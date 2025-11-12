Οι αρχές του Παναμά προχώρησαν στην κατάσχεση 12 τόνων κοκαΐνης σε επιχείρηση στον Ειρηνικό - Δείτε βίντεο
Παναμάς Κοκαΐνη

Οι αρχές του Παναμά προχώρησαν στην κατάσχεση 12 τόνων κοκαΐνης σε επιχείρηση στον Ειρηνικό - Δείτε βίντεο

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση από το 2007 - Συνελήφθησαν 10 μέλη του πληρώματος του  πλοίου που είχε αναχωρήσει από την Κολομβία με προορισμό τις ΗΠΑ

Οι αρχές του Παναμά προχώρησαν στην κατάσχεση 12 τόνων κοκαΐνης σε επιχείρηση στον Ειρηνικό - Δείτε βίντεο
Οι αρχές του Παναμά ανακοίνωσαν χθες Τρίτη ότι κατέσχεσαν 12 τόνους κοκαΐνης – ποσότητα ρεκόρ στην ιστορία της χώρας – σε επιχείρηση που διεξήχθη στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Όπως ανακοίνωσε ο εισαγγελέας Χούλιο Βιγιαρεάλ, η επιχείρηση διεξήχθη τη Δευτέρα σε πλοίο που είχε αναχωρήσει από την Κολομβία με προορισμό τις ΗΠΑ. Δέκα μέλη του πληρώματος συνελήφθησαν, ανάμεσά τους υπήκοοι Βενεζουέλας, Ισημερινού και Νικαράγουας.



Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση από το 2007, όταν είχαν κατασχεθεί 19 τόνοι κοκαΐνης στα χωρικά ύδατα του Παναμά στον Ειρηνικό, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες πέρυσι ανέφεραν πως κατέσχεσαν συνολικά 124 τόνους ναρκωτικών.



Ο Παναμάς αποτελεί κόμβο διακίνησης κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική, κυρίως από τη γειτονική Κολομβία, με προορισμό τις ΗΠΑ.

Τους τελευταίους μήνες, αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής επιδιώκουν να τονίσουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν με στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στρατιωτική δύναμη στην περιοχή με δεδηλωμένο στόχο την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν σε διακινητές ναρκωτικών. Μέχρι σήμερα, η Ουάσινγκτον έχει αναλάβει την ευθύνη για 20 πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο 76 ανθρώπων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βασίζεται σε στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι χρησιμοποιούν την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών ως πρόσχημα για να διεξάγουν επιχείρηση με στόχο να ανατρέψουν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και να υφαρπάξουν τα πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.



