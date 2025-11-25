Ληστεία σε σπίτι επιχειρηματία στη Γαλλία: Τον ξυλοκόπησαν, τον απείλησαν με όπλα και άρπαξαν ρολόγια αξίας €1 εκατ.

Είχε μόλις φύγει από το γραφείο του, όταν τρεις άνδρες ντυμένοι στα μαύρα και με κουκούλες τον ακολούθησαν, και επιβιβάστηκαν μαζί του στο πολυτελές ΙΧ του