Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 130 τραυματίστηκαν από ανεμοστρόβιλο στη Βραζιλία
Ο ανεμοστρόβιλος σάρωσε τμήμα χωριού της νότιας Βραζιλίας, στην πολιτεία Παρανά
Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 130 τραυματίστηκαν χθες, Παρασκευή, από ανεμοστρόβιλο που σάρωσε τμήμα χωριού της νότιας Βραζιλίας, στην πολιτεία Παρανά, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.
«Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Παρανά ανακοινώνει μετά λύπης της ότι πέντε θάνατοι έχουν ήδη επιβεβαιωθεί μετά τον ανεμοστρόβιλο» που έπληξε τον δήμο του Ρίο Μπονίτο ντο Ιγουασού, ανέφερε η υπηρεσία αυτή σε ανακοίνωσή της που εστάλη στο AFP.
❗️🌪🇧🇷 - A powerful tornado ravaged the small city of Rio Bonito do Iguaçu in Paraná, Brazil, late on Friday, November 7, 2025, unleashing winds exceeding 62 mph that tore roofs from homes, toppled trees and power poles, and collapsed masonry structures, leaving streets blocked… pic.twitter.com/EycrLV8vA8— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 8, 2025
👀 More footage from Rio Bonito do Iguaçu, Paraná, Brazil, shows extensive destruction after a powerful tornado struck late this afternoon 🌪️pic.twitter.com/HSi93dYCfa— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 7, 2025
