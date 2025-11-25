Ο Ερντογάν προτείνει ξανά την Κωνσταντινούπολη για τις συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας
ΚΟΣΜΟΣ
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Κωνσταντινούπολη Ρωσία Ουκρανία

Ο Ερντογάν προτείνει ξανά την Κωνσταντινούπολη για τις συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας

Ο Τούρκος πρόεδρος επιδιώκει να αναδείξει την Τουρκία σε βασικό διαμεσολαβητή στην ουκρανική κρίση

Ο Ερντογάν προτείνει ξανά την Κωνσταντινούπολη για τις συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πρότεινε εκ νέου την Κωνσταντινούπολη ως τόπο απευθείας συνομιλιών Ρωσίας και Ουκρανίας, επιδιώκοντας να αναδείξει την Τουρκία σε βασικό διαμεσολαβητή στην ουκρανική κρίση.

Η πρόταση διατυπώθηκε κατά την τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία, όπου ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να εργάζεται για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» και για τη διευκόλυνση άμεσων επαφών μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, ο Ερντογάν τόνισε στους συνομιλητές του ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να στηρίξει κάθε διπλωματική πρωτοβουλία για τον τερματισμό του πολέμου και ότι οι απευθείας διαπραγματεύσεις «μπορούν να πραγματοποιηθούν στην Κωνσταντινούπολη». Σημείωσε ακόμη ότι η Τουρκία βρίσκεται σε επαφή για τον σκοπό αυτό με τα δύο εμπόλεμα μέρη.

Η αναφορά αυτή εντάσσεται στη σταθερή προσπάθεια της Άγκυρας να εμφανιστεί ως ο βασικός δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο, υπενθυμίζοντας τους προηγούμενους γύρους συνομιλιών που είχαν φιλοξενηθεί στην Κωνσταντινούπολη.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο, Νοέμβριος 2006: 19 χρόνια από την εν ψυχρώ δολοφονία των πέντε κυνηγών που συγκλόνισε την Αιτωλοακαρνανία

«Κατάλαβα εξ αρχής ότι παρέλυσα - Ο Θεός δεν είναι τιμωρός»: Συγκινεί ο Γιάννης Δαμιανός που βούτηξε για τον Σταυρό και καθηλώθηκε στο αναπηρικό αμαξίδιο

Η τραγική ιστορία της Λόνι Γουίλισον: Από διάσημο μοντέλο με μεγάλη περιουσία, άστεγη στους δρόμους να τρώει από τα σκουπίδια
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης