Σάλος στο Ηνωμένο Βασίλειο: Απατεώνας υποδύθηκε τον... υποναύαρχο και παρέστη σε τελετή για την Ημέρα Μνήμης των Πεσόντων
«Κατέθεσε το στεφάνι του με σεβασμό πριν φύγει» - Τον πρόδωσαν τα μετάλλια του... Στρατού Ξηράς που έφερε στη στολή του
Σάλος έχει προκληθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο από την τραγελαφική περίπτωση απατεώνα, που υποδύθηκε τον ανώτατο αξιωματικό του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού και συμμετείχε σε τελετή κατά την οποία τιμήθηκε η Ημέρα Μνήμης των Πεσόντων -και ο οποίος τελικά ξεσκεπάστηκε.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το gbnews.com, ο άνδρας -τα στοιχεία του οποίου ακόμη δεν έχουν αποκαλυφθεί- ντυμένος ως Υποναύαρχος με το στήθος του καλυμμένο με ψεύτικα μετάλλια εμφανίστηκε σε μια τελετή της Ημέρας Μνήμης των Πεσόντων την περασμένη Κυριακή στην πόλη Λάνταντνο της Βόρειας Ουαλίας.
Η αποκάλυψη της συμμετοχής του σε αυτή την επίσημη περίσταση προκάλεσε εκτεταμένη οργή μεταξύ των βετεράνων του στρατού και τράβηξε την προσοχή του Κυνηγετικού Συλλόγου Ουόλτερ Μίτι, μιας ομάδας που ειδικεύεται στην αποκάλυψη περιπτώσεων ατόμων που διεκδικούν ψευδώς στρατιωτικές τιμές και τις εκθέτουν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο άνδρας δεν ήταν σε καμία επίσημη λίστα καλεσμένων για την τελετή, ενώ αποκαλύφθηκε ότι τα μετάλλια που ήταν καρφιτσωμένα στη στολή του περιλάμβαναν συνδυασμούς που, σύμφωνα με τους στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες, είναι αδύνατο να προκύψουν.
Ειδικότερα, φορούσε μετάλλιο από το Τάγμα Διακεκριμένων Υπηρεσιών, που συνήθως απονέμεται σε αξιωματικούς πεζικού, παράλληλα με το Μετάλλιο Εθελοντών Εφέδρων της Βασίλισσας, το οποίο απονέμεται αποκλειστικά σε στρατιωτικούς εφέδρους, την ώρα που ο ίδιος φορούσε στολή Υποναυάρχου.
Η Λέσχη Κυνηγών Ουόλτερ Μίτι εξέτασε τον συνδυασμό μεταλλίων και δεν βρήκε κανένα αρχείο για κάποιον που να έχει κερδίσει - νόμιμα τουλάχιστον - και τις δύο αυτές σημαντικές τιμές.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο απατεώνας κατάφερε να μπει στην εκδήλωση κατάθεσης στεφάνων και μάλιστα απηύθυνε χαιρετισμό στο μνημείο πολέμου της πόλης φορώντας μια ναυτική στολή «στολισμένη» με περίπου 12 μετάλλια.
Veterans furious after imposter admiral with fake medals blags way into Remembrance servicehttps://t.co/tATOTJLy6k— GB News (@GBNEWS) November 13, 2025
Μάλιστα, μέλη της ομάδας τον αποκάλεσαν «απόλυτο στρατιωτικό απατεώνα» και τόνισαν ότι αυτή μπορεί να είναι η μεγαλύτερη τέτοιου είδους προσπάθεια εξαπάτησης στα στρατιωτικά χρονικά.
«Τα σιρίτια του έπεφταν μέχρι τις αρθρώσεις των δακτύλων του», περιέγραψε ένας χρήστης, προσθέτοντας ότι ήταν μια «στολή χωρίς τα προβλεπόμενα διακριτικά» και χωρίς «άλλα σήματα ή φτερά πιλότου».
Όπως αναφέρει το gbnews.com, όταν ο τελετάρχης της παρέλασης τον πλησίασε κατά τη διάρκεια της τελετής, ο άνδρας επέμεινε ότι ήταν εκεί εκ μέρους του Λόρδου Υπολοχαγού του Κλουάιντ, μια βαθμίδα που αφορά στον αρμόδιο από το Βασιλικό Ναυτικό για οποιαδήποτε δραστηριότητα στην οποία εμπλέκεται εκπρόσωπος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.
Από την πλευρά του, ο σημερινός Λόρδος Υπολοχαγός, Χάρι Φέδερσονχόου, διέψευσε αυτόν τον ισχυρισμό, λέγοντας στην εφημερίδα The Sun ότι δεν τον είχε ξαναδεί ποτέ στη ζωή του.
Μια πηγή του Βασιλικού Ναυτικού εξέφρασε σχεδόν βεβαιότητα ότι το άτομο ήταν απατεώνας, δηλώνοντας ότι ήταν «99,9% σίγουρος» για αυτό.
«Τα μετάλλια είναι αυτά που τον πρόδωσαν», επισήμανε η πηγή, επισημαίνοντας τις προφανείς ασυνέπειες στις παρασημοφορήσεις του που θα αποκάλυπταν την απάτη του σε οποιονδήποτε είναι εξοικειωμένος με τις στρατιωτικές τιμές.
Το συμβούλιο του Λάνταντνο επιβεβαίωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την παρουσία του, με έναν εκπρόσωπο να εξηγεί ότι «κατέθεσε το στεφάνι του με σεβασμό πριν φύγει». Το συμβούλιο τόνισε, επίσης, ότι δεν θα ήθελε το περιστατικό να υποβαθμίσει αυτό που ήταν «μια εξαιρετική παρέλαση και τελετή μνήμης».
Η περίπτωση αυτή έρχεται λίγες μέρες μετά από μια άλλη πολύκροτη υπόθεση φερόμενης στρατιωτικής απάτης, όταν ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας του Νορθάμπτονσιρ, Νικ Άντερλι, οδηγήθηκε σε δίκη καθώς κατηγορήθηκε ότι ψευδώς ισχυριζόταν πως είχε υπηρετήσει στο Βασιλικό Ναυτικό.
Μια έρευνα της Sun αποκάλυψε ότι ο απολυμένος αρχηγός της αστυνομίας φορούσε μετάλλιο του Πολέμου των Φόκλαντς, παρά το γεγονός ότι ήταν μόνο παιδί όταν έγινε η σύγκρουση μεταξύ Αργεντινής και Βρετανίας στις αρχές της δεκαετίας του '80.
Παραδόξως, υποστηρίζεται ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να το συμπεριέλαβε αυτό και στο βιογραφικό του σημείωμα κατά τη διάρκεια της υποψηφιότητάς του για να γίνει αρχηγός της αστυνομίας του Νορθάμπτονσαΐρ τον Ιούνιο του 2018.
Ο 59χρονος κατηγορήθηκε για απάτη και ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα.
What a long fall from grace.— Mandy Cook (@cookmandy) October 21, 2025
Former Chief Constable Nick Adderley charged with offences of fraud and misconduct in public office. He seemed to be an excellent Chief who loved his job, with many officers liking him. pic.twitter.com/Gf4ixXfIdH
