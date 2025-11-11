Πακιστάν: Οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας με τους 12 νεκρούς σε δικαστήριο στο Ισλαμαμπάντ
«Θα εξαπολυθούν επιθέσεις κατά εκείνων που δεν εκδίδουν αποφάσεις με βάση τον ισλαμικό νόμο» ανέφεραν οι Ταλιμπάν
Οι Ταλιμπάν του Πακιστάν (TTP) ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας σήμερα το πρωί στο Ισλαμαμπάντ που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό 27 άλλων.
«Σήμερα, ένα από τα μέλη μας επιτέθηκε σε δικαστήριο στο Ισλαμαμπάντ», δήλωσε η οργάνωση σε ανακοίνωση που δόθηκε στους δημοσιογράφους.
«Θα εξαπολυθούν επιθέσεις κατά εκείνων που δεν εκδίδουν αποφάσεις με βάση τον ισλαμικό νόμο, αυτούς που τις εκτελούν και αυτούς που τους προστατεύουν, έως ότου η σαρία να κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα».
Δείτε τη στιγμή της έκρηξης
«Χάος»
«Όταν στάθμευσα το αυτοκίνητό μου και μπήκα στο συγκρότημα… άκουσα μια ισχυρή έκρηξη στην είσοδο», δήλωσε ο δικηγόρος Ρουστάμ Μαλίκ. «Ήταν το απόλυτο χάος, δικηγόροι και πολίτες έτρεχαν προς το εσωτερικό του συγκροτήματος. Είδα δύο πτώματα να κείτονται κοντά στην πόρτα και πολλά αυτοκίνητα να καίγονται», πρόσθεσε ο δικηγόρος, ένας από τους μάρτυρες που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Οι δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν την περιοχή, όπου βρίσκονται επίσης πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες.
Το Ισλαμαμπάντ θεωρείται μια σχετικά ασφαλής πόλη σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, με την τελευταία επίθεση εκεί να γίνεται τον Δεκέμβριο του 2022.
Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι η επίθεση αυτοκτονίας στο Ισλαμαμπάντ έγινε μία ήμερα μετά την επίθεση σε σχολή στην επαρχία Χιμπέρ-Παχτούνκβα (βορειοδυτικά, στα σύνορα με το Αφγανιστάν).
«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτή την επίθεση, ο δράστης ήταν Αφγανός», δήλωσε ο υπουργός σήμερα, κατηγορώντας το «Αφγανιστάν για άμεση ανάμιξη».
Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν συγκρούστηκαν στα μέσα Οκτωβρίου με ασυνήθιστη ένταση, κυρίως κατά μήκος των συνόρων τους. Περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων περίπου 50 Αφγανοί πολίτες, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.
CCTV captures exact moment of Islamabad Suicide Blast, PAKISTAN 📍— You (@sujalsingh_x) November 11, 2025
Video shows the suicide attacker detonating himself near a police vehicle in Islamabad. The explosion caused massive damage in the vicinity. pic.twitter.com/QfjxfZCXnv
