Το Κουβέιτ κατέρριψε κατά λάθος τρία αμερικανικά F-15, εκτινάχθηκαν εγκαίρως τα μέλη του πληρώματος
Το Κουβέιτ κατέρριψε κατά λάθος τρία αμερικανικά F-15, εκτινάχθηκαν εγκαίρως τα μέλη του πληρώματος
«Το Κουβέιτ έχει αναγνωρίσει το περιστατικό και είμαστε ευγνώμονες για τις προσπάθειες των αμυντικών δυνάμεών του και την υποστήριξή τους στην τρέχουσα επιχείρηση» ανέφερε σχετική ανακοίνωση από τις ΗΠΑ
Οι αεροπορικές άμυνες του Κουβέιτ κατά λάθος κατέρριψαν τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-15 Strike Eagle αργά το βράδυ της Δευτέρας, ώρα Ανατολικής Ακτής.
«Κατά τη διάρκεια ενεργών μαχών — που περιλάμβαναν επιθέσεις από ιρανικά αεροσκάφη, βαλλιστικούς πυραύλους και drones — τα μαχητικά αεροσκάφη της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας καταρρίφθηκαν κατά λάθος από την αεροπορική άμυνα του Κουβέιτ», ανέφερε η δήλωση. «Και οι έξι μέλη του πληρώματος εκτινάχθηκαν με ασφάλεια, έχουν διασωθεί και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Το Κουβέιτ έχει αναγνωρίσει το περιστατικό και είμαστε ευγνώμονες για τις προσπάθειες των αμυντικών δυνάμεων του Κουβέιτ και την υποστήριξή τους στην τρέχουσα επιχείρηση».
Η αιτία του περιστατικού διερευνάται, σύμφωνα με το CENTCOM. Τα αεροσκάφη πετούσαν για να υποστηρίξουν τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, που ονομάζεται «Operation Epic Fury».
Ο υπουργός Άμυνας του Κουβέιτ δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας ότι «αρκετά» μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ συνετρίβησαν.
«Κατά τη διάρκεια ενεργών μαχών — που περιλάμβαναν επιθέσεις από ιρανικά αεροσκάφη, βαλλιστικούς πυραύλους και drones — τα μαχητικά αεροσκάφη της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας καταρρίφθηκαν κατά λάθος από την αεροπορική άμυνα του Κουβέιτ», ανέφερε η δήλωση. «Και οι έξι μέλη του πληρώματος εκτινάχθηκαν με ασφάλεια, έχουν διασωθεί και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Το Κουβέιτ έχει αναγνωρίσει το περιστατικό και είμαστε ευγνώμονες για τις προσπάθειες των αμυντικών δυνάμεων του Κουβέιτ και την υποστήριξή τους στην τρέχουσα επιχείρηση».
Footage from several locations shows the US F-15 fighter jet that was shot down by friendly fire in Kuwait this morning. pic.twitter.com/4TmlAHkGob— Fared Al Mahlool | فريد المحلول (@FARED_ALHOR) March 2, 2026
Η αιτία του περιστατικού διερευνάται, σύμφωνα με το CENTCOM. Τα αεροσκάφη πετούσαν για να υποστηρίξουν τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, που ονομάζεται «Operation Epic Fury».
Ο υπουργός Άμυνας του Κουβέιτ δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας ότι «αρκετά» μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ συνετρίβησαν.
At 11:03 p.m. ET, March 1, three U.S. F-15E Strike Eagles flying in support of Operation Epic Fury went down over Kuwait due to an apparent friendly fire incident.— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026
Read more:https://t.co/i2y3Q3vo2E
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα