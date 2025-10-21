Ακόμη δύο σορούς ομήρων παρέδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Χαμάς Όμηροι Γάζα Λωρίδα της Γάζας

Ακόμη δύο σορούς ομήρων παρέδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ

Αν επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για πρόσωπα που κρατούνταν από την παλαιστινιακή οργάνωση, απομένουν άλλοι 13

Ακόμη δύο σορούς ομήρων παρέδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η Χαμάς παρέδωσε δύο φέρετρα στις ισραηλινές δυνάμεις το βράδυ της Τρίτης, τα οποία όπως ισχυρίστηκε, περιείχαν τα λείψανα δύο νεκρών ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα.

Μετά την παραλαβή τους με μεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού, οι σοροί μεταφέρθηκαν από τη Γάζα σε ιατροδικαστικό ινστιτούτο στο Τελ Αβίβ για αναγνώριση.

Η Χαμάς ανακοίνωσε απλώς ότι τα πτώματα των ομήρων «ανακτήθηκαν σήμερα στη Λωρίδα» αλλά δεν τα ταυτοποίησε.

Χθες είχε παραδώσει τη σορό του δολοφονημένου ομήρου Ταλ Χαϊμί.

Εάν επιβεβαιωθεί ότι τα πτώματα είναι πράγματι των ομήρων, ο αριθμός των νεκρών αιχμαλώτων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα θα μειωθεί από 15 σε 13. Κατά την έναρξη της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου τα πτώματα ήταν 28.

Σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς απελευθέρωσε τους τελευταίους 20 ζωντανούς ομήρους την περασμένη Δευτέρα, εντός 72 ωρών από την αποχώρηση του Ισραήλ στην Κίτρινη Γραμμή. Η Χαμάς επέστρεψε και τα λείψανα 13 δολοφονημένων ομήρων κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός.

Μέσα στους 15 περιλαμβάνεται και ένας στρατιώτης που σκοτώθηκε πολεμώντας στον πόλεμο της Γάζας του 2014.

Ειδήσεις σήμερα:

«Ό,τι έχω να πω, θα το πω στον ανακριτή» - Δεν αποκαλύπτει ο 18χρονος από τα Τρίκαλα γιατί σκότωσε τη μητέρα του

Marc: Τι παίρνουν και από ποιους Τσίπρας, Σαμαράς και Καρυστιανού

Καταδικάστηκε για τροχαίο η Γεωργία Μπίκα, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης