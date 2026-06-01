Κορυφώνεται σήμερα η επιστροφή των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος, αναμένονται γεμάτα πλοία και αυξημένη κίνηση στους δρόμους

Αυξημένη κίνηση αναμένεται από το απόγευμα της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος
, καθώς ξεκινά η μαζική επιστροφή των εκδρομέων
από νησιωτικούς και ηπειρωτικούς προορισμούς. Οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τόσο στο οδικό δίκτυο όσο και στα λιμάνια, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται τα τελευταία δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
.
Η κορύφωση της επιστροφής αναμένεται κατά τις απογευματινές
και βραδινές ώρες
, καθώς στους δρόμους θα βρεθούν τόσο όσοι είχαν αναχωρήσει για το τριήμερο από την Παρασκευή όσο και οι πολίτες που επέλεξαν μια μονοήμερη απόδραση ανήμερα του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η μεγαλύτερη επιβάρυνση
αναμένεται στα ρεύματα εισόδου προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου δεν αποκλείονται καθυστερήσεις και αυξημένοι χρόνοι μετακίνησης.
Στα λιμάνια
της Αττικής η κίνηση παραμένει έντονη. Από τον Πειραιά εκτελούνται συνολικά 19 δρομολόγια προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη
, ενώ για τον Αργοσαρωνικό
πραγματοποιούνται 47 δρομολόγια, εκ των οποίων 22 με ταχύπλοα και υδροπτέρυγα και 25 με συμβατικά πλοία. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί 15 δρομολόγια από τη Ραφήνα
και 12 από το Λαύριο.
Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση και στις μονοήμερες αποδράσεις, με προορισμούς κυρίως την Αίγινα
και το Αγκίστρι.
Οι πληρότητες στα πλοία προς τα δύο νησιά ήταν υψηλές ήδη από τις πρωινές αναχωρήσεις, γεγονός που αποτυπώνει το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών να εκμεταλλευτούν την αργία για μια σύντομη εξόρμηση.
Αυξημένα μέτρα και απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών
Για τη διευκόλυνση της επιστροφής, η Τροχαία έχει αναπτύξει δυνάμεις σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου
, με στόχο τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.
Παράλληλα, βρίσκεται σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας
για φορτηγά οχήματα άνω των 3,5 τόνων στα ρεύματα εισόδου προς τα αστικά κέντρα, από τις 16:00 έως τις 23:00.
Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να αποφεύγουν τις επικίνδυνες προσπεράσεις και την επιθετική οδήγηση, καθώς και να χρησιμοποιούν πάντα ζώνη ασφαλείας και κράνος όπου απαιτείται.
Όπως επισημαίνεται, η υπομονή και η συνετή οδήγηση
αποτελούν βασικές προϋποθέσεις
για την ασφαλή ολοκλήρωση της επιστροφής από το τριήμερο.
Ομαλή εικόνα στην Αθηνών – Κορίνθου
Νωρίς το μεσημέρι, η εικόνα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου
παρέμενε ομαλή, χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις ή προβλήματα στην κυκλοφορία. Η διέλευση από τα διόδια της Ελευσίνας πραγματοποιούνταν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν διαρκώς την κατάσταση ενόψει της αναμενόμενης αύξησης της κίνησης κατά τις επόμενες ώρες.