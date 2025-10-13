Επεισόδια στη Βιτόρια της Ισπανίας σε συγκέντρωση ακροδεξιών για τα 50 χρόνια από το θάνατο του Φράνκο - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ισπανία Βιτόρια Διαδήλωση Φρανσίσκο Φράνκο Ακροδεξιά Επεισόδεια Αστυνομία

Επεισόδια στη Βιτόρια της Ισπανίας σε συγκέντρωση ακροδεξιών για τα 50 χρόνια από το θάνατο του Φράνκο - Δείτε βίντεο

Τραυματίστηκαν 20 αστυνομικοί -  19 συλλήψεις, δεκάδες τραυματίες και υλικές ζημιές στις συγκρούσεις ακροδεξιών με αντιδιαδηλωτές

Σοβαρα επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια διαδήλωσης το μεσημέρι της Κυριακής (12/10) σε κεντρική πλατεία της Βιτόριας στην Ισπανία, όταν ακροδεξιοί συγκρούστηκαν με την αστυνομία και άλλα άτομα με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν 19 συλλήψεις, τραυματισμοί και υλικές ζημιές.

Η διαδήλωση οργανώθηκε από οπαδούς του Ισπανού στρατηγού και δικτάτορα Φρανσίσκο Φράνκο, με αφορμή την συμπλήρωση 50 χρόνων από τον θάνατο του, οι οποίοι έκαναν φασιστικούς χαιρετισμούς και κυμάτιζαν κόκκινες και χρυσές ισπανικές σημαίες.

Ανήκουν στην «Φάλαγγα» (Falange), ένα φασιστικό κόμμα που διεκδικεί την κληρονομιά της «Ισπανικής Φάλαγγας», η οποία ιδρύθηκε το 1933 και ήταν πυλώνας του καθεστώτος Φράνκο. Το κόμμα ήρθε να υπερασπιστεί την «ενότητα της Ισπανίας» λόγω της ημέρας.

Στη συνέχεια εμφανίστηκαν κουκουλοφόροι αντιδιαδηλωτές και συγκρούστηκαν με τους ακροδεξιούς. Όπως φαίνεται στα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, η Αστυνομία της Βιτόριας χρειάστηκε να παρέμβει, καθώς οι διαδηλωτές χτυπούσαν ο ένας τον άλλον με κοντάρια, σημαίες, ακόμα και με καρέκλες και παγκάκια, ενώ χρησιμοποίησαν φωτοβολίδες και έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμάτων.

Η Αστυνομία των Βάσκων δήλωσε πως προχώρησε στη σύλληψη 17 ατόμων για διατάραξη της δημόσιας τάξης, μετά από αντιπαραθέσεις «ριζοσπαστικών ομάδων».

Κλείσιμο
Περίπου 20 αστυνομικοί υπέστησαν «ελαφρά τραύματα» και το ιατρικό προσωπικό περιμάζεψε τους τραυματίες διαδηλωτές στο χώρο, πρόσθεσε η αστυνομία σε δήλωσή της.

Ποιος ήταν ο Φρανσίσκο Φράνκο

Ο Φρανσίσκο Φράνκο (1892–1975) ήταν Ισπανός στρατηγός και πολιτικός, ο οποίος κυβέρνησε την Ισπανία ως δικτάτορας από το 1939 έως τον θάνατό του το 1975. Ανέλαβε την εξουσία ύστερα από στρατιωτικό πραξικόπημα ενάντια στη Δεύτερη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία της 18ης Ιουλίου 1936 και του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου (1936-39) που ακολούθησε.

Επεισόδια στη Βιτόρια της Ισπανίας σε συγκέντρωση ακροδεξιών για τα 50 χρόνια από το θάνατο του Φράνκο - Δείτε βίντεο
Ο δικτάτορας Φρανσίσκο Φράνκο

Το καθεστώς του Φράνκο ήταν αυταρχικό, αντικομμουνιστικό και εθνικιστικό, με στενή σύνδεση με την Καθολική Εκκλησία και βασιζόταν σε αυστηρή καταστολή των πολιτικών ελευθεριών και των εθνοτικών ταυτοτήτων, όπως των Βάσκων και των Καταλανών.

Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, ο Φράνκο εγκαθίδρυσε ένα μονοκομματικό καθεστώς με την «Falange Española» ως επίσημο κρατικό κόμμα, ενώ οι πολιτικοί του αντίπαλοι φυλακίζονταν, εκτελούνταν ή εξορίζονταν.

Αν και το καθεστώς του συνεργάστηκε ιδεολογικά με τον ιταλικό φασισμό και τον ναζισμό στα πρώτα χρόνια, παρέμεινε ουδέτερο κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και η χώρα απέφυγε την άμεση συμμετοχή.

Ο Φράνκο πέθανε το 1975, και με τον θάνατό του άνοιξε ο δρόμος για τη μετάβαση της Ισπανίας στη δημοκρατία, υπό τον βασιλιά Χουάν Κάρλος. Ωστόσο, η κληρονομιά του παραμένει βαθιά διχαστική στην ισπανική κοινωνία μέχρι και σήμερα.

