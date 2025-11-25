Εξαντλήθηκαν τα ένδικα μέσα για τον Μπολσονάρου - Θα πρέπει να εκτίσει ποινή κάθειρξης 27 ετών

Ο πρώην Πρόεδρος της Βραζιλίας βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό από τις αρχές Αυγούστου αλλά προφυλακίστηκε το Σάββατο με απόφαση του δικαστηρίου