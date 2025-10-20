«Πράσινο φως» από την κυβέρνηση Στάρμερ στις ένοπλες δυνάμεις να καταρρίπτουν drones αν απειλούν τις βάσεις τους
«Πράσινο φως» από την κυβέρνηση Στάρμερ στις ένοπλες δυνάμεις να καταρρίπτουν drones αν απειλούν τις βάσεις τους

Η βρετανική κυβέρνηση «δεν αποκλείει» το ενδεχόμενο να «επεκταθούν» σε άλλες εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας, όπως τα αεροδρόμια

Τη δυνατότητα να καταρρίπτουν drones αν απειλούν βάσεις τους θα αποκτήσουν οι ένοπλες δυνάμεις της Βρετανίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Telegraph, βάσει του οποίου επίκειται ανακοίνωση για αυτό σήμερα από τον υπουργό Άμυνας Τζον Χίλι.

Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας αναμένεται να παρουσιάσει το όραμά του για την προστασία των κρισιμότερων βρετανικών στρατιωτικών βάσεων αντιδρώντας στη «μεγεθυνόμενη απειλή που εγείρεται από τη Ρωσία», σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας.

Αν και σε πρώτη φάση οι νέες εξουσίες θα έχουν εφαρμογή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ «δεν αποκλείει» το ενδεχόμενο να «επεκταθούν» σε άλλες εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας, όπως τα αεροδρόμια, πρόσθεσε η Telegraph, επικαλούμενη πηγή της την οποία δεν κατονόμασε.

Επί του παρόντος οι ένοπλες δυνάμεις μπορούν να χρησιμοποιούν ειδικό εξοπλισμό κατά μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που επιτρέπει να παρακολουθούνται, να διακόπτεται ή να αποκτάται ο έλεγχος των σημάτων με τα οποία ελέγχονται και να εκτρέπονται. Η νέα πολιτική θα δώσει «κινητική επιλογή» (σ.σ. τη δυνατότητα χρήσης όπλων) για την κατάρριψη drones με το που θα γίνονται αντιληπτά, όμως μόνο σε περιστάσεις που κρίνεται πως είναι επείγον και απολύτως απαραίτητο, πάντα κατά την εφημερίδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

