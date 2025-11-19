Ανατροπή με τη σύζυγο αστροναύτη της NASA που υποστήριζε ότι ήταν θύμα του «πρώτου εγκλήματος στο διάστημα» - Παραδέχτηκε ότι είπε ψέματα
Ανατροπή με τη σύζυγο αστροναύτη της NASA που υποστήριζε ότι ήταν θύμα του «πρώτου εγκλήματος στο διάστημα» - Παραδέχτηκε ότι είπε ψέματα

Παραδέχθηκε ότι κατασκεύασε την ιστορία πως ήταν το πρώτο θύμα εγκλήματος που διαπράχθηκε εκτός Γης

Ανατροπή με τη σύζυγο αστροναύτη της NASA που υποστήριζε ότι ήταν θύμα του «πρώτου εγκλήματος στο διάστημα» - Παραδέχτηκε ότι είπε ψέματα
Μια γυναίκα στις ΗΠΑ παραδέχθηκε ότι είπε ψέματα στις αρχές, ισχυριζόμενη πως η εν διαστάσει σύζυγός της –αστροναύτης της NASA– είχε αποκτήσει παράνομα πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό… από το διάστημα.

Η 50χρονη Σάμερ Γουόρντεν, πρώην αξιωματικός της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας, δήλωσε ένοχη για δύο κατηγορίες παροχής ψευδών στοιχείων σε ομοσπονδιακούς πράκτορες. Αντιμετωπίζει ποινή έως και πέντε ετών φυλάκισης και πρόστιμο 250.000 δολαρίων, αφού παραδέχθηκε ότι κατασκεύασε την ιστορία πως ήταν το πρώτο θύμα εγκλήματος που διαπράχθηκε εκτός Γης.

Η υπόθεση που προκάλεσε έρευνα της NASA

Η Γουόρντεν είχε καταγγείλει πως η τότε σύζυγός της, η αστροναύτης Αν ΜακΚλέιν –βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ– είχε μπει στον τραπεζικό της λογαριασμό τον Ιανουάριο του 2019 όσο βρισκόταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε τότε, η ΜακΚλέιν είχε «μαντέψει τον κωδικό» της και επιχειρούσε να κλέψει την ταυτότητά της.

Η καταγγελία οδήγησε σε έρευνα από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου και το Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή της NASA. Όμως οι ομοσπονδιακοί πράκτορες διαπίστωσαν τελικά πως η Γουόρντεν είχε δώσει στην αστροναύτη πρόσβαση στους λογαριασμούς ήδη από το 2015, λόγω των κοινών οικονομικών τους.

Η Γουόρντεν κατηγορήθηκε ότι είπε ψέματα για το πότε άνοιξε τον επίμαχο λογαριασμό και πότε είχε σκοπό να αλλάξει τον κωδικό, σύμφωνα με την Daily Mail. Το κατηγορητήριο του 2020, που πλέον έχει αποσφραγιστεί, αναφέρει ότι παρείχε ψευδείς πληροφορίες τόσο στη NASA όσο και στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου.

Το παρασκήνιο της δικαστικής διαμάχης

Η σχέση του ζευγαριού είχε ήδη επιβαρυνθεί από μια μακρά διαμάχη για την επιμέλεια του τότε εξάχρονου γιου της Γουόρντεν, ο οποίος είχε γεννηθεί μέσω παρένθετης μητέρας πριν οι δύο γυναίκες γνωριστούν. Η ΜακΚλέιν ζητούσε από το 2018 να αναγνωριστεί νομικά η γονεϊκή της σχέση με το παιδί, υποστηρίζοντας ότι η Γουόρντεν έκανε συχνά παρορμητικές οικονομικές κινήσεις και ότι ανησυχούσε για την ευημερία του αγοριού.

Η αστροναύτης είπε στις αρχές ότι συνέχισε να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό επειδή πάντα τον χρησιμοποιούσαν για τα οικογενειακά έξοδα και η Γουόρντεν δεν της είχε πει ποτέ ότι δεν επιτρεπόταν πλέον. Η ίδια είχε αρνηθεί κάθε πρόθεση κακόβουλης ενέργειας και τόνιζε ότι απλώς προσπαθούσε να βεβαιωθεί πως το παιδί φροντιζόταν σωστά.

Η Γουόρντεν, αντίθετα, υποστήριζε ότι η ΜακΚλέιν «θα έπρεπε να γνωρίζει» πως μια τέτοια πρόσβαση ήταν ακατάλληλη εν μέσω διαζυγίου και έντονης διαμάχης για την επιμέλεια.

Κλείσιμο

Η εξέλιξη

Η Αν ΜακΚλέιν συμμετείχε φέτος ως διοικητής στην αποστολή Crew-10 της NASA, επιστρέφοντας στη Γη τον Αύγουστο. Η Σάμερ Γουόρντεν, που έχει αφεθεί ελεύθερη με εγγύηση, θα καταδικαστεί στις 12 Φεβρουαρίου 2026.

Οι εισαγγελικές αρχές σημειώνουν ότι η υπόθεση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των συνεπειών που μπορεί να έχει η παροχή ψευδών στοιχείων στις ομοσπονδιακές αρχές — ακόμη κι όταν οι κατηγορίες αφορούν τα… όρια του διαστήματος.

