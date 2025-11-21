Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Ο πρόεδρος της Βολιβίας ανακοίνωσε την κατάργηση του υπουργείου Δικαιοσύνης
Ο πρόεδρος της Βολιβίας ανακοίνωσε την κατάργηση του υπουργείου Δικαιοσύνης
Ο Ροδρίγο Πας διατείνεται ότι προηγούμενες κυβερνήσεις της αριστεράς είχαν εργαλειοποιήσει τον θεσμό ώστε να επιδίδονται σε κατατρεγμούς της αντιπολίτευσης
Ο Βολιβιανός πρόεδρος Ροδρίγο Πας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη την κατάργηση του υπουργείου Δικαιοσύνης, αφού αρχικά γνωστοποίησε πως αντικαθιστά τον αρμόδιο υπουργό, καθώς αποκαλύφθηκε παλαιότερη ποινική καταδίκη του που είχε αποκρύψει.
Σε δήλωσή του στον Τύπο στην έδρα της κυβέρνησης ο Πας θύμισε την προεκλογική υπόσχεσή του να καταργήσει το υπουργείο αυτό, διατεινόμενος ότι προηγούμενες κυβερνήσεις της αριστεράς, στην εξουσία ως την ορκωμοσία του την 8η Νοεμβρίου, είχαν εργαλειοποιήσει τον θεσμό ώστε να επιδίδονται, κατ’ αυτόν, σε κατατρεγμούς της αντιπολίτευσης.
«Σήμερα, τηρώ τον λόγο μου (...) το υπουργείο διωγμών τέλειωσε, το υπουργείο αδικίας τέλειωσε, το υπουργείο έκδοσης ετυμηγοριών τέλειωσε», είπε ο κεντροδεξιός νέος πρόεδρος.
Μερικές ώρες νωρίτερα, δημοσιοποιούσε προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο αντικαθιστούσε τον υπουργό Δικαιοσύνης Φρέντι Βιντοβίκ, που διόρισε πριν από δυο εβδομάδες, με τον Χόρχε Φρανς Γκαρσία.
Προχθές Τετάρτη το βράδυ, ο υπουργός Εσωτερικών Μάρκο Αντόνιο Οβιέδο αποκάλυψε πως ο Βιντοβίκ είχε καταδικαστεί το 2015 να εκτίσει τρία χρόνια φυλάκιση και κατά συνέπεια δεν επιτρεπόταν να «ασκεί δημόσιο αξίωμα».
Ο πρώην υπουργός είχε καταδικαστεί για διαφθορά, επειδή προώθησε συμφέροντα περουβιανού επιχειρηματία, πρώην συμβούλου του πρώην προέδρου του Περού Ογιάντα Ουμάλα. Οι αρχές δεν διευκρίνισαν αν εξέτισε την ποινή.
Ο Βιντοβίκ ανέλαβε τα καθήκοντά του την επομένη της ορκωμοσίας του προέδρου Πας. Πριν ονομαστεί υπουργός Δικαιοσύνης ήταν προσωπικός δικηγόρος του νέου αντιπροέδρου Έντμαν Λάρα.
Ο Ροδρίγο Πας δεν διευκρίνισε αν και ποια καθήκοντα θα ασκήσει ο Χόρχε Φρανς Γκαρσία αφού καταργηθεί το υπουργείο, ούτε αν θα μεταβιβαστούν σε άλλο σχήμα οι πολλές και διάφορες αρμοδιότητές του.
