόδιο, η πλάκα τελικά αποκαλύφθηκε, ολοκληρώνοντας την τελετουργική διαδικασία.

Ο Πάπας έφτασε στην Τουρκία την Πέμπτη και, σύμφωνα με το πρόγραμμα της περιοδείας του, θα αναχωρήσει την Κυριακή για τη Βηρυτό, πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Δείτε βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BBC News (@bbcnews)


