Ακόμη δύο σορούς ομήρων παρέδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ

Η Χαμάς παρέδωσε δύο φέρετρα στις ισραηλινές δυνάμεις το βράδυ της Τρίτης, τα οποία όπως ισχυρίστηκε, περιείχαν τα λείψανα δύο νεκρών ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα.Μετά την παραλαβή τους με μεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού, οι σοροί μεταφέρθηκαν από τη Γάζα σε ιατροδικαστικό ινστιτούτο στο Τελ Αβίβ για αναγνώριση.Η Χαμάς ανακοίνωσε απλώς ότι τα πτώματα των ομήρων «ανακτήθηκαν σήμερα στη Λωρίδα» αλλά δεν τα ταυτοποίησε.Χθες είχε παραδώσει τη σορό του δολοφονημένου ομήρου Ταλ Χαϊμί.Εάν επιβεβαιωθεί ότι τα πτώματα είναι πράγματι των ομήρων, ο αριθμός των νεκρών αιχμαλώτων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα θα μειωθεί από 15 σε 13. Κατά την έναρξη της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου τα πτώματα ήταν 28.Σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς απελευθέρωσε τους τελευταίους 20 ζωντανούς ομήρους την περασμένη Δευτέρα, εντός 72 ωρών από την αποχώρηση του Ισραήλ στην Κίτρινη Γραμμή. Η Χαμάς επέστρεψε και τα λείψανα 13 δολοφονημένων ομήρων κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός.Μέσα στους 15 περιλαμβάνεται και ένας στρατιώτης που σκοτώθηκε πολεμώντας στον πόλεμο της Γάζας του 2014.