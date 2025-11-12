Ο Ζοχράν Μαμντάνι θα επικοινωνήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ πριν αναλάβει τη δημαρχία της Νέας Υόρκης

Ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης δηλώνει έτοιμος να συνεργαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά στόχος του είναι η προστασία της πόλης από ομοσπονδιακές ενέργειες που απειλούν τους πολίτες της