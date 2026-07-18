«Εμφανίστηκε» με γραπτή ανακοίνωση ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Η υπογραφή Τραμπ δεν έχει αξία, μεγάλος σατανάς οι ΗΠΑ, θα τους δώσουμε αξέχαστα μαθήματα
«Εμφανίστηκε» με γραπτή ανακοίνωση ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Η υπογραφή Τραμπ δεν έχει αξία, μεγάλος σατανάς οι ΗΠΑ, θα τους δώσουμε αξέχαστα μαθήματα
Τώρα που ο Αμερικανός εχθρός επιδιώκει να υποδαυλίσει τον πόλεμο πρέπει να ξέρει ότι το ιρανικό έθνος και το μέτωπο της αντίστασης έχουν να του δώσουν αξέχαστα μαθήματα, δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν
Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε σε γραπτή ανακοίνωσή του που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα ότι οι επανειλημμένες παραβιάσεις εκ μέρους των ΗΠΑ του μνημονίου συνεργασίας που είχε υπογραφεί από τους προέδρους των δύο χωρών έδειξαν ότι η υπογραφή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ήταν «εντελώς χωρίς αξία και στερούμενη αξιοπιστίας».
Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη ανταλλάσσουν πλήγματα την τελευταία εβδομάδα, μετά την κατάρρευση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στην οποία είχαν καταλήξει, αυξάνοντας τους φόβους για επιστροφή σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το ιρανικό έθνος και το «μέτωπο της αντίστασης» έχουν «αξέχαστα μαθήματα» να τους δώσουν.
«Τώρα που ο Αμερικανός εχθρός επιδιώκει να υποδαυλίσει τον πόλεμο (…) πρέπει να ξέρει ότι το ιρανικό έθνος και το μέτωπο της αντίστασης έχουν να του δώσουν αξέχαστα μαθήματα» ανέφερε ο αγιατολάχ.
Στο μεταξύ, σε δήλωσή του μέσω Telegram, όπως αναφέρει το Axios, ο Χαμενεΐ χαρακτήρισε τις ΗΠΑ «μεγάλο Σατανά» - έναν όρο που δεν είχε χρησιμοποιήσει από την ανάληψη των καθηκόντων του. Αυτή η ρητορική σηματοδοτεί την επιστροφή στην γλώσσα του Ιράν μετά τη ρήξη της συμφωνίας με την κυβέρνηση Τραμπ.
«Οι επανειλημμένες παραβιάσεις του μνημονίου που υπογράφηκε μεταξύ των προέδρων του Ιράν και των ΗΠΑ από τον "μεγάλο σατανά" απέδειξαν για άλλη μια φορά σε όλους πόσο άνευ αξίας και αναξιόπιστη είναι η υπογραφή του προέδρου των ΗΠΑ», έγραψε ο Χαμενεΐ και πρόσθεσε ότι «η εκφοβιστική συμπεριφορά, οι ηγεμονικές φιλοδοξίες και η βαρβαρότητα αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία του αμερικανικού τρόπου ζωής και της αμερικανικής δογματικής».
«Ο μεγάλος σατανάς αποκάλυψε για άλλη μια φορά το αληθινό του πρόσωπο χωρίς μάσκα, έτσι ώστε αυτή η σκοτεινή εμπειρία εγκλήματος και κακής πίστης να αποτελέσει ακόμη μια ισχυρή απόδειξη της δολιότητας, της παράλογης συμπεριφοράς, της αναξιοπιστίας και της κακίας της Αμερικής», ανέφερε.
Ο Χαμενεΐ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «επιδιώκουν να πυροδοτήσουν πόλεμο» και υποσχέθηκε ότι θα υποστούν «ακόμη βαρύτερο κόστος και μεγαλύτερη ντροπή».
Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη ανταλλάσσουν πλήγματα την τελευταία εβδομάδα, μετά την κατάρρευση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στην οποία είχαν καταλήξει, αυξάνοντας τους φόβους για επιστροφή σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το ιρανικό έθνος και το «μέτωπο της αντίστασης» έχουν «αξέχαστα μαθήματα» να τους δώσουν.
«Τώρα που ο Αμερικανός εχθρός επιδιώκει να υποδαυλίσει τον πόλεμο (…) πρέπει να ξέρει ότι το ιρανικό έθνος και το μέτωπο της αντίστασης έχουν να του δώσουν αξέχαστα μαθήματα» ανέφερε ο αγιατολάχ.
Στο μεταξύ, σε δήλωσή του μέσω Telegram, όπως αναφέρει το Axios, ο Χαμενεΐ χαρακτήρισε τις ΗΠΑ «μεγάλο Σατανά» - έναν όρο που δεν είχε χρησιμοποιήσει από την ανάληψη των καθηκόντων του. Αυτή η ρητορική σηματοδοτεί την επιστροφή στην γλώσσα του Ιράν μετά τη ρήξη της συμφωνίας με την κυβέρνηση Τραμπ.
«Οι επανειλημμένες παραβιάσεις του μνημονίου που υπογράφηκε μεταξύ των προέδρων του Ιράν και των ΗΠΑ από τον "μεγάλο σατανά" απέδειξαν για άλλη μια φορά σε όλους πόσο άνευ αξίας και αναξιόπιστη είναι η υπογραφή του προέδρου των ΗΠΑ», έγραψε ο Χαμενεΐ και πρόσθεσε ότι «η εκφοβιστική συμπεριφορά, οι ηγεμονικές φιλοδοξίες και η βαρβαρότητα αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία του αμερικανικού τρόπου ζωής και της αμερικανικής δογματικής».
«Ο μεγάλος σατανάς αποκάλυψε για άλλη μια φορά το αληθινό του πρόσωπο χωρίς μάσκα, έτσι ώστε αυτή η σκοτεινή εμπειρία εγκλήματος και κακής πίστης να αποτελέσει ακόμη μια ισχυρή απόδειξη της δολιότητας, της παράλογης συμπεριφοράς, της αναξιοπιστίας και της κακίας της Αμερικής», ανέφερε.
Ο Χαμενεΐ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «επιδιώκουν να πυροδοτήσουν πόλεμο» και υποσχέθηκε ότι θα υποστούν «ακόμη βαρύτερο κόστος και μεγαλύτερη ντροπή».
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