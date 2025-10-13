Επεισόδια στη Βιτόρια της Ισπανίας σε συγκέντρωση ακροδεξιών για τα 50 χρόνια από το θάνατο του Φράνκο - Δείτε βίντεο

Το καθεστώς του Φράνκο ήτανκαι βασιζόταν σε αυστηρή καταστολή των πολιτικών ελευθεριών και των εθνοτικών ταυτοτήτων, όπως των Βάσκων και των Καταλανών.Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, ο Φράνκο εγκαθίδρυσε ένα μονοκομματικό καθεστώς με την «» ως επίσημο κρατικό κόμμα, ενώ οι πολιτικοί του αντίπαλοι φυλακίζονταν, εκτελούνταν ή εξορίζονταν.Αν και το καθεστώς του συνεργάστηκε ιδεολογικά με τον ιταλικό φασισμό και τον ναζισμό στα πρώτα χρόνια, παρέμεινε ουδέτερο κατά τονκαι η χώρα απέφυγε την άμεση συμμετοχή.Ο Φράνκο πέθανε το 1975, και με τον θάνατό του άνοιξε ο δρόμος για τη μετάβαση της Ισπανίας στη δημοκρατία, υπό τον. Ωστόσο, η κληρονομιά του παραμένει βαθιά διχαστική στην ισπανική κοινωνία μέχρι και σήμερα.