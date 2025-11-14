Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα επισκεφτεί την Ισπανία
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα επισκεφτεί την Ισπανία
Ο Ουκρανός πρόεδρος θα βρεθεί στη Μαδρίτη την Τρίτη
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα βρίσκεται την Τρίτη, 18 Νοεμβρίου, στη Μαδρίτη, όπου θα συναντηθεί με εκπροσώπους του ισπανικού κοινοβουλίου.
Την προηγούμενη ημέρα ο Ουκρανός πρόεδρος θα επισκεφθεί το Παρίσι, όπως έγινε γνωστό από επίσημη πηγή.
Οι λεπτομέρειες της επίσκεψης στην Ισπανία, που επιβεβαιώθηκε από μια πηγή του πρωθυπουργικού γραφείου δεν έχουν ανακοινωθεί προς το παρόν. Στον ιστότοπο του Κογκρέσου αναφέρεται μόνο ότι θα έχει συνάντηση με τους προέδρους των δύο σωμάτων του ισπανικού Κοινοβουλίου.
Την προηγούμενη ημέρα ο Ουκρανός πρόεδρος θα επισκεφθεί το Παρίσι, όπως έγινε γνωστό από επίσημη πηγή.
Οι λεπτομέρειες της επίσκεψης στην Ισπανία, που επιβεβαιώθηκε από μια πηγή του πρωθυπουργικού γραφείου δεν έχουν ανακοινωθεί προς το παρόν. Στον ιστότοπο του Κογκρέσου αναφέρεται μόνο ότι θα έχει συνάντηση με τους προέδρους των δύο σωμάτων του ισπανικού Κοινοβουλίου.
Ειδήσεις σήμερα:
Σπύρος Μαρτίκας για το κύκλωμα που έταζε επενδύσεις: Σε εξαπατούσαν με σουίτες και ράβδους χρυσού - Έστηναν ληστεία με ξυλοδαρμό για να μην πληρώσουν
Γερμανία: Μια Ελληνίδα προσπαθεί με ρομποτικά συστήματα ανύψωσης να φέρει την επανάσταση στον τρόπο που χτίζουμε
«Έπαιξα ενστικτωδώς τον Χάνιμπαλ, γιατί έχω τον διάβολο μέσα μου»: Ο Άντονι Χόπκινς, οι μεγάλοι ρόλοι, ο αλκοολισμός και η κόρη που δεν θέλει να τον βλέπει
Σπύρος Μαρτίκας για το κύκλωμα που έταζε επενδύσεις: Σε εξαπατούσαν με σουίτες και ράβδους χρυσού - Έστηναν ληστεία με ξυλοδαρμό για να μην πληρώσουν
Γερμανία: Μια Ελληνίδα προσπαθεί με ρομποτικά συστήματα ανύψωσης να φέρει την επανάσταση στον τρόπο που χτίζουμε
«Έπαιξα ενστικτωδώς τον Χάνιμπαλ, γιατί έχω τον διάβολο μέσα μου»: Ο Άντονι Χόπκινς, οι μεγάλοι ρόλοι, ο αλκοολισμός και η κόρη που δεν θέλει να τον βλέπει
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα