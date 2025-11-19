Ανατροπή με τη σύζυγο αστροναύτη της NASA που υποστήριζε ότι ήταν θύμα του «πρώτου εγκλήματος στο διάστημα» - Παραδέχτηκε ότι είπε ψέματα

Μια γυναίκα στις ΗΠΑ
παραδέχθηκε ότι είπε ψέματα στις αρχές, ισχυριζόμενη πως η εν διαστάσει σύζυγός της –αστροναύτης της NASA– είχε αποκτήσει παράνομα πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό… από το διάστημα.
Η 50χρονη Σάμερ Γουόρντεν, πρώην αξιωματικός της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας
, δήλωσε ένοχη για δύο κατηγορίες παροχής ψευδών στοιχείων σε ομοσπονδιακούς πράκτορες
. Αντιμετωπίζει ποινή έως και πέντε ετών φυλάκισης και πρόστιμο 250.000 δολαρίων
, αφού παραδέχθηκε ότι κατασκεύασε την ιστορία
πως ήταν το πρώτο θύμα εγκλήματος που διαπράχθηκε εκτός Γης.
Η υπόθεση που προκάλεσε έρευνα της NASA
Η Γουόρντεν είχε καταγγείλει πως η τότε σύζυγός της, η αστροναύτης
Αν ΜακΚλέιν –βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ– είχε μπει στον τραπεζικό της λογαριασμό τον Ιανουάριο του 2019 όσο βρισκόταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό
. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε τότε, η ΜακΚλέιν
είχε «μαντέψει τον κωδικό» της και επιχειρούσε να κλέψει την ταυτότητά της.
Η καταγγελία οδήγησε σε έρευνα από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου
και το Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή
της NASA
. Όμως οι ομοσπονδιακοί πράκτορες διαπίστωσαν τελικά πως η Γουόρντεν
είχε δώσει στην αστροναύτη πρόσβαση στους λογαριασμούς ήδη από το 2015, λόγω των κοινών οικονομικών τους.
Η Γουόρντεν κατηγορήθηκε ότι είπε ψέματα για το πότε άνοιξε τον επίμαχο λογαριασμό και πότε είχε σκοπό να αλλάξει τον κωδικό, σύμφωνα με την Daily Mail
. Το κατηγορητήριο του 2020, που πλέον έχει αποσφραγιστεί, αναφέρει ότι παρείχε ψευδείς πληροφορίες τόσο στη NASA όσο και στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου.
Το παρασκήνιο της δικαστικής διαμάχης
Η σχέση του ζευγαριού είχε ήδη επιβαρυνθεί από μια μακρά διαμάχη για την επιμέλεια του τότε εξάχρονου γιου της Γουόρντεν, ο οποίος είχε γεννηθεί μέσω παρένθετης μητέρας
πριν οι δύο γυναίκες γνωριστούν. Η ΜακΚλέιν
ζητούσε από το 2018 να αναγνωριστεί νομικά η γονεϊκή της σχέση με το παιδί, υποστηρίζοντας ότι η Γουόρντεν έκανε συχνά παρορμητικές οικονομικές κινήσεις και ότι ανησυχούσε για την ευημερία του αγοριού
.
Η αστροναύτης είπε στις αρχές ότι συνέχισε να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό επειδή πάντα τον χρησιμοποιούσαν
για τα οικογενειακά έξοδα και η Γουόρντεν
δεν της είχε πει ποτέ ότι δεν επιτρεπόταν πλέον. Η ίδια είχε αρνηθεί κάθε πρόθεση κακόβουλης ενέργειας και τόνιζε ότι απλώς προσπαθούσε να βεβαιωθεί πως το παιδί φροντιζόταν σωστά.
Η Γουόρντεν, αντίθετα, υποστήριζε ότι η ΜακΚλέιν «θα έπρεπε να γνωρίζει
» πως μια τέτοια πρόσβαση ήταν ακατάλληλη εν μέσω διαζυγίου και έντονης διαμάχης για την επιμέλεια.
Η εξέλιξη
Η Αν ΜακΚλέιν συμμετείχε φέτος ως διοικητής στην αποστολή Crew-10 της NASA
, επιστρέφοντας στη Γη τον Αύγουστο. Η Σάμερ Γουόρντεν, που έχει αφεθεί ελεύθερη με εγγύηση, θα καταδικαστεί στις 12 Φεβρουαρίου 2026.
Οι εισαγγελικές αρχές σημειώνουν ότι η υπόθεση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των συνεπειών που μπορεί να έχει η παροχή ψευδών στοιχείων στις ομοσπονδιακές αρχές
— ακόμη κι όταν οι κατηγορίες αφορούν τα… όρια του διαστήματος.