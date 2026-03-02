Société Générale: Το σενάριο για το Ιράν και το πετρέλαιο – Τι δείχνει η ιστορία και πώς τοποθετούνται οι αγορές
Société Générale: Το σενάριο για το Ιράν και το πετρέλαιο – Τι δείχνει η ιστορία και πώς τοποθετούνται οι αγορές
Προσωρινές διαταραχές θα μπορούσαν να διατηρήσουν τις τιμές έως και 20 δολάρια υψηλότερα - Στο ακραίο σενάριο οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να προσεγγίσουν τα 150 δολάρια - Δεν αναμένεται νέος κύκλος αυξήσεων επιτοκίων από τη Fed
Η Société Générale εξηγεί ότι το άνοιγμα των αγορών συνοδεύεται από απότομη αύξηση του «γεωπολιτικού ασφαλίστρου κινδύνου» στο πετρέλαιο, περίπου 8 δολάρια ανά βαρέλι. Το βασικό σενάριο παραμένει μια βραχυχρόνια άνοδος τιμών και στη συνέχεια αποκλιμάκωση, εφόσον τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν ανοιχτά και λειτουργήσουν οι παγκόσμιοι μηχανισμοί σταθεροποίησης, όπως η παραγωγή του OPEC+, τα στρατηγικά αποθέματα της Κίνας και πιθανός συντονισμός μέσω του IEA.
Προσωρινές διαταραχές θα μπορούσαν να διατηρήσουν τις τιμές 10–20 δολάρια υψηλότερα. Σε σενάριο «ουράς κινδύνου», με απώλεια ιρανικών εξαγωγών ή προσωρινό κλείσιμο του Ορμούζ, η θεμελιώδης άνοδος θα μπορούσε να φτάσει τα 20–25 δολάρια. Στο ακραίο σενάριο, οι τιμές θα μπορούσαν να προσεγγίσουν τα 150 δολάρια, αν και αυτό θεωρείται εξαιρετικά απίθανο, λόγω της στρατιωτικής υπεροχής των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με την ομάδα παγκόσμιας οικονομικής ανάλυσης της SocGen, μια διατηρήσιμη άνοδος 20 δολαρίων στο πετρέλαιο θα μπορούσε να αυξήσει τον παγκόσμιο πληθωρισμό κατά 0,8–1 ποσοστιαία μονάδα και να αφαιρέσει 0,1–0,2 μονάδες από το παγκόσμιο ΑΕΠ. Οι εισαγωγείς ενέργειας, όπως η Ευρώπη και η Ασία, θα δεχθούν τις ισχυρότερες πιέσεις στην ανάπτυξη.
Οι κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να αγνοήσουν μια προσωρινή άνοδο, ωστόσο σε περιβάλλον ήδη υψηλών πληθωριστικών βάσεων, παρατεταμένη άνοδος θα μπορούσε να καθυστερήσει τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής και να ενισχύσει τις δευτερογενείς επιπτώσεις στην ανάπτυξη.
Η Société Générale εκτιμά ότι, παρά τη δυσμενή συγκυρία, το τρέχον σοκ είναι πιο διαχειρίσιμο σε σχέση με παλαιότερες περιόδους. Η ανάπτυξη και τα εταιρικά κέρδη διευρύνονται σε μεγάλες οικονομίες, η δημοσιονομική πολιτική παραμένει υποστηρικτική, ενώ οι κύκλοι ιδιωτικών επενδύσεων – επαναπατρισμός παραγωγής, ενεργειακές υποδομές, επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη – δημιουργούν διατηρήσιμη δυναμική.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Προσωρινές διαταραχές θα μπορούσαν να διατηρήσουν τις τιμές 10–20 δολάρια υψηλότερα. Σε σενάριο «ουράς κινδύνου», με απώλεια ιρανικών εξαγωγών ή προσωρινό κλείσιμο του Ορμούζ, η θεμελιώδης άνοδος θα μπορούσε να φτάσει τα 20–25 δολάρια. Στο ακραίο σενάριο, οι τιμές θα μπορούσαν να προσεγγίσουν τα 150 δολάρια, αν και αυτό θεωρείται εξαιρετικά απίθανο, λόγω της στρατιωτικής υπεροχής των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με την ομάδα παγκόσμιας οικονομικής ανάλυσης της SocGen, μια διατηρήσιμη άνοδος 20 δολαρίων στο πετρέλαιο θα μπορούσε να αυξήσει τον παγκόσμιο πληθωρισμό κατά 0,8–1 ποσοστιαία μονάδα και να αφαιρέσει 0,1–0,2 μονάδες από το παγκόσμιο ΑΕΠ. Οι εισαγωγείς ενέργειας, όπως η Ευρώπη και η Ασία, θα δεχθούν τις ισχυρότερες πιέσεις στην ανάπτυξη.
Οι κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να αγνοήσουν μια προσωρινή άνοδο, ωστόσο σε περιβάλλον ήδη υψηλών πληθωριστικών βάσεων, παρατεταμένη άνοδος θα μπορούσε να καθυστερήσει τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής και να ενισχύσει τις δευτερογενείς επιπτώσεις στην ανάπτυξη.
Η Société Générale εκτιμά ότι, παρά τη δυσμενή συγκυρία, το τρέχον σοκ είναι πιο διαχειρίσιμο σε σχέση με παλαιότερες περιόδους. Η ανάπτυξη και τα εταιρικά κέρδη διευρύνονται σε μεγάλες οικονομίες, η δημοσιονομική πολιτική παραμένει υποστηρικτική, ενώ οι κύκλοι ιδιωτικών επενδύσεων – επαναπατρισμός παραγωγής, ενεργειακές υποδομές, επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη – δημιουργούν διατηρήσιμη δυναμική.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα