Η κυβέρνηση της Ισπανίας απομακρύνει τα σύμβολα του φρανκισμού από τους δημόσιους χώρους

Η λίστα με τα σύμβολα θα δοθεί στη δημοσιότητα τον Νοέμβριο, 50 χρόνια μετά τον θάνατο του επικεφαλής της στρατιωτικής δικτατορίας που κυβερνούσε τη χώρα από το 1939 ως το 1975