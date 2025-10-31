Η Μονή Σινά και οι προκλήσεις της νέας εποχής υπό τον Αρχιεπίσκοπο Συμεών

Η σημερινή (31/10/2025) ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, σηματοδοτεί μια νέα περίοδο για ένα από τα αρχαιότερα και πλέον ιερά μοναστικά κέντρα της χριστιανοσύνης — τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο όρος Σινά. Εδώ, όπου η παράδοση θέλει τοννα λαμβάνει τις Δέκα Εντολές και να αντικρίζει τη φλεγόμενη βάτο, η πνευματική ιστορία συναντά σήμερα ένα περίπλοκο πλέγμα πολιτικών, νομικών και κοινωνικών προκλήσεων.Η νέα ηγεσία της Μονής αναλαμβάνει καθήκοντα μέσα σε μια κρίσιμη συγκυρία. Το αρχαίο μοναστικό Ίδρυμα καλείται να διαφυλάξει την πνευματική και ιστορική του ταυτότητα, ενώ γύρω του διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο: από τη μία, η αμφισβήτηση της ιδιοκτησίας του από αιγυπτιακά δικαστήρια· από την άλλη, η ταχεία ανάπτυξη της περιοχής μέσω του κρατικού σχεδίου «Great Transfiguration Project» — ενός φιλόδοξου προγράμματος τουριστικής αξιοποίησης που απειλεί, σύμφωνα με επικριτές, να αλλοιώσει τον ιερό χαρακτήρα του Σινά.Η Μονή της Αγίας Αικατερίνης, η οποία ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα από τον αυτοκράτορακαι μέχρι σήμερα, εξακολουθεί να μνημονεύεται στην ελληνική γλώσσα, αποτελεί το αρχαιότερο εν λειτουργία χριστιανικό μοναστήρι στον κόσμο. Εδώ, σε ένα από τα πιο απομονωμένα σημεία της ερήμου του Σινά, συνυπάρχουν αιώνες μοναστικής ζωής, ανεκτίμητες συλλογές χειρογράφων και εικόνων, και μια παράδοση ειρηνικής συνύπαρξης με την τοπική βεδουινική κοινότητα των— των «ανθρώπων του βουνού».Από το 2002, η Μονή και ο ευρύτερος χώρος του Σινά έχουν ενταχθεί στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της. Ωστόσο, αυτή η παγκόσμια αναγνώριση δεν φαίνεται να έχει προστατεύσει την περιοχή από τις πιέσεις της σύγχρονης ανάπτυξης.Ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών, διάδοχος του πρόσφατα παραιτηθέντος, αναλαμβάνει ένα μοναστήρι με ιστορικά προνόμια αυτοδιοίκησης αλλά και με εσωτερικές πληγές. Οι διαμάχες των προηγούμενων ετών είχαν διχάσει τη μικρή αδελφότητα, ενώ οι νομικές αντιπαραθέσεις με τις αιγυπτιακές αρχές και οι εντάσεις με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων επιδείνωσαν το κλίμα. Η νέα ηγεσία καλείται, όπως σημειώνουν παρατηρητές, να αποκαταστήσει την ενότητα και την εμπιστοσύνη μέσα στη μοναστική κοινότητα. Η εσωτερική ειρήνη θεωρείται προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των εξωτερικών προκλήσεων — τόσο εκκλησιαστικών όσο και πολιτικών.Η σχέση της Μονής με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αποτελεί ένα από τα κεντρικά ζητήματα. Παρότι ιστορικά η Μονή απολάμβανε σημαντικού βαθμού αυτονομία, το Πατριαρχείο εξακολουθεί να θεωρεί το Σινά υπό την πνευματική του δικαιοδοσία.Ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών θα πρέπει να κινηθεί με λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς, προκειμένου να διαφυλάξει την αυτοτέλεια της Μονής χωρίς να προκαλέσει νέα ρήγματα εντός του ορθόδοξου κόσμου.Η πλέον άμεση απειλή για το μέλλον της Μονής προέρχεται από την αιγυπτιακή Δικαιοσύνη με την πρόσφατη απόφαση αιγυπτιακού δικαστηρίου, που έκρινε ότι η Μονή βρίσκεται σε κρατική γη και δεν της ανήκει η πλήρης κυριότητα επί των κτημάτων και των μοναστηριακών εγκαταστάσεων. Το μοναστήρι, σύμφωνα με την απόφαση, έχει μόνο «δικαίωμα χρήσης» του χώρου.Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονη αντίδραση από την Εκκλησία της Ελλάδος και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, καθώς θεωρείται ότι αμφισβητεί ευθέως τα ιστορικά προνόμια του Σινά. Ο Αρχιεπίσκοποςείχε μάλιστα εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά του, κάνοντας λόγο για «προσβολή ενός παγκόσμιου θρησκευτικού μνημείου».Η νομική υπόθεση έχει ευρύτερες προεκτάσεις. Αν η απόφαση τελεσιδικήσει, ενδέχεται να περιορίσει σημαντικά την αυτονομία της Μονής και να ανοίξει τον δρόμο για κρατική παρέμβαση ή αναδιάταξη του χώρου στο πλαίσιο των νέων αναπτυξιακών σχεδίων της Αιγύπτου.Την ίδια στιγμή, λίγα χιλιόμετρα από τα τείχη της Μονής, εκτελούνται τα πρώτα στάδια του φιλόδοξου σχεδίου— μιας κυβερνητικής πρωτοβουλίας που φιλοδοξεί να μεταμορφώσει την ευρύτερη περιοχή του Σινά σε τουριστικό προορισμό παγκόσμιας εμβέλειας.Το σχέδιο περιλαμβάνει την κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων, βιλών, εστιατορίων, εμπορικών κέντρων και ενός μεγάλου κέντρου επισκεπτών. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία τελεφερίκ προς την κορυφή του όρους Σινά, καθώς και η επέκταση του τοπικού αεροδρομίου. Η αιγυπτιακή κυβέρνηση το παρουσιάζει ως «δώρο της Αιγύπτου προς όλο τον κόσμο και όλες τις θρησκείες», επιδιώκοντας να ενισχύσει τον τουρισμό και να αναπτύξει την περιοχή της Αγίας Αικατερίνης.

Όμως, το έργο έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις. Περιβαλλοντικές και πολιτιστικές οργανώσεις, όπως η World Heritage Watch, προειδοποιούν ότι η ταχεία ανάπτυξη απειλεί να καταστρέψει τον «απομονωμένο και ιερό χαρακτήρα» του τόπου. Σε επιστολή της προς την UNESCO, η οργάνωση ζήτησε να ενταχθεί η περιοχή στη λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς «σε κίνδυνο».«Η απομόνωση και η γαλήνη της περιοχής, βασικές αξίες της παγκόσμιας κληρονομιάς, πρέπει να διαφυλαχθούν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ώστε να διατηρηθεί ο ιερός χαρακτήρας του τοπίου», σημειώνει ο πρόεδρος της οργάνωσης Στέφαν Ντέμπκε.Πέρα από τη διεθνή διάσταση, η τουριστικήτου Σινά έχει ήδη δραματικές συνέπειες για τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Η φυλή των Τζεμπελίγια, οι παραδοσιακοί φύλακες της Μονής, που υπηρετούν το μοναστήρι επί αιώνες, βλέπουν τώρα τα σπίτια και τα πρόχειρα καταλύματά τους να κατεδαφίζονται χωρίς αποζημίωση. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ορισμένοι κάτοικοι υποχρεώθηκαν ακόμη και να μεταφέρουν τους τάφους των προγόνων τους για να δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης.Ο Βρετανός ταξιδιωτικός συγγραφέας, που έχει συνεργαστεί με τις φυλές του Σινά, περιγράφει την κατάσταση ως «ανάπτυξη επιβεβλημένη από τα πάνω, που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ξένων και όχι της τοπικής κοινότητας». Οι Βεδουίνοι, λέει, φοβούνται ότι θα χάσουν οριστικά τη θέση τους σε μια γη, την οποία θεωρούν ‘ιερή και πατρώα’.Οι τοπικές φωνές σπανίως ακούγονται δημοσίως. Η παρουσία ισχυρού δικτύου ασφαλείας στην περιοχή αποτρέπει την ελεύθερη έκφραση αντιρρήσεων, σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν δημοσιευθεί στον διεθνή Τύπο.Η διαχείριση των σχέσεων με το αιγυπτιακό κράτος και με την Ελλάδα αποτελεί κρίσιμο στοίχημα για τον νέο Αρχιεπίσκοπο. Η Αίγυπτος επιδιώκει να προβάλει το έργο ως πρότυπο «θρησκευτικού τουρισμού» και διεθνούς ειρηνικής συνύπαρξης, ενώ η ελληνική πλευρά εκφράζει ανησυχίες για την αλλοίωση του ιστορικού και πνευματικού χαρακτήρα του τόπου.Η διακριτική, αλλά ουσιαστική, παρουσία της Ελλάδας —μέσω της Εκκλησίας, του Υπουργείου Εξωτερικών και της UNESCO— θα παίξει ρόλο στην προσπάθεια εξεύρεσης ισορροπίας. Παράλληλα, η Μονή θα χρειαστεί να διατηρήσει καλές σχέσεις με τις αιγυπτιακές αρχές για να προστατεύσει τα δικαιώματά της και να εξασφαλίσει τη συνέχεια της μοναστικής ζωής.Μέσα σε αυτό το περίπλοκο περιβάλλον, το Σινά παραμένει τόπος όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει. Οι μοναχοί εξακολουθούν να τελούν τις καθημερινές ακολουθίες, οι προσκυνητές ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια του Μωυσή πριν την αυγή, και η φλεγόμενη βάτος συνεχίζει να αποτελεί ζωντανό σύμβολο πίστης.Ωστόσο, η ησυχία αυτή απειλείται από τα έργα, τις εκσκαφές και τις κρατικές πολιτικές. Η Μονή καλείται να απαντήσει στο ερώτημα πώς θα διατηρήσει τη μοναδικότητά της σε μια εποχή που το «ιερό» μετατρέπεται σε «τουριστικό προϊόν».Ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών, γνωστός για τη μετριοπάθεια και τη θεολογική του κατάρτιση, φαίνεται να αντιλαμβάνεται το βάρος αυτής της αποστολής. Όπως ανέφεραν πηγές κοντά στη Μονή, προτεραιότητά του θα είναι η ενότητα των αδελφών και η αποκατάσταση της επικοινωνίας με τις αιγυπτιακές και ελληνικές αρχές.Η επιτυχία του θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητά του να συνδυάσει τη διπλωματία με τη σταθερότητα, την πνευματική παράδοση με την αναγκαιότητα του εκσυγχρονισμού. Σε έναν τόπο που αποτελεί σημείο συνάντησης τριών θρησκειών και πολιτισμών, οι ισορροπίες είναι λεπτές και οι αποφάσεις έχουν βαρύ συμβολισμό.Η Μονή της Αγίας Αικατερίνης στέκεται σήμερα σε ένα σταυροδρόμι: ανάμεσα στη διαφύλαξη μιας ανεκτίμητης κληρονομιάς και στις πιέσεις ενός κόσμου που αλλάζει ραγδαία. Η «Μεταμόρφωση» του Σινά —όπως ονομάστηκε το κρατικό έργο— φαίνεται να αποκτά και μια άλλη, βαθύτερη σημασία: τη μεταμόρφωση του ίδιου του τόπου από σύμβολο πίστης σε πεδίο αντιπαράθεσης συμφερόντων, πολιτισμών και ιδεολογιών.Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το έργο του νέου Αρχιεπισκόπου δεν είναι μόνο εκκλησιαστικό· είναι και ιστορικό. Η επιτυχία ή η αποτυχία του θα καθορίσει αν το Σινά θα συνεχίσει να αποτελεί φάρο πνευματικότητας και διαλόγου ή αν θα μετατραπεί σε ακόμη ένα κεφάλαιο της παγκόσμιας ιστορίας ανάπτυξης εις βάρος της μνήμης.