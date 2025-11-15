Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Άγριο έγκλημα στην Ιταλία: 78χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του, στο σπίτι ήταν και η ανήλικη εγγονή τους
Άγριο έγκλημα στην Ιταλία: 78χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του, στο σπίτι ήταν και η ανήλικη εγγονή τους
Η 81χρονη κατέληξε στο σημείο, ενώ η ανήλικη εγγονή του ζευγαριού ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί
Άγρια δολοφονία 81χρονης από τον 78χρονο σύζυγό της σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη βόρια Ιταλία και συγκεκριμένα στο Βαρέζε.
Ο Renato Bianchi μαχαίρωσε επανειλημμένα τη σύζυγό του, Mariella Chiari, μέσα στο σπίτι τους. Η 81χρονη κατέληξε στο σημείο, ενώ η ανήλικη εγγονή του ζευγαριού που βρισκόταν στο σπίτι ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης.
Στο σημείο έσπευσαν οι διασώστες και οι καραμπινιέροι, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Ο 78χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία.
Η τραγωδία έχει σοκάρει την τοπική κοινότητα, με τον δήμαρχο της περιοχής να εκφράζει τη βαθιά του θλίψη και να δηλώνει τη στήριξη της κοινότητας στην οικογένεια.
Ο Renato Bianchi μαχαίρωσε επανειλημμένα τη σύζυγό του, Mariella Chiari, μέσα στο σπίτι τους. Η 81χρονη κατέληξε στο σημείο, ενώ η ανήλικη εγγονή του ζευγαριού που βρισκόταν στο σπίτι ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης.
Στο σημείο έσπευσαν οι διασώστες και οι καραμπινιέροι, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Ο 78χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία.
Η τραγωδία έχει σοκάρει την τοπική κοινότητα, με τον δήμαρχο της περιοχής να εκφράζει τη βαθιά του θλίψη και να δηλώνει τη στήριξη της κοινότητας στην οικογένεια.
Ειδήσεις σήμερα:
Παραγουανός τερματοφύλακας προκαλεί Βραζιλιάνο πριν το χτύπημα πέναλτι και εκείνος τον... γελοιοποιεί με εκτέλεση «Πανένκα» - Βίντεο
Ελιγμό για να αποφύγει σκύλο έκανε ο οδηγός του λεωφορείου που ανατράπηκε στον Βόλο - «Χάθηκε το φως από τα μάτια μας» λένε οι επιβάτες
Game of Thrones στο Πακιστάν: Παιχνίδια εξουσίας, μαύρη μαγεία, κατασκοπεία, μία ραδιούργα σύζυγος και ένας εθνικός ήρωας στη φυλακή
Παραγουανός τερματοφύλακας προκαλεί Βραζιλιάνο πριν το χτύπημα πέναλτι και εκείνος τον... γελοιοποιεί με εκτέλεση «Πανένκα» - Βίντεο
Ελιγμό για να αποφύγει σκύλο έκανε ο οδηγός του λεωφορείου που ανατράπηκε στον Βόλο - «Χάθηκε το φως από τα μάτια μας» λένε οι επιβάτες
Game of Thrones στο Πακιστάν: Παιχνίδια εξουσίας, μαύρη μαγεία, κατασκοπεία, μία ραδιούργα σύζυγος και ένας εθνικός ήρωας στη φυλακή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα