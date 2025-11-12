Εκτελέσεις... fast track στη διαβόητη «φυλακή του θανάτου» στη Σαουδική Αραβία - Δεν ειδοποιούνται οι μελλοθάνατοι ούτε οι συγγενείς τους
Οδηγούνται στον τόπο εκτέλεσής τους χωρίς καμία προειδοποίηση, με τις οικογένειές τους να αγνοούν την τύχη τους
Μια νέα φρικιαστική μέθοδος εφαρμόζεται στη φυλακή Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία αναφορικά με τις εκτελέσεις των καταδικασθέντων στην εσχάτη των ποινών. Κι αυτό, καθώς -σύμφωνα με τον Guardian- οι μελλοθάνατοι εκτελούνται πλέον χωρίς καμία προειδοποίηση.
Η εφιαλτική αυτή εξέλιξη προέκυψε έπειτα από νέα εντολή που δόθηκε από τις Αρχές στη φυλακή Ταμπούκ που βρίσκεται στα βόρεια της Σαουδικής Αραβίας, που είναι γνωστή για τις εκτελέσεις που γίνονται σωρηδόν στις εγκαταστάσεις της, αλλά και τους ισχυρισμούς για φρικτά βασανιστήρια στα οποία υπόκεινται οι κρατούμενοι, καθώς και για ομολογίες που αποσπώνται με τη χρήση ακραίας βίας από τους δεσμοφύλακες.
Τώρα, ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες, οι οικογένειες των εκτελεσθέντων ενημερώνονται μόνο μετά την εκτέλεση, που συνήθως γίνεται με την μέθοδο του αποκεφαλισμού.
Όπως αναφέρει ο Guardian, η Σαουδική Αραβία είναι από τις χειρότερες χώρες στον κόσμο σε εκτελέσεις, τρίτη στη σειρά μετά την Κίνα και το Ιράν. Μάλιστα, υπό τη διακυβέρνηση του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, οι εκτελέσεις έχουν γίνει πιο συχνές.
Αν και πιστεύεται ότι οι περισσότεροι αποκεφαλίζονται, τα μέλη των οικογενειών δεν είναι σίγουρα για την τύχη τους, καθώς τα σώματα των αγαπημένων τους δεν επιστρέφονται. Το μόνο που παίρνουν είναι ένα πιστοποιητικό θανάτου.
Τέτοια είναι η περίπτωση του Αλ Καγιέντ, ενός υπαλλήλου σε μεγάλο ξενοδοχείο της χώρας ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της εμπορίας ναρκωτικών το 2016. Αν και το 2021 υπήρξε ένα μορατόριουμ στις εκτελέσεις, τελικά αυτό ήρθη τον επόμενο χρόνο με συνέπεια μια δραματική αύξηση των εκτελέσεων στη Σαουδική Αραβία.
Ο Αλ-Καγιέντ εκτελέστηκε μαζί με δύο άλλους κρατούμενους πέρυσι, αφού σύμφωνα με μαρτυρίες, οι φρουροί τον πλησίασαν και τον μετέφεραν στον τόπο της εκτέλεσης.
Σύμφωνα με έκθεση του Reprieve, μιας οργάνωσης που αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως, 346 άνθρωποι εκτελέστηκαν μόνο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 3 Νοεμβρίου στη Σαουδική Αραβία φέτος.
Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων κατηγορήθηκε για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά.
Μάλιστα, οπως αναφέρει το ρεπορτάζ, νωρίτερα φέτος, εκτελέστηκε ένας γνωστός Σαουδάραβας δημοσιογράφος, ο οποίος συνελήφθη το 2018 και καταδικάστηκε για κατηγορίες τρομοκρατίας και προδοσίας, αφού έκανε αναρτήσεις στο Χ (πρώην Twitter) κατά της κυβέρνησης.
Πρόκειται για τον Τουρκί Αλ-Γιάσερ, που λίγο πριν συμπληρώσει τα 50 του χρόνια, εκτελέστηκε τον περασμένο Ιούνιο, σύμφωνα με το επίσημο Σαουδαραβικό Πρακτορείο Τύπου, αφού η θανατική ποινή επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, έπειτα από χρόνιο βασανισμό.
Οι αρχές είχαν κάνει έφοδο στο σπίτι του Αλ-Γιάσερ το 2018, τον συνέλαβα και κατάσχεσαν τον υπολογιστή και τα τηλέφωνά του.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι πότε δεν έγινε γνωστό πού έλαβε χώρα η δίκη του ή πόσο διήρκεσε, αλλά πιστεύεται ότι βασανίστηκε κατά τη διάρκεια της επταετούς φυλάκισής του, αναφέρει ο Guardian.
Σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων με έδρα τη Νέα Υόρκη, οι σαουδαραβικές αρχές πίστευαν ότι ο Αλ-Γιάσερ βρισκόταν πίσω από έναν λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης στο X, ο οποίος αποκάλυπτε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από αξιωματούχους και τη βασιλική οικογένεια.
Λέγεται επίσης ότι ο ίδιος είχε δημοσιεύσει αρκετά αμφιλεγόμενα tweets για το ίδιο θέμα.
Η οικογένειά του δήλωσε στον Guardian ότι δεν έχουν ακόμη τη σορό του, ούτε γνωρίζουν πού είναι θαμμένος. «Εξακολουθούμε να ζούμε στην αβεβαιότητα», δήλωσε συγγενής του.
🇸🇦 Saudi Arabia said on Sunday that it had executed two citizens for joining a terrorist group that planned to carry out attacks on places of worship. pic.twitter.com/UzrgWnf0PD— Grukie.com (@Grukies) November 9, 2025
Σύμφωνα με έκθεση του Reprieve, μιας οργάνωσης που αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως, 346 άνθρωποι εκτελέστηκαν μόνο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 3 Νοεμβρίου στη Σαουδική Αραβία φέτος.
Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων κατηγορήθηκε για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά.
Μάλιστα, οπως αναφέρει το ρεπορτάζ, νωρίτερα φέτος, εκτελέστηκε ένας γνωστός Σαουδάραβας δημοσιογράφος, ο οποίος συνελήφθη το 2018 και καταδικάστηκε για κατηγορίες τρομοκρατίας και προδοσίας, αφού έκανε αναρτήσεις στο Χ (πρώην Twitter) κατά της κυβέρνησης.
Πρόκειται για τον Τουρκί Αλ-Γιάσερ, που λίγο πριν συμπληρώσει τα 50 του χρόνια, εκτελέστηκε τον περασμένο Ιούνιο, σύμφωνα με το επίσημο Σαουδαραβικό Πρακτορείο Τύπου, αφού η θανατική ποινή επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, έπειτα από χρόνιο βασανισμό.
Οι αρχές είχαν κάνει έφοδο στο σπίτι του Αλ-Γιάσερ το 2018, τον συνέλαβα και κατάσχεσαν τον υπολογιστή και τα τηλέφωνά του.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι πότε δεν έγινε γνωστό πού έλαβε χώρα η δίκη του ή πόσο διήρκεσε, αλλά πιστεύεται ότι βασανίστηκε κατά τη διάρκεια της επταετούς φυλάκισής του, αναφέρει ο Guardian.
Σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων με έδρα τη Νέα Υόρκη, οι σαουδαραβικές αρχές πίστευαν ότι ο Αλ-Γιάσερ βρισκόταν πίσω από έναν λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης στο X, ο οποίος αποκάλυπτε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από αξιωματούχους και τη βασιλική οικογένεια.
Λέγεται επίσης ότι ο ίδιος είχε δημοσιεύσει αρκετά αμφιλεγόμενα tweets για το ίδιο θέμα.
