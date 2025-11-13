Σάλος στο Ηνωμένο Βασίλειο: Απατεώνας υποδύθηκε τον... υποναύαρχο και παρέστη σε τελετή για την Ημέρα Μνήμης των Πεσόντων

Λάνταντνο

What a long fall from grace.

Former Chief Constable Nick Adderley charged with offences of fraud and misconduct in public office. He seemed to be an excellent Chief who loved his job, with many officers liking him. pic.twitter.com/Gf4ixXfIdH — Mandy Cook (@cookmandy) October 21, 2025

Μάλιστα, μέλη της ομάδας τον αποκάλεσαν «απόλυτο στρατιωτικό απατεώνα» και τόνισαν ότι αυτή μπορεί να είναι η μεγαλύτερη τέτοιου είδους προσπάθεια εξαπάτησης στα στρατιωτικά χρονικά.«Τα σιρίτια του έπεφταν μέχρι τις αρθρώσεις των δακτύλων του», περιέγραψε ένας χρήστης, προσθέτοντας ότι ήταν μια «στολή χωρίς τα προβλεπόμενα διακριτικά» και χωρίς «άλλα σήματα ή φτερά πιλότου».Όπως αναφέρει το gbnews.com, όταν ο τελετάρχης της παρέλασης τον πλησίασε κατά τη διάρκεια της τελετής, ο άνδρας επέμεινε ότι ήταν εκεί εκ μέρους του Λόρδου Υπολοχαγού του Κλουάιντ, μια βαθμίδα που αφορά στον αρμόδιο από το Βασιλικό Ναυτικό για οποιαδήποτε δραστηριότητα στην οποία εμπλέκεται εκπρόσωπος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.Από την πλευρά του, ο σημερινός Λόρδος Υπολοχαγός, Χάρι Φέδερσονχόου, διέψευσε αυτόν τον ισχυρισμό, λέγοντας στην εφημερίδα The Sun ότι δεν τον είχε ξαναδεί ποτέ στη ζωή του.Μια πηγή του Βασιλικού Ναυτικού εξέφρασε σχεδόν βεβαιότητα ότι το άτομο ήταν απατεώνας, δηλώνοντας ότι ήταν «99,9% σίγουρος» για αυτό.«Τα μετάλλια είναι αυτά που τον πρόδωσαν», επισήμανε η πηγή, επισημαίνοντας τις προφανείς ασυνέπειες στις παρασημοφορήσεις του που θα αποκάλυπταν την απάτη του σε οποιονδήποτε είναι εξοικειωμένος με τις στρατιωτικές τιμές.Το συμβούλιο τουεπιβεβαίωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την παρουσία του, με έναν εκπρόσωπο να εξηγεί ότι «κατέθεσε το στεφάνι του με σεβασμό πριν φύγει». Το συμβούλιο τόνισε, επίσης, ότι δεν θα ήθελε το περιστατικό να υποβαθμίσει αυτό που ήταν «μια εξαιρετική παρέλαση και τελετή μνήμης».Η περίπτωση αυτή έρχεται λίγες μέρες μετά από μια άλλη πολύκροτη υπόθεση φερόμενης στρατιωτικής απάτης, όταν ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας του Νορθάμπτονσιρ, Νικ Άντερλι, οδηγήθηκε σε δίκη καθώς κατηγορήθηκε ότι ψευδώς ισχυριζόταν πως είχε υπηρετήσει στο Βασιλικό Ναυτικό.Μια έρευνα της Sun αποκάλυψε ότι ο απολυμένος αρχηγός της αστυνομίας φορούσε μετάλλιο του Πολέμου των Φόκλαντς, παρά το γεγονός ότι ήταν μόνο παιδί όταν έγινε η σύγκρουση μεταξύ Αργεντινής και Βρετανίας στις αρχές της δεκαετίας του '80.Ο 59χρονος κατηγορήθηκε για απάτη και ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα.Παραδόξως, υποστηρίζεται ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να το συμπεριέλαβε αυτό και στο βιογραφικό του σημείωμα κατά τη διάρκεια της υποψηφιότητάς του για να γίνει αρχηγός της αστυνομίας του Νορθάμπτονσαΐρ τον Ιούνιο του 2018.