Ένας αγνοούμενος και ζημιές σε τουλάχιστον 170 ακίνητα από μεγάλή πυρκαγιά στην Ιαπωνία - Δείτε βίντεο

Πυροσβέστες συνεχίζουν σήμερα την προσπάθεια να σβήσουν τη φωτιά στην Όιτα - Ζητήθηκε και η συνδρομή του στρατού

Ένας άνθρωπος αγνοείται και άλλοι 175 χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς, η οποία προκάλεσε ζημιές σε τουλάχιστον 170 σπίτια σε κατοικημένη περιοχή της Ιαπωνίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με την ιαπωνική δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση NHK, πυροσβέστες συνεχίζουν σήμερα την προσπάθεια να σβήσουν τη φωτιά στην Όιτα, στη νήσο Κιούσου, στο νότιο τμήμα του αρχιπελάγους, καθώς έχει εξαπλωθεί σε πολύ κοντινή δασική έκταση.




Βίντεο τραβηγμένα χθες βράδυ εικονίζουν πυροσβέστες να ρίχνουν νερό με αντλίες σε γιγαντιαίες φλόγες που καταπίνουν σπίτια, καθώς και κόσμο που οδηγείται σε αυτοσχέδιο κέντρο για την εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων.

«Οι φλόγες είναι ψηλές, βάφουν τον ουρανό κόκκινο. Ο άνεμος φυσάει δυνατά. Δεν πίστευα ποτέ πως θα εξαπλωνόταν τόσο», ανέφερε άνδρας στο NHK.

«Το βουνό καίγεται», ανέφερε άλλος κάτοικος. «Πήρα μαζί μου την άδεια οδήγησης και το τηλέφωνό μου», πρόσθεσε.


Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ χθες Τρίτη, οδηγώντας στην εσπευσμένη απομάκρυνση των ενοίκων 175 σπιτιών, ή περίπου 175 ανθρώπων, σύμφωνα με ανακοίνωση της νομαρχίας.

Τουλάχιστον 170 κτίρια υπέστησαν ζημιές από τις φλόγες.

Ο νομάρχης στην Όιτα επικοινώνησε με τον στρατό και συζήτησε την ενδεχόμενη συνδρομή του, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ένας άνθρωπος αγνοείται και 300 σπίτια σε τομέα στην Όιτα δεν έχουν ρεύμα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.



