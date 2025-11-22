Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Τουλάχιστον 7 νεκροί έπειτα από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας
Τουλάχιστον 7 νεκροί έπειτα από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας
Ισραήλ και Χαμάς ανταλλάσσουν κατηγορίες περί παραβίασης της εύθραυστης εκεχειρίας
Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα ανακοίνωσε σήμερα έναν απολογισμό τουλάχιστον 7 νεκρών σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, όπου το Ισραήλ και η Χαμάς ανταλλάσσουν κατηγορίες περί παραβίασης της εύθραυστης εκεχειρίας.
Ο εκπρόσωπος Τύπου της οργάνωσης πρώτων βοηθειών που επιχειρεί υπό τη Χαμάς, Μαχμούτ Μπασάλ, έκανε λόγο για τρεις ανθρώπους που σκοτώθηκαν στην πόλη της Γάζας (βόρεια), τρεις στο Ντέιρ αλ Μπάλαχ (κεντρικά) και έναν νεκρό στη περιοχή της Νουσεϊράτ (κεντρικά).
Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός σχεδόν ταυτόχρονα εξέδωσε μία ανακοίνωση όπου επιβεβαίωσε πως σκότωσε σήμερα έναν «ένοπλο τρομοκράτη» στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, ο οποίος, όπως είπε, πυροβόλησε εναντίον των στρατιωτών του και παραβίασε μία γραμμή που οριοθετεί τις θέσεις του.
Ειδήσεις σήμερα:
Νεαρός δηλητηριάστηκε από σούσι στη Θεσσαλονίκη – Μολύνθηκε από το παράσιτο «ανισάκις»
«Δεν ξαναμιλάω με δημοσιογράφο» - Η δασκάλα από το Λουτράκι που κατήγγειλε τον 6χρονο έφυγε από εκπομπή μέσα σε 20 δευτερόλεπτα
Νέα στοιχεία για την υπόθεση της Αμαλίας Νικολοπούλου - Πώς εντοπίστηκε η σορός σε σπηλιά τέσσερα χρόνια μετά την εξαφάνιση
Ο εκπρόσωπος Τύπου της οργάνωσης πρώτων βοηθειών που επιχειρεί υπό τη Χαμάς, Μαχμούτ Μπασάλ, έκανε λόγο για τρεις ανθρώπους που σκοτώθηκαν στην πόλη της Γάζας (βόρεια), τρεις στο Ντέιρ αλ Μπάλαχ (κεντρικά) και έναν νεκρό στη περιοχή της Νουσεϊράτ (κεντρικά).
Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός σχεδόν ταυτόχρονα εξέδωσε μία ανακοίνωση όπου επιβεβαίωσε πως σκότωσε σήμερα έναν «ένοπλο τρομοκράτη» στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, ο οποίος, όπως είπε, πυροβόλησε εναντίον των στρατιωτών του και παραβίασε μία γραμμή που οριοθετεί τις θέσεις του.
Ειδήσεις σήμερα:
Νεαρός δηλητηριάστηκε από σούσι στη Θεσσαλονίκη – Μολύνθηκε από το παράσιτο «ανισάκις»
«Δεν ξαναμιλάω με δημοσιογράφο» - Η δασκάλα από το Λουτράκι που κατήγγειλε τον 6χρονο έφυγε από εκπομπή μέσα σε 20 δευτερόλεπτα
Νέα στοιχεία για την υπόθεση της Αμαλίας Νικολοπούλου - Πώς εντοπίστηκε η σορός σε σπηλιά τέσσερα χρόνια μετά την εξαφάνιση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα