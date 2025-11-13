10 χρόνια από το Μπατακλάν: Η εφιαλτική νύχτα στο Παρίσι που πάγωσε τον πλανήτη, οι 132 νεκροί και οι επιζώντες που αυτοκτόνησαν

Annus horribilis

Κήπος προς τιμή των θυμάτων αναμένεται να εγκαινιαστεί προς το τέλος της ημέρας πίσω από το Hôtel-de-Ville, στην καρδιά της πόλης.Ο πύργος του Άιφελ φωταγωγήθηκε από χθες στα χρώματα του γαλλικού εθνικού συμβόλου μόλις έπεσε το σκοτάδι και το ίδιο θα γίνει σήμερα, σύμφωνα με τον δήμο.Για τον Φρανσουά Ολάντ, τον σοσιαλιστή τότε πρόεδρο της Γαλλίας, ο οποίος το μοιραίο βράδυ παρακολουθούσε το ματς μέσα στο Stade de France, έχοντας καθισμένο στο πλάι του τον γερμανό τότε υπουργό Εξωτερικών Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, οι σημερινές τελετές είναι αφιερωμένες πάνω απ’ όλους «στους επιζήσαντες και στους αγαπημένους των θυμάτων»: «Το καθήκον που έχουμε απέναντί τους είναι αυτό: Να μην ξεχάσουμε ποτέ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.Ο Σαλά Αμπντεσλάμ, το μοναδικό μέρος της ομάδας των τζιχαντιστών στη ζωή, καταδικάστηκε τον Ιούνιο του 2022 στη Γαλλία να εκτίσει ισόβια κάθειρξη. Τα υπόλοιπα εννιά μέλη της ομάδας ανατινάχθηκαν ή σκοτώθηκαν από τις γαλλικές δυνάμεις επιβολής της τάξης.Οι επιθέσεις είχαν γίνει στα τέλη χρονιάς που σημαδεύτηκε από σειρά τρομοκρατικών ενεργειών στη Γαλλία από τζιχαντιστές — στην εβδομαδιαία σατιρική εφημερίδα Charlie Hebdo στο Παρίσι την 7η Ιανουαρίου (12 νεκροί, ανάμεσά τους οι σκιτσογράφοι Cabu, Charb, Honoré, Tignous και Wolinski), εναντίον δημοτικού αστυνομικού σε προάστιο της πρωτεύουσας την 8η Ιανουαρίου, την ομηρία σε εβραϊκό κατάστημα στο Παρίσι την 9η Ιανουαρίου (4 νεκροί), τον φόνο μητέρας 32 ετών σε χώρο στάθμευσης κοντά στο Παρίσι τη 19η Απριλίου και τον αποκεφαλισμό επιχειρηματία την 26η Ιουνίου στο Σεντ Κεντάν Φαλαβιέ (νοτιοανατολικά).Την 21η Αυγούστου, μαροκινός που είχε ορκιστεί πίστη στο ΙΚ επιβιβάστηκε στις Βρυξέλλες στο τρένο Άμστερνταμ-Παρίσι, οπλισμένος και έχοντας μαζί του μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό. Τραυμάτισε σοβαρά επιβάτη προτού τον εξουδετερώσουν άλλοι επιβάτες, ανάμεσά τους δυο αμερικανοί στρατιώτες με πολιτικά που είχαν άδεια κι έκαναν διακοπές στην Ευρώπη.Νέο μουσείο-μνημείο της τρομοκρατίας (Musée-mémorial du terrorisme, MMT) αναμένεται να ανοίξει στα τέλη του 2029 ή στις αρχές του 2030 στο Παρίσι. Θα είναι κατά μεγάλο μέρος του αφιερωμένο στις επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου 2015.