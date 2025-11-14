Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα επισκεφτεί την Ισπανία
ΚΟΣΜΟΣ
Ισπανία Ουκρανία Βολοντίμιρ Ζελένσκι Μαδρίτη

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα επισκεφτεί την Ισπανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος θα βρεθεί στη Μαδρίτη την Τρίτη

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα επισκεφτεί την Ισπανία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα βρίσκεται την Τρίτη, 18 Νοεμβρίου, στη Μαδρίτη, όπου θα συναντηθεί με εκπροσώπους του ισπανικού κοινοβουλίου.

Την προηγούμενη ημέρα ο Ουκρανός πρόεδρος θα επισκεφθεί το Παρίσι, όπως έγινε γνωστό από επίσημη πηγή.

Οι λεπτομέρειες της επίσκεψης στην Ισπανία, που επιβεβαιώθηκε από μια πηγή του πρωθυπουργικού γραφείου δεν έχουν ανακοινωθεί προς το παρόν. Στον ιστότοπο του Κογκρέσου αναφέρεται μόνο ότι θα έχει συνάντηση με τους προέδρους των δύο σωμάτων του ισπανικού Κοινοβουλίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Σπύρος Μαρτίκας για το κύκλωμα που έταζε επενδύσεις: Σε εξαπατούσαν με σουίτες και ράβδους χρυσού - Έστηναν ληστεία με ξυλοδαρμό για να μην πληρώσουν

Γερμανία: Μια Ελληνίδα προσπαθεί με ρομποτικά συστήματα ανύψωσης να φέρει την επανάσταση στον τρόπο που χτίζουμε

«Έπαιξα ενστικτωδώς τον Χάνιμπαλ, γιατί έχω τον διάβολο μέσα μου»: Ο Άντονι Χόπκινς, οι μεγάλοι ρόλοι, ο αλκοολισμός και η κόρη που δεν θέλει να τον βλέπει
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης