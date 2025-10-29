Ο Τραμπ ανακοίνωσε εμπορικό deal με τη Νότια Κορέα και ετοιμάζεται για την κρίσιμη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ

Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον και η Σεούλ έχουν «ουσιαστικά ολοκληρώσει» τη νέα εμπορική συμφωνία τους, έπειτα από συνάντηση με τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του Λι Τζε Μιούνγκ. Πλέον ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να εστιάζει στην αυριανή συνάντηση που θα έχει με τον Κινέζο πρόεδρο.
«Είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση σήμερα με τη Νότια Κορέα… Πολλά αποφασίστηκαν. Ουσιαστικά κλείσαμε τη συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια δείπνου με τον Λι. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχε προαναγγείλει ότι το deal θα ολοκληρωθεί «πολύ σύντομα».
Η συμφωνία, που αφορά εμπόριο, επενδύσεις και τεχνολογική συνεργασία, θεωρείται κομβικής σημασίας για την ενίσχυση των αμερικανοκορεατικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στην Ασία.
Ο Τραμπ, πάντως, ξεκαθάρισε ότι δεν θα συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, σε αυτό το ταξίδι, αν και είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο στο παρελθόν.
Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας τίμησε τον Τραμπ με το Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Μουγκούνγκουα, τη μεγαλύτερη τιμητική διάκριση της χώρας, για τη συμβολή του στην ειρήνη στην κορεατική χερσόνησο. Παράλληλα, ο πρόεδρος Λι τού πρόσφερε ένα αντίγραφο χρυσής κορώνας — δώρο με έντονο συμβολισμό — καθώς και ένα επιδόρπιο διακοσμημένο με φύλλα χρυσού, το οποίο σερβιρίστηκε σε πιάτο με τη λέξη “PEACE” («Ειρήνη») για να τιμηθεί, όπως ανέφερε το γραφείο του Λι, «η χρυσή εποχή της συμμαχίας Κορέας–ΗΠΑ».
Παρά τη θερμή επίσημη υποδοχή, ο Τραμπ αντιμετώπισε μικρές αλλά έντονες διαδηλώσεις στην πόλη Γκιεόνγκτζου, όπου ακτιβιστές κρατούσαν πανό με συνθήματα κατά της πολιτικής του, χαρακτηρίζοντάς τον «αυταρχικό ηγέτη». Τα επεισόδια περιορίστηκαν, ωστόσο, χωρίς να υπάρξουν εντάσεις με την αστυνομία.
Το βλέμμα στραμμένο στο ΠεκίνοΗ επίσκεψη στη Νότια Κορέα ολοκλήρωσε τον κύκλο επαφών του Αμερικανού προέδρου στην Ασία, αλλά το ενδιαφέρον στρέφεται τώρα στην επόμενη στάση του Τραμπ – την Κίνα. Την Πέμπτη, αναμένεται να συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ, με την ατζέντα να περιλαμβάνει ενδεχόμενη εμπορική συμφωνία παγκόσμιας εμβέλειας.
Η υποδοχή στον Τραμπ και τα «χρυσά» δώραΚατά την άφιξή του στη Νότια Κορέα, ο Τραμπ έτυχε εντυπωσιακής υποδοχής. Μια στρατιωτική μπάντα έπαιξε το «YMCA» των Village People – ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί με τις προεκλογικές του συγκεντρώσεις – ενώ στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος συμμετείχε σε εκδήλωση του Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), όπου μίλησε σε επιχειρηματίες για την εμπορική του πολιτική.
President Trump landed in South Korea for the final leg of his Asia trip, optimistic about striking a trade war truce with Chinese President Xi Jinping after summit talks with South Korea's Lee Jae Myung. Read more: https://t.co/FETq2aJT69 pic.twitter.com/ihyicnyZvE— Reuters Asia (@ReutersAsia) October 29, 2025
🚨🇺🇸 🇰🇷 BREAKING: TRUMP RECEIVES GOLD CROWN AND KOREA'S HIGHEST HONOR AT APEC— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 29, 2025
South Korean President Lee Jae Myung presented Trump with a replica gold crown from the peaceful Silla dynasty and the Grand Order of Mugunghwa medal.
Trump becomes the first U.S. president to… https://t.co/w5hNxo78tS pic.twitter.com/xpsksFI8tQ
Το αίτημα της Σεούλ για πυρηνοκίνητα υποβρύχιαΚατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Λι ζήτησε επισήμως από τον Αμερικανό πρόεδρο την έγκριση για εισαγωγή καυσίμου πυρηνικής ενέργειας, προκειμένου η χώρα του να μπορέσει να κατασκευάσει πυρηνοκίνητα υποβρύχια.
«Αν ο Πρόεδρος λάβει την απόφαση να μας επιτρέψει την απόκτηση καυσίμου για πυρηνοκίνητα υποβρύχια, θα το εκτιμήσουμε βαθύτατα», δήλωσε ο Λι στη διμερή συνάντηση. Όπως εξήγησε, η Νότια Κορέα δεν σκοπεύει να αναπτύξει υποβρύχια με πυρηνικά όπλα, αλλά συμβατικά οπλισμένα σκάφη με πυρηνική πρόωση, ώστε να αντιμετωπίσει τις απειλές από τη Βόρεια Κορέα και την Κίνα.
«Τα υποβρύχια ντίζελ έχουν περιορισμένη ικανότητα βύθισης και δυσκολεύονται να εντοπίσουν τα βορειοκορεατικά ή κινεζικά υποβρύχια», σημείωσε, προσθέτοντας πως η απόκτηση πυρηνοκίνητων θα επιτρέψει στη Σεούλ να αναλάβει περισσότερες επιχειρήσεις ναυτικής άμυνας και να «μειώσει σημαντικά το βάρος για τις αμερικανικές δυνάμεις».
Η Ουάσιγκτον έχει διαχρονικά αντιταχθεί σε τέτοια σχέδια, επικαλούμενη τον κίνδυνο διάδοσης πυρηνικής τεχνολογίας. Ωστόσο, η συζήτηση επανήλθε στο προσκήνιο μετά την παρουσίαση, νωρίτερα φέτος, του υπό κατασκευή πυρηνοκίνητου υποβρυχίου της Βόρειας Κορέας, το οποίο θεωρείται σημαντική απειλή για τη σταθερότητα στην περιοχή.
Αύξηση αμυντικών δαπανών και «λιγότερο βάρος» για τις ΗΠΑΟ πρόεδρος της Νότιας Κορέας δεσμεύτηκε να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της χώρας του, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή. «Στόχος μας είναι να ελαφρύνουμε το βάρος που σηκώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην άμυνα της χερσονήσου», δήλωσε ο Λι, υπογραμμίζοντας ότι η Σεούλ σκοπεύει να ενισχύσει τις δικές της επιχειρησιακές δυνατότητες.
