Ληστεία Γαλλία Επιχειρηματίας

Ληστεία σε σπίτι επιχειρηματία στη Γαλλία: Τον ξυλοκόπησαν, τον απείλησαν με όπλα και άρπαξαν ρολόγια αξίας €1 εκατ.

Είχε μόλις φύγει από το γραφείο του, όταν τρεις άνδρες ντυμένοι στα μαύρα και με κουκούλες τον ακολούθησαν, και επιβιβάστηκαν μαζί του στο πολυτελές ΙΧ του

Ληστεία σημειώθηκε τη Δευτέρα (24/11) στο Καισάργκ κοντά στη Νιμ στη νότια Γαλλία, όταν τρεις άνδρες εισέβαλαν στο σπίτι 56χρονου επιχειρηματία, τον οποίο είχαν προηγουμένως ακολουθήσει και απειλήσει με όπλα. 

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο 56χρονος ιδιοκτήτης εταιρείας πώλησης ιατρικού εξοπλισμού, είχε μόλις φύγει από το γραφείο του γύρω στις 19:00, όταν τρεις άνδρες ντυμένοι στα μαύρα και με κουκούλες τον ακολούθησαν, επιβιβάστηκαν μαζί του στο πολυτελές αυτοκίνητό του, και τον απείλησαν με όπλα.

Μόλις έφτασαν στο σπίτι του, τον ακινητοποίησαν, τον κράτησαν παρά τη θέλησή του και τον ξυλοκόπησαν. Μάλιστα, κατά την είσοδό τους στην κατοικία, ακινητοποίησαν και τον 22χρονο γιο του επιχειρηματία.

Υπό την απειλή των όπλων, ο 56χρονος και ο γιος του αναγκάστηκαν να παραδώσουν στους ληστές περίπου δέκα ρολόγια, συνολικής αξίας που εκτιμάται στο ένα εκατομμύριο ευρώ, τρία δαχτυλίδια, ένα επώνυμο βραχιόλι, καθώς και τα κινητά τους τηλέφωνα.

Ο επιχειρηματίας κατέθεσε ότι οι δράστες τον περιέλουσαν με χλωρίνη πριν τραπούν σε φυγή με το όχημά του.

Την ίδια στιγμή, ο 19χρονος δεύτερος γιος της οικογένειας, ο οποίος είχε κρυφτεί μέσα στο σπίτι, ειδοποίησε τις Αρχές ακούγοντας τον πατέρα του να δέχεται επίθεση. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι το θύμα έφερε τραύματα στο κεφάλι.

Λίγο αργότερα, το όχημα του 56χρονου εντοπίστηκε καμένο σε δρόμο κοντά στη Νιμ. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι τρεις ληστές εγκατέλειψαν το όχημα και διέφυγαν με άλλο αυτοκίνητο.

Κλείσιμο
