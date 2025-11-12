Ο Ζοχράν Μαμντάνι θα επικοινωνήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ πριν αναλάβει τη δημαρχία της Νέας Υόρκης
ΚΟΣΜΟΣ
Νέα Υόρκη Ζοχράν Μαμντάνι Ντόναλντ Τραμπ Εθνοφρουρά

Ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης δηλώνει έτοιμος να συνεργαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά στόχος του είναι η προστασία της πόλης από ομοσπονδιακές ενέργειες που απειλούν τους πολίτες της

Ο εκλεγμένος δήμαρχος Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, δήλωσε ότι θα επικοινωνήσει με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, με στόχο την προστασία των συμφερόντων της πόλης.

Σύμφωνα με την NewYorkPost, ο Μαμντάνι ανέφερε ότι σκοπεύει να συνεργαστεί «με τους αντιπάλους του», αλλά θα αντισταθεί σε οποιαδήποτε ομοσπονδιακή ενέργεια που θα βλάψει τους κατοίκους της Νέας Υόρκης.


«Θα επικοινωνήσω με τον Λευκό Οίκο, καθώς προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε τα καθήκοντά μας, γιατί αυτή η σχέση είναι κρίσιμη για την επιτυχία της πόλης», τόνισε ο Μαμντάνι σε δηλώσεις του στο NBC New York.

Ο Δημοκρατικός δήμαρχος εξέφρασε την πρόθεσή του να εμποδίσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να «πλημμυρίσει την πόλη με πράκτορες της ICE ή στρατεύματα της Εθνοφρουράς», ενώ σημείωσε ότι είναι ευθύνη του να συνεργαστεί με τους αντιπάλους του και να προλάβει τις αρνητικές συνέπειες για τους Νεοϋορκέζους.

Ο Μαμντάνι επισήμανε ότι το μήνυμα του προς τον Τραμπ θα είναι σαφές: «Είμαι εδώ για να εργαστώ προς όφελος όλων όσων θεωρούν την πόλη σπίτι τους και είμαι έτοιμος για συνεργασία, εφόσον αυτό δεν γίνεται σε βάρος των Νεοϋορκέζων».

Ο εκλεγμένος δήμαρχος αποκάλυψε επίσης ότι έχει επικοινωνήσει με την κυβερνήτη Κάθι Χότσουλ για να συζητήσουν πώς να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που από τις δημόσιες επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ και τις απειλές προς τη Νέα Υόρκη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αναφέρει πριν τις εκλογές της 4ης Νοεμβρίου ότι θα μπορούσε να παρακρατήσει ομοσπονδιακά κονδύλια ή ακόμα και να προχωρήσει σε ομοσπονδιακή ανάληψη της εξουσίας, αν ο Μαμντάνι, τον οποίο αποκάλεσε «κομμουνιστή», κέρδιζε τις εκλογές.

Κλείσιμο
Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι στήριζε τον αντίπαλο του Μαμντάνι, τον Δημοκρατικό Άντριου Κουόμο, αν και με μισή καρδιά. Τον στήριζε απλά και μόνο γιατί δεν ήθελε την εκλογή του 34χρονου μουσουλμάνου υποψηφίου.

Εκτίμησε μάλιστα ότι το Μαϊάμι θα γίνει «ασφαλές λιμάνι» για όσους δεν θα αντέχουν τις πολιτικές του νέου δημάρχου. «Οι Δημοκρατικοί είναι τόσο ακραίοι που το Μαϊάμι θα γίνει σύντομα καταφύγιο για όσους διαφεύγουν από τον κομμουνισμό στη Νέα Υόρκη», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Ένας από αυτούς τους «πρόσφυγες» μπορεί να είναι και ο ίδιος, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Ζω στη Νέα Υόρκη αλλά προσπαθώ να φύγω, δεν θέλω να ζω σε κομμουνιστικό καθεστώς», εξήγησε.

