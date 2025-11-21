Σοκαριστικές φωτογραφίες από τη στιγμή που ο κινητήρας του αεροσκάφος της UPS αποσπάται λίγα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί στο Κεντάκι

A large cargo plane with three people on board has crashed and exploded while taking off from an airport in #Louisville, #Kentucky, leaving at least three people dead and 11 injured. #PlaneCrash #AirCrash #USA pic.twitter.com/2nqod13tuZ — Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) November 5, 2025

Η αντίδραση της UPS

Το μοντέλο αεροσκάφους MD-11

Το αεροπλάνο McDonnell Douglas MD-11

Οι ομοιότητες με το αεροπορικό δυστύχημα του Σικάγο το 1979

Τα θύματα του αεροπορικού δυστυχήματος

Μετά τη μοιραία συντριβή, αποκαλύφθηκε ότι ο αριστερός πυλώνας στήριξης του αεροσκάφους, ο οποίος βοηθά στη συγκράτηση του κινητήρα στη θέση του, παρουσίαζε «».Μετά το αεροπορικό δυστύχημα, η UPS προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση, απαγορεύοντας προσωρινά τις πτήσεις του στόλου MD-11.«Λόγω της υπερβολικής προσοχής και για λόγους ασφαλείας, αποφασίσαμε να απαγορεύσουμε προσωρινά τις πτήσεις του στόλου MD-11. Λάβαμε αυτή την απόφαση προληπτικά, κατόπιν σύστασης του κατασκευαστή του αεροσκάφους», ανέφερε η UPS σε δήλωσή της.Η εταιρεία υπογράμμισε πως «. Έχουν τεθεί σε εφαρμογή σχέδια έκτακτης ανάγκης για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε την αξιόπιστη υπηρεσία στην οποία βασίζονται οι πελάτες μας σε όλο τον κόσμο».Την ώρα που η έρευνα για τη θανατηφόρα συντριβή της πτήσης 2976 συνεχίζεται, εμπειρογνώμονες στον τομέα της αεροπορίας έχουν μοιραστεί ανησυχητικές λεπτομέρειες σχετικά με το μοντέλο αεροσκάφος MD-11.«Το μοντέλο ήταν ήδη ξεπερασμένο όταν κυκλοφόρησε – εκτός, φυσικά, από τη μεταφορά φορτίων. Είναι ένα εργατικό άλογο», δήλωσε η Mary Schiavo, πρώην γενική επιθεωρήτρια του Υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ, στην εφημερίδα USA Today.Σύμφωνα με στοιχεία της Boeing που δημοσιεύθηκαν τον Απρίλιοπου εξακολουθούν να λειτουργούν.Το μοντέλο κυκλοφόρησε αρχικά το 1990 ως επιβατικό τζετ, αλλά λόγω της χαμηλής απόδοσης καυσίμου και του υψηλού κόστους συντήρησης, αποσύρθηκε από τις εμπορικές πτήσεις το 2014 και έκτοτε χρησιμοποιείται μόνο ως αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων.«Είχε τη φήμη ότι ήταν ένα αεροσκάφος δύσκολο στην προσγείωση», δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης ο Ross Aimer, διευθύνων σύμβουλος της Aero Consulting Experts και μακροχρόνιος πιλότος της United Airlines.Το συγκεκριμένο MD-11 που συνετρίβη την Τρίτη (4/11) κατασκευάστηκε το 1991 από τη McDonnell Douglas, η οποία σήμερα ανήκει στην Boeing. Η UPS το αγόρασε το 2006.», δήλωσε ο Jeff Guzzetti, πρώην ερευνητής της NTSB και σύμβουλος αεροπορικής ασφάλειας, στο The Wall Street Journal.Τα αρχεία που εξέτασε η WSJ έδειξαν ότι το αεροσκάφος που πραγματοποίησε τη μοιραία πτήση παρέμεινε στο έδαφος στο Σαν Αντόνιο του Τέξας από τις 3 Σεπτεμβρίου έως τις 18 Οκτωβρίου, επειδή χρειαζόταν μόνιμη επισκευή για να διορθωθεί μια ρωγμή στο ρεζερβουάρ καυσίμου του.Ο σύμβουλος αεροπορικών μεταφορών Mike Boyd δήλωσε στο CNN: «Στην UPS, δεν θα ανησυχούσα για την ηλικία του αεροσκάφους. Το κύριο πρόβλημα για τους αερομεταφορείς είναι το αυξανόμενο κόστος συντήρησης, το οποίο οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες δεν αντιμετωπίζουν με ελαφρότητα, και η κατανάλωση καυσίμων».Στις αρχές του έτους, υπήρχαν περισσότερα από 80 ενεργά αεροσκάφη MD-11 που λειτουργούσαν για τις FedEx Express, UPS Airlines και Western Global Airlines.Μεταξύ άλλων η NTSB αναφέρθηκε σε ένα παρόμοιο αεροπορικό δυστύχημα που συνέβη το 1979 στο Σικάγο. Στις 25 Μαΐου 1979, μια πτήση της American Airlines McDonnell Douglas DC-10 συνετρίβη κατά την απογείωση από το Διεθνές Αεροδρόμιο O'Hare του Σικάγου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 271 επιβάτες και δύο άτομα στο έδαφος.Η ομοσπονδιακή έρευνα διαπίστωσε ότι ο αριστερός κινητήρας και ο πυλώνας αποκολλήθηκαν από το αεροπλάνο και έπεσαν στον διάδρομο προσγείωσης.Οι πιλότοι ανέβηκαν στα 325 πόδια, αλλά το αεροπλάνο έστριψε απότομα προς τα αριστερά και κύλησε μέχρι που τα φτερά πέρασαν την κατακόρυφη θέση.Λίγο αργότερα, η μύτη του αεροπλάνου έπεσε προς τα κάτω, με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να συντριβεί σε ένα χωράφι βορειοδυτικά του αεροδρομίου και κοντά σε ένα πάρκο τροχόσπιτων.Από το αεροπορικό δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους συνολικά 14 άτομα, τρία μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους McDonnell Douglas MD-11 και 11 άτομα στο έδαφος.Ο Louisnes Fedon και η τρίχρονη εγγονή του, Kimberly Asa, ήταν δύο από τα θύματα που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή.Ένα άλλο θύμα ήταν ο Matt Sweets, 37 ετών, ο οποίος επέζησε της αρχικής έκρηξης, αλλά αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του, αφού το 95% του σώματός του είχε υποστεί εγκαύματα.Ο John Spray, 45 ετών, σκοτώθηκε τραγικά όταν το αεροπλάνο συνετρίβη στην εταιρεία Grade A Auto Parts & Recycling, όπου εργαζόταν εκείνη τη στιγμή.Η Έλλα Πέτι Γουόρτον, 31 ετών, επίσης έχασε τη ζωή της ενώ εργαζόταν στην επιχείρηση ανακύκλωσης, η οποία ανήκε στον Σπρέι.Η αγαπημένη μητέρα Άντζελα Άντερσον, 45 ετών, ο Κάρλος Φερνάντεζ, 52 ετών, η Τρινάντετ Τσάβες, 37 ετών, ο Τόνι Κρέιν, 65 ετών, ο Τζον Λουκς, 52 ετών, και η Μέγκαν Γουάσμπερν, 35 ετών, επίσης έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα.Ο καπετάνιος Richard Wartenberg, ο πρώτος αξιωματικός Lee Truitt και η αναπληρωματική αξιωματικός Dana Diamond, επίσης έχασαν τη ζωή τους.Πηγή: Daily Mail