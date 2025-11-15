Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Θρίλερ στην Κωνσταντινούπολη: Νεκρά δύο παιδιά και η μητέρα τους από δηλητηρίαση - Εκκενώθηκε ξενοδοχείο
Σε κρίσιμη κατάσταση ο πατέρας - Αλλά δύο άλλοι τουρίστες που διέμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο νοσηλεύτηκαν σήμερα μετά από ναυτία και έμετο
Ένα ξενοδοχείο στο ιστορικό κέντρο της Κωνσταντινούπολης εκκενώθηκε σήμερα μετά τον θάνατο τριών μελών μιας οικογένειας τουριστών, μετά από δηλητηρίαση που προκλήθηκε από ψεκασμό με χρήση φυτοφαρμάκων, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
Τα τέσσερα μέλη της οικογένειας - Τούρκοι που διαμένουν στη Γερμανία και κάνουν διακοπές στην Κωνσταντινούπολη - αρρώστησαν την Τετάρτη έχοντας καταναλώσει δημοφιλή φαγητά δρόμου στην τουριστική περιοχή Ορτάκιοϊ στην ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου. Νοσηλεύτηκαν, αλλά τα δύο παιδιά, ηλικίας 3 και 6 ετών, πέθαναν την Πέμπτη και η μητέρα πέθανε την Παρασκευή, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.
Ο πατέρας βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση το βράδυ της Παρασκευής δήλωσε στο X ο επαρχιακός διευθυντής της Κωνσταντινούπολης του τουρκικού υπουργείου Υγείας ο δρ Αμπντουλάχ Εμρέ Γκιουνέρ.
Μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για τροφική δηλητηρίαση, εγείροντας υποψίες για το φαγητό που φέρεται να κατανάλωσε η οικογένεια. Ορισμένα Μέσα Ενημέρωσης μάλιστα ανέφεραν ότι η τροφική δηλητηρίαση πιθανώς προήλθε από μύδια που αγοράστηκαν από έναν πλανόδιο πωλητή και γεμιστές πατάτες. Το εστιατόριο όπου δείπνησε η οικογένεια σφραγίστηκε.
Αλλά δύο άλλοι τουρίστες που διέμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο - το όνομα του οποίου δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα - νοσηλεύτηκαν σήμερα μετά από ναυτία και έμετο, ανέφερε η εφημερίδα BirGun.
Ερευνητές ανακάλυψαν ότι είχε γίνει πρόσφατα ψεκασμός με φυτοφάρμακα σε ένα δωμάτιο στο ισόγειο του ξενοδοχείου, ανέφερε σήμερα η εφημερίδα Hürriyet.
Η αστυνομία συνέλαβε έναν υπάλληλο ξενοδοχείου και δύο εργαζόμενους υπηρεσιών στον τομέα της καταπολέμησης παρασίτων, ανεβάζοντας τον αριθμό των ατόμων που έχουν συλληφθεί σε σχέση με την υπόθεση σε επτά, σύμφωνα με την Hürriyet.
Τέσσερα άτομα είχαν ήδη συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας για φερόμενη δηλητηρίαση. Όλοι οι επισκέπτες μεταφέρθηκαν σε άλλα ξενοδοχεία, τόνισε η BirGun, χωρίς να διευκρινίσει πόσα άτομα έχουν επηρεαστεί.
