Εκτελέσεις... fast track στη διαβόητη «φυλακή του θανάτου» στη Σαουδική Αραβία - Δεν ειδοποιούνται οι μελλοθάνατοι ούτε οι συγγενείς τους

Guardian has been speaking to family members of a group of Egyptian migrants held in Tabuk ( Saudi Arabia) , the notorious “death” prison. They describe forced confessions, torture and an inability to afford lawyers to defend themselves. https://t.co/IauyCRLjin pic.twitter.com/aqWuicYQ07 — Maryam Aldossari (@maryam_dh) November 12, 2025

2025 executions by month in Saudi Arabia. pic.twitter.com/r3h4v1rRMw — Maryam Aldossari (@maryam_dh) October 6, 2025

Ο Αλ-Καγιέντ εκτελέστηκε μαζί με δύο άλλους κρατούμενους πέρυσι, αφού σύμφωνα με μαρτυρίες, οι φρουροί τον πλησίασαν και τον μετέφεραν στον τόπο της εκτέλεσης.





🇸🇦 Saudi Arabia said on Sunday that it had executed two citizens for joining a terrorist group that planned to carry out attacks on places of worship. pic.twitter.com/UzrgWnf0PD — Grukie.com (@Grukies) November 9, 2025

Η οικογένειά του δήλωσε στον Guardian ότι δεν έχουν ακόμη τη σορό του, ούτε γνωρίζουν πού είναι θαμμένος. «Εξακολουθούμε να ζούμε στην αβεβαιότητα», δήλωσε συγγενής του.



Σύμφωνα με έκθεση του Reprieve, μιας οργάνωσης που αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως, 346 άνθρωποι εκτελέστηκαν μόνο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 3 Νοεμβρίου στη Σαουδική Αραβία φέτος.



Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων κατηγορήθηκε για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά.



Μάλιστα, οπως αναφέρει το ρεπορτάζ, νωρίτερα φέτος, εκτελέστηκε ένας γνωστός Σαουδάραβας δημοσιογράφος, ο οποίος συνελήφθη το 2018 και καταδικάστηκε για κατηγορίες τρομοκρατίας και προδοσίας, αφού έκανε αναρτήσεις στο Χ (πρώην Twitter) κατά της κυβέρνησης.



Πρόκειται για τον Τουρκί Αλ-Γιάσερ, που λίγο πριν συμπληρώσει τα 50 του χρόνια, εκτελέστηκε τον περασμένο Ιούνιο, σύμφωνα με το επίσημο Σαουδαραβικό Πρακτορείο Τύπου, αφού η θανατική ποινή επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, έπειτα από χρόνιο βασανισμό.



Οι αρχές είχαν κάνει έφοδο στο σπίτι του Αλ-Γιάσερ το 2018, τον συνέλαβα και κατάσχεσαν τον υπολογιστή και τα τηλέφωνά του.



Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι πότε δεν έγινε γνωστό πού έλαβε χώρα η δίκη του ή πόσο διήρκεσε, αλλά πιστεύεται ότι βασανίστηκε κατά τη διάρκεια της επταετούς φυλάκισής του, αναφέρει ο Guardian.





Σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων με έδρα τη Νέα Υόρκη, οι σαουδαραβικές αρχές πίστευαν ότι ο Αλ-Γιάσερ βρισκόταν πίσω από έναν λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης στο X, ο οποίος αποκάλυπτε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από αξιωματούχους και τη βασιλική οικογένεια.



Λέγεται επίσης ότι ο ίδιος είχε δημοσιεύσει αρκετά αμφιλεγόμενα tweets για το ίδιο θέμα.



