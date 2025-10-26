Οργή στη Σεβίλλη κατά της τοπικής κυβέρνησης που καθυστερούσε να ενημερώσει γυναίκες για ύποπτα αποτελέσματα μαστογραφιών

Κλείσιμο

Πολλές χιλιάδες διαδηλωτές, στην πλειονότητά τους γυναίκες, συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στη Σεβίλλη για να διαμαρτυρηθούν για τον τρόπο με τον οποίο οι τοπικές Αρχές χειρίστηκαν το θέμα της, μια διαμάχη που έχει εξελιχθεί σε πολιτική κρίση.Οι Αρχές της Ανδαλουσίας, μιας περιφέρειας υπό την ηγεσία του Λαϊκού Κόμματος, παραδέχτηκαν ότι τα τελευταία χρόνιαδεν ενημερώθηκαν εγκαίρως για τα αποτελέσματα της μαστογραφίας στην οποία υποβλήθηκαν σε δημόσια νοσοκομεία, κυρίως στη Σεβίλλη.Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι γυναίκες δεν πληροφορήθηκαν ποτέ ότικαι για αυτόν τον λόγο θα έπρεπε να εξεταστούν και πάλι σύντομα.Το ζήτημα έχει προκαλέσει αντιπαράθεση ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση στη Μαδρίτη, η οποία είναι υπό τους Σοσιαλιστές, με τις τοπικές, δεξιές Αρχές, οι οποίες είναι αρμόδιες για τις υπηρεσίες υγείας.Οι διαδηλωτές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Amama, μιας ένωσης που εκπροσωπεί τους ασθενείς, και συγκεντρώθηκαν έξω από την έδρα της τοπικής κυβέρνησης για να εκφράσουν την οργή τους.«Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε, Μπονίγια παραιτήσου» φώναξε το πλήθος, στο στόχαστρο του οποίου έχει βρεθεί κυρίως ο Χουάν Μανουέλ Μορένο Μπονίγια, ο πρόεδρος της περιφέρειας. Εξαιτίας της κρίσης αυτής ήδη παραιτήθηκε η σύμβουλος υγείας του προέδρου, Ροθίο Ερνάντεθ.Οι συγκεντρωμένοι, μεταξύ των οποίων και πολλές γυναίκες εμφανώς συγκινημένες, φώναζαν συνθήματα όπως «Οι ζωές μας δεν μπορούν να περιμένουν» και «Δεν είστε μόνες».