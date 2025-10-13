Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
Επεισόδια στη Βιτόρια της Ισπανίας σε συγκέντρωση ακροδεξιών για τα 50 χρόνια από το θάνατο του Φράνκο - Δείτε βίντεο
Τραυματίστηκαν 20 αστυνομικοί - 19 συλλήψεις, δεκάδες τραυματίες και υλικές ζημιές στις συγκρούσεις ακροδεξιών με αντιδιαδηλωτές
Η διαδήλωση οργανώθηκε από οπαδούς του Ισπανού στρατηγού και δικτάτορα Φρανσίσκο Φράνκο, με αφορμή την συμπλήρωση 50 χρόνων από τον θάνατο του, οι οποίοι έκαναν φασιστικούς χαιρετισμούς και κυμάτιζαν κόκκινες και χρυσές ισπανικές σημαίες.
Antifas attaccano con la connivenza della Polizia corteo della falangista spagnola concentrati a Vitoria in occasione della la festa nazionale. Ciò che non avevano previsto era la risposta energerica dei falangisti, che respingeva l'attacco e gli Antifas costretti a battere in… pic.twitter.com/4449qrjTDk— NazionalistiItaliani🇮🇹 (@nazionalistital) October 13, 2025
Ανήκουν στην «Φάλαγγα» (Falange), ένα φασιστικό κόμμα που διεκδικεί την κληρονομιά της «Ισπανικής Φάλαγγας», η οποία ιδρύθηκε το 1933 και ήταν πυλώνας του καθεστώτος Φράνκο. Το κόμμα ήρθε να υπερασπιστεί την «ενότητα της Ισπανίας» λόγω της ημέρας.
Στη συνέχεια εμφανίστηκαν κουκουλοφόροι αντιδιαδηλωτές και συγκρούστηκαν με τους ακροδεξιούς. Όπως φαίνεται στα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, η Αστυνομία της Βιτόριας χρειάστηκε να παρέμβει, καθώς οι διαδηλωτές χτυπούσαν ο ένας τον άλλον με κοντάρια, σημαίες, ακόμα και με καρέκλες και παγκάκια, ενώ χρησιμοποίησαν φωτοβολίδες και έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμάτων.
Proetarras de mierda han intentado reventar una concentración falangista en Vitoria y se han ido calentitos.— 𝕯𝖆𝖘𝖙𝖆𝖓 (@dastansullivanx) October 12, 2025
Al menos 12 mugrosos kaleborrikos han sido detenidos pic.twitter.com/VfdovaFfiH
Η Αστυνομία των Βάσκων δήλωσε πως προχώρησε στη σύλληψη 17 ατόμων για διατάραξη της δημόσιας τάξης, μετά από αντιπαραθέσεις «ριζοσπαστικών ομάδων».
El centro de Vitoria se ha convertido este mediodía en el escenario de una batalla campal que se ha saldado con al menos 17 personas detenidas y una veintena de ertzainas heridos leves. pic.twitter.com/wPRVkbi8oY— Hoople (@hoopleapp) October 13, 2025
Περίπου 20 αστυνομικοί υπέστησαν «ελαφρά τραύματα» και το ιατρικό προσωπικό περιμάζεψε τους τραυματίες διαδηλωτές στο χώρο, πρόσθεσε η αστυνομία σε δήλωσή της.
Ποιος ήταν ο Φρανσίσκο ΦράνκοΟ Φρανσίσκο Φράνκο (1892–1975) ήταν Ισπανός στρατηγός και πολιτικός, ο οποίος κυβέρνησε την Ισπανία ως δικτάτορας από το 1939 έως τον θάνατό του το 1975. Ανέλαβε την εξουσία ύστερα από στρατιωτικό πραξικόπημα ενάντια στη Δεύτερη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία της 18ης Ιουλίου 1936 και του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου (1936-39) που ακολούθησε.
Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, ο Φράνκο εγκαθίδρυσε ένα μονοκομματικό καθεστώς με την «Falange Española» ως επίσημο κρατικό κόμμα, ενώ οι πολιτικοί του αντίπαλοι φυλακίζονταν, εκτελούνταν ή εξορίζονταν.
Αν και το καθεστώς του συνεργάστηκε ιδεολογικά με τον ιταλικό φασισμό και τον ναζισμό στα πρώτα χρόνια, παρέμεινε ουδέτερο κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και η χώρα απέφυγε την άμεση συμμετοχή.
Ο Φράνκο πέθανε το 1975, και με τον θάνατό του άνοιξε ο δρόμος για τη μετάβαση της Ισπανίας στη δημοκρατία, υπό τον βασιλιά Χουάν Κάρλος. Ωστόσο, η κληρονομιά του παραμένει βαθιά διχαστική στην ισπανική κοινωνία μέχρι και σήμερα.
Απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς, δείτε τις πρώτες φωτογραφίες - Χαμόγελα, αγκαλιές και δάκρυα χαράς στο Ισραήλ
«Σε αγαπώ, γυρίζεις σπίτι» - Οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων με τους συγγενείς τους μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς, δείτε βίντεο
Πώς θα κινηθούν αύριο τα ΜΜΜ λόγω της 24ωρης απεργίας
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr