Ο Τραμπ ανακοίνωσε εμπορικό deal με τη Νότια Κορέα και ετοιμάζεται για την κρίσιμη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ

Το αίτημα της Σεούλ για πυρηνοκίνητα υποβρύχια

Αύξηση αμυντικών δαπανών και «λιγότερο βάρος» για τις ΗΠΑ

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Λι ζήτησε επισήμως από τον Αμερικανό πρόεδρο την έγκριση για, προκειμένου η χώρα του να μπορέσει να κατασκευάσει«Αν ο Πρόεδρος λάβει την απόφαση να μας επιτρέψει την απόκτηση καυσίμου για πυρηνοκίνητα υποβρύχια, θα το εκτιμήσουμε βαθύτατα», δήλωσε ο Λι στη διμερή. Όπως εξήγησε, η Νότια Κορέα δεν σκοπεύει να αναπτύξει υποβρύχια με πυρηνικά όπλα, αλλά συμβατικά οπλισμένα σκάφη με πυρηνική πρόωση, ώστε να αντιμετωπίσει τις απειλές από τηκαι την Κίνα.«Τα υποβρύχια ντίζελ έχουν περιορισμένη ικανότητα βύθισης και δυσκολεύονται να εντοπίσουν τα βορειοκορεατικά ή κινεζικά υποβρύχια», σημείωσε, προσθέτοντας πως η απόκτηση πυρηνοκίνητων θα επιτρέψει στη Σεούλ να αναλάβει περισσότερες επιχειρήσεις ναυτικής άμυνας και να «μειώσει σημαντικά το βάρος για τις αμερικανικές δυνάμεις».έχει διαχρονικά αντιταχθεί σε τέτοια σχέδια, επικαλούμενη τον κίνδυνο διάδοσης πυρηνικής τεχνολογίας. Ωστόσο, η συζήτηση επανήλθε στο προσκήνιο μετά την παρουσίαση, νωρίτερα φέτος, του υπό κατασκευή πυρηνοκίνητου υποβρυχίου της Βόρειας Κορέας, το οποίο θεωρείται σημαντική απειλή για τη σταθερότητα στην περιοχή.Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας δεσμεύτηκε να αυξήσει τιςτης χώρας του, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή. «Στόχος μας είναι να ελαφρύνουμε το βάρος που σηκώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην άμυνα της χερσονήσου», δήλωσε ο Λι, υπογραμμίζοντας ότι ησκοπεύει να ενισχύσει τις δικές της επιχειρησιακές δυνατότητες.