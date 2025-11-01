Η Ρωσία απέτρεψε μεταφορά ουκρανικών ειδικών δυνάμεων με ελικόπτερο στην πόλη Ποκρόβσκ - Έντεκα νεκροί, δείτε βίντεο
Πόλεμος Ρωσία - Ουκρανία Ρωσία Ουκρανία Νεκροί Ελικόπτερο

Η Ρωσία απέτρεψε μεταφορά ουκρανικών ειδικών δυνάμεων με ελικόπτερο στην πόλη Ποκρόβσκ - Έντεκα νεκροί, δείτε βίντεο

Σκοπός της ουκρανικής επιχείρησης ήταν να εμποδίσουν την περαιτέρω προέλαση των Ρώσων μέσα στην πόλη

Η Ρωσία απέτρεψε μεταφορά ουκρανικών ειδικών δυνάμεων με ελικόπτερο στην πόλη Ποκρόβσκ - Έντεκα νεκροί, δείτε βίντεο
Ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις απέτρεψαν το βράδυ της Παρασκευής (31/10) μία προσπάθεια των ουκρανικών ειδικών δυνάμεων να μεταφέρουν στρατιώτες με ένα ελικόπτερο  στο Ποκρόβσκ της ανατολικής Ουκρανίας σκοτώνοντας τους 11 επιβαίνοντες, ανέφερε σε σημερινή ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Όπως αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σκοπός της ουκρανικής επιχείρησης ήταν να εμποδίσουν την περαιτέρω προέλαση των Ρώσων μέσα στην πόλη. 

Η Ρωσία επιδιώκει να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, που περιλαμβάνει τις επαρχίες Λουχάνσκ και Ντονέτσκ. Η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 10% του Ντονμπάς (έκταση περίπου 5.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στο δυτικό Ντονέτσκ).

Η κατάληψη του Ποκρόβσκ, που σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα είναι η «πύλη προς το Ντονέτσκ», καθώς και της Κοστιαντίνιβκα στα βορειοανατολικά, την οποία επίσης προσπαθούν να περικυκλώσουν οι ρωσικές δυνάμεις, θα έδινε στη Μόσχα μια βάση για να κινηθεί βόρεια προς τις δύο μεγαλύτερες ουκρανικές πόλεις, το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ.

Η Ουκρανία είχε ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι ανέπτυξε ειδικές δυνάμεις στο Ποκρόβσκ, χρησιμοποιώντας ελικόπτερο UH-60 Black Hawk. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media φαίνονται οι Ουκρανοί στρατιώτες να αποβιβάζονται από το ελικόπτερο σε χωράφι.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι εξόντωσε πλήρως την ομάδα των Ουκρανών στρατιωτών. «Και οι 11 άνδρες που αποβιβάστηκαν από το ελικόπτερο σκοτώθηκαν», ανέφερε η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν μέσα στο Ποκρόβσκ και εκκαθαρίζουν την περιοχή.

Οι ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις προσπάθησαν να καταρρίψουν το UH-60 (Black Ηawk), αλλά αυτό κατάφερε να διαφύγει.

Κλείσιμο

