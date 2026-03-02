H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
Η Ντοβ Κάμερον δεν θέλει να μιλάει άλλο για τη σχέση της με τον Νταμιάνο Νταβίντ
Η Ντοβ Κάμερον δεν θέλει να μιλάει άλλο για τη σχέση της με τον Νταμιάνο Νταβίντ
Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι αρχικά μιλούσε από ενθουσιασμό, όμως πλέον επιλέγει μεγαλύτερη διακριτικότητα
Σε πιο διακριτική στάση απέναντι στη δημοσιότητα σχετικά με την προσωπική της ζωή προχωρά η Ντοβ Κάμερον, δύο μήνες μετά την επιβεβαίωση του αρραβώνα της με τον τραγουδιστή των Måneskin, Νταμιάνο Νταβίντ.
Μιλώντας στο E! News στο κόκκινο χαλί των SAG Awards 2026, η 30χρονη ηθοποιός εξήγησε ότι επιθυμεί να περιορίσει τις αναφορές στη σχέση της. «Προσπαθώ να μιλάω λιγότερο γι’ αυτό, για να είμαι ειλικρινής», δήλωσε.
Η Ντοβ Κάμερον και ο Νταμιάνο Νταβίντ είναι ζευγάρι τα τελευταία δύο χρόνια και επιβεβαίωσαν τον αρραβώνα τους πριν από δύο μήνες. Η ίδια παραδέχθηκε ότι ο αρχικός ενθουσιασμός την οδήγησε στο να μιλά συχνά για τη σχέση τους, ωστόσο πλέον επιλέγει να κρατά περισσότερες πτυχές ιδιωτικές. «Άρχισα να μιλάω τόσο πολύ γι’ αυτό επειδή ήμασταν τόσο ενθουσιασμένοι, και τώρα σκέφτομαι: “Ίσως θέλω να κρατήσω κάποια από αυτά για εμένα”». Παρά την επιθυμία της για διακριτικότητα, έδωσε μια σύντομη ενημέρωση για τη ζωή τους μετά την πρόταση γάμου. «Ήταν όμορφα. Είναι σουρεαλιστικό», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Σε συνέντευξή της τον Φεβρουάριο στο Billboard, η ηθοποιός είχε μιλήσει για τον τρόπο με τον οποίο ο αρραβωνιαστικός της επηρέασε την αντίληψή της για την αγάπη και τις σχέσεις, δηλώνοντας: «Γνώρισα τον τωρινό μου σύντροφο, ο οποίος ήρθε και μου έδειξε όλες τις δυνατότητες για όλους τους ανθρώπους που θα μπορούσα να είμαι, το μέγεθος που θα μπορούσα να έχω, και να γιορτάζομαι γι’ αυτό. Ήταν πραγματικά διαφωτιστικό για εμένα, εκ των υστέρων, να κοιτάξω κάποιες από τις προηγούμενες σχέσεις μου και να πω: “Ουάου! Εντάξει, αυτό μπορεί να γίνει διαφορετικά, και ήταν θέμα συνθηκών”».
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Μιλώντας στο E! News στο κόκκινο χαλί των SAG Awards 2026, η 30χρονη ηθοποιός εξήγησε ότι επιθυμεί να περιορίσει τις αναφορές στη σχέση της. «Προσπαθώ να μιλάω λιγότερο γι’ αυτό, για να είμαι ειλικρινής», δήλωσε.
Η Ντοβ Κάμερον και ο Νταμιάνο Νταβίντ είναι ζευγάρι τα τελευταία δύο χρόνια και επιβεβαίωσαν τον αρραβώνα τους πριν από δύο μήνες. Η ίδια παραδέχθηκε ότι ο αρχικός ενθουσιασμός την οδήγησε στο να μιλά συχνά για τη σχέση τους, ωστόσο πλέον επιλέγει να κρατά περισσότερες πτυχές ιδιωτικές. «Άρχισα να μιλάω τόσο πολύ γι’ αυτό επειδή ήμασταν τόσο ενθουσιασμένοι, και τώρα σκέφτομαι: “Ίσως θέλω να κρατήσω κάποια από αυτά για εμένα”». Παρά την επιθυμία της για διακριτικότητα, έδωσε μια σύντομη ενημέρωση για τη ζωή τους μετά την πρόταση γάμου. «Ήταν όμορφα. Είναι σουρεαλιστικό», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Σε συνέντευξή της τον Φεβρουάριο στο Billboard, η ηθοποιός είχε μιλήσει για τον τρόπο με τον οποίο ο αρραβωνιαστικός της επηρέασε την αντίληψή της για την αγάπη και τις σχέσεις, δηλώνοντας: «Γνώρισα τον τωρινό μου σύντροφο, ο οποίος ήρθε και μου έδειξε όλες τις δυνατότητες για όλους τους ανθρώπους που θα μπορούσα να είμαι, το μέγεθος που θα μπορούσα να έχω, και να γιορτάζομαι γι’ αυτό. Ήταν πραγματικά διαφωτιστικό για εμένα, εκ των υστέρων, να κοιτάξω κάποιες από τις προηγούμενες σχέσεις μου και να πω: “Ουάου! Εντάξει, αυτό μπορεί να γίνει διαφορετικά, και ήταν θέμα συνθηκών”».
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα