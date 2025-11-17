Εισαγγελείς συνδέουν 49 θανάτους με παράνομο ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης φαρμάκων στην Ολλανδία
ΚΟΣΜΟΣ
Ολλανδία Νεκροί Φάρμακα Κατάστημα

Εισαγγελείς συνδέουν 49 θανάτους με παράνομο ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης φαρμάκων στην Ολλανδία

Οι ιδιοκτήτες του ιστότοπου συνελήφθησαν τον Αύγουστο και θεωρούνται ύποπτοι για εμπορία φαρμάκων χωρίς άδεια και πώληση φαρμάκων χωρίς τις απαραίτητες συνταγές

Εισαγγελείς συνδέουν 49 θανάτους με παράνομο ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης φαρμάκων στην Ολλανδία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ολλανδοί εισαγγελείς ανακοίνωσαν σήμερα πως ερευνούν τουλάχιστον 49 θανάτους που ενδεχομένως συνδέονται με ένα παράνομο ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης φαρμάκων, το οποίο είχαν κλείσει τον Αύγουστο.

Σε μια δικαστική υπόθεση σε βάρος των ιδιοκτητών του ιστότοπου Funcaps.nl, οι εισαγγελείς ανέφεραν πως εντόπισαν μια ισχυρή διασύνδεση μεταξύ των θανάτων 27 νέων στην πλειονότητά τους ανθρώπων και της χρήσης προϊόντων που παρήγγειλαν στο Funcaps.

Κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους, στη βάση δεδομένων της αστυνομίας, εμφανίστηκαν άλλες 22 υποθέσεις που θα μπορούσαν επίσης να σχετίζονται με τον ιστότοπο, ενώ προσφάτως οι γονείς άλλων τεσσάρων ανθρώπων που πέθαναν κατήγγειλαν μια πιθανή σχέση, ανέφεραν οι αρχές.

Οι ιδιοκτήτες του ιστότοπου συνελήφθησαν τον Αύγουστο και θεωρούνται ύποπτοι για εμπορία φαρμάκων χωρίς άδεια και πώληση φαρμάκων χωρίς τις απαραίτητες συνταγές.

Ο δικηγόρος των υπόπτων δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα να σχολιάσει, όμως ολλανδικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου πως οι πελάτες του ήταν πάντα ξεκάθαροι σχετικά με τα προϊόντα που πωλούσαν στον ιστότοπό τους, τα οποία έφεραν σημάνσεις σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονταν με την κατανάλωσή τους.

Ειδήσεις σήμερα:

«Η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι» προειδοποίησε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας - Η αντίδραση της Μόσχας

Ανατροπή με την οικογένεια τουριστών που ξεκληρίστηκε στην Κωνσταντινούπολη - Μπορεί να δηλητηριάστηκαν από απολύμανση, λένε οι Αρχές

Απίθανη ατάκα της Ντακότα Τζόνσον στον Γιώργο Λάνθιμο: Ξέρεις ότι υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί εκτός από την Έμα Στόουν
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Νέα εποχή συνδεσιμότητας με γρήγορες ταχύτητες σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της Ελλάδας από την COSMOTE TELEKOM

Γρήγορο ίντερνετ έως 300Mbps σε σχεδόν 600 σχολικές μονάδες με πάνω από 19.500 μαθητές

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης