Γνωρίστηκαν στο Ραντεβού στα Τυφλά και 34 χρόνια μετά παραμένουν παντρεμένοι: «Η ειλικρίνεια μας ένωσε»
Ήταν το πρώτο ζευγάρι που γνωρίστηκε στο σόου και παντρεύτηκε
Το 1985, η εκπομπή Ραντεβού στα Τυφλά - ένα τηλεπαιχνίδι γνωριμιών- έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη βρετανική τηλεόραση, με τη Σίλα Μπλακ να παρουσιάζει την εκπομπή που θα γινόταν τηλεοπτικό φαινόμενο.
Ακολουθώντας το αμερικανικό μοντέλο του "The Dating Game", το Ραντεβού στα Τυφλά έδωσε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν κάποιον χωρίς να τον βλέπουν, προσφέροντας τους μία μοναδική εμπειρία και πολλές φορές, έναν έρωτα.
Η Σου και ο Άλεξ Τάθαμ ήταν το πρώτο ζευγάρι που παντρεύτηκε μετά τη γνωριμία τους στην εκπομπή, και οι ιστορίες τους συνέχισαν να συγκινούν το κοινό για περισσότερα από 30 χρόνια. Παρά το γεγονός ότι και οι δύο δήλωσαν ότι δεν συμμετείχαν στο τηλεπαιχνίδι για να βρουν έρωτα, τελικά αυτό βρήκαν, και τώρα είναι παντρεμένοι εδώ και 34 χρόνια.
Μιλώντας στο BBC, το ζευγάρι περιέγραψε την εμπειρία του από την εκπομπή. Η Σου θυμάται τον ενθουσιασμό που ένιωσε όταν συμμετείχε σε αυτή: «Ήταν μια νέα εποχή για την τηλεόραση - η γέννηση των ριάλιτι» τόνισε και συνέχισε με χιούμορ: «Ήταν τόσο εντυπωσιακό, αλλά όχι τόσο glam όσο το φανταζόμουν». Ο Άλεξ, από την πλευρά του, θυμάται τη μαγεία της εκπομπής εκείνη την εποχή: «Ήταν σαν να συμμετείχες στο πιο δημοφιλές τηλεοπτικό σόου».
Μετά την επιλογή της Σου, οι δυο τους πέρασαν από διαδικασίες ακρόασης που περιλάμβαναν ασυνήθιστα ερωτήματα όπως «Αν ήσουν φρούτο, ποιο θα ήσουν;» και «Ποιο ζώο θα ήσουν;». Παρά τις παράξενες ερωτήσεις, οι δυο τους βρέθηκαν να συνδέονται αμέσως, αλλά το τηλεοπτικό συνεργείο φρόντισε ώστε να μην έχουν καμία επαφή πριν την εκπομπή, δημιουργώντας την αίσθηση της απόλυτης έκπληξης όταν τελικά συναντήθηκαν στο στούντιο.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε και ο γάμος τους προβλήθηκε σε μία ειδική εκπομπή με τίτλο "Ραντεβού στα Τυφλά ο γάμος της χρονιάς", που μεταδόθηκε σε εκατομμύρια θεατές και αποτέλεσε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της τηλεοπτικής ιστορίας. «Φανταστείτε να πρέπει να κάνετε ομιλία στο γάμο σας μπροστά σε εκατομμύρια ανθρώπους» είπε ο Άλεξ.
Αν και η αρχική τους συνάντηση μπορεί να φαινόταν αβέβαιη, με τον χρόνο, η Σου και ο Άλεξ διαπίστωσαν ότι είχαν κοινές αξίες και στόχους στη ζωή. «Η ειλικρίνεια είναι το καλύτερο πράγμα» είπε η Σου «και να είσαι ευγενικός» με τον Άλεξ να συμπληρώνει «η αγάπη για την οικογένεια και η φροντίδα για τους άλλους είναι κάτι που εκτιμούμε πολύ».
«Είναι ευαίσθητη και ευγενική, μια υπέροχη μητέρα και εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά όμορφη. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι άνθρωποι την ερωτεύονται, οπότε δεν ήταν δύσκολο για μένα. Είμαι απλά τυχερός που την επέλεξα.
Πλέον, 34 χρόνια αργότερα, η Σου και ο Άλεξ εξακολουθούν να δηλώνουν ότι αγαπούν ο ένας τον άλλον και θεωρούν την εκπομπή του Blind Date ως μία θετική αλλαγή στη ζωή τους.
