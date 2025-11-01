Μια πρωτοβουλία που υποστηρίζει νευροδιαφορετικά άτομα και όλους όσοι αναζητούν ένα ήρεμο και φιλικό περιβάλλον για να κάνουν τις αγορές τους.
Η Ρωσία απέτρεψε μεταφορά ουκρανικών ειδικών δυνάμεων με ελικόπτερο στην πόλη Ποκρόβσκ - Έντεκα νεκροί, δείτε βίντεο
Σκοπός της ουκρανικής επιχείρησης ήταν να εμποδίσουν την περαιτέρω προέλαση των Ρώσων μέσα στην πόλη
Ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις απέτρεψαν το βράδυ της Παρασκευής (31/10) μία προσπάθεια των ουκρανικών ειδικών δυνάμεων να μεταφέρουν στρατιώτες με ένα ελικόπτερο στο Ποκρόβσκ της ανατολικής Ουκρανίας σκοτώνοντας τους 11 επιβαίνοντες, ανέφερε σε σημερινή ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.
Όπως αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σκοπός της ουκρανικής επιχείρησης ήταν να εμποδίσουν την περαιτέρω προέλαση των Ρώσων μέσα στην πόλη.
Η κατάληψη του Ποκρόβσκ, που σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα είναι η «πύλη προς το Ντονέτσκ», καθώς και της Κοστιαντίνιβκα στα βορειοανατολικά, την οποία επίσης προσπαθούν να περικυκλώσουν οι ρωσικές δυνάμεις, θα έδινε στη Μόσχα μια βάση για να κινηθεί βόρεια προς τις δύο μεγαλύτερες ουκρανικές πόλεις, το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ.
Η Ουκρανία είχε ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι ανέπτυξε ειδικές δυνάμεις στο Ποκρόβσκ, χρησιμοποιώντας ελικόπτερο UH-60 Black Hawk. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media φαίνονται οι Ουκρανοί στρατιώτες να αποβιβάζονται από το ελικόπτερο σε χωράφι.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι εξόντωσε πλήρως την ομάδα των Ουκρανών στρατιωτών. «Και οι 11 άνδρες που αποβιβάστηκαν από το ελικόπτερο σκοτώθηκαν», ανέφερε η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν μέσα στο Ποκρόβσκ και εκκαθαρίζουν την περιοχή.
Οι ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις προσπάθησαν να καταρρίψουν το UH-60 (Black Ηawk), αλλά αυτό κατάφερε να διαφύγει.
Η Ρωσία επιδιώκει να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, που περιλαμβάνει τις επαρχίες Λουχάνσκ και Ντονέτσκ. Η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 10% του Ντονμπάς (έκταση περίπου 5.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στο δυτικό Ντονέτσκ).
🇷🇺🇺🇦 El canal ruso Rybar nos cuenta la "triste" historia de la tripulación de un de los Black Hawk que el "cara bollo" Budanov mandó al caldero de Pokrovsk...— 𝐄𝐮𝐫𝐞𝐤𝐚 𝐍𝐞𝐰𝐬 📰💻 (@EurekaNews10) November 1, 2025
¿Cómo terminó la próxima operación mediática del GUR?
Cuando escribimos ayer sobre el intento ucraniano de desplegar… pic.twitter.com/rLQ6KTZK71
#WarUpdates— Jacque Line🇵🇭 (@MissJacque_line) November 1, 2025
⚡️The landing of a group of special operations forces of the Main Intelligence Directorate (GUR) near Krasnoarmeysk (Pokrovsk) was intercepted, all 11 paratroopers were destroyed.
- the Russian Ministry of Defense pic.twitter.com/fi3HK2Ipsh
