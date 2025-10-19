Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Συγχαρητήρια Χριστοδουλίδη σε Ερχιουρμάν: Ευκαιρία επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων
Η διευρυμένη συνάντηση που έχει εξαγγείλει ο Γενικός Γραμματέας αποτελεί μια κρίσιμη ευκαιρία για επανεκκίνηση της διαδικασίαςαναφέρει στη δήλωσή του ο πρόεδρος της Κύπρου
Ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στα κατεχόμενα συνεχάρη τον Τουφάν Ερχιουρμάν εκφράζοντας παράλληλα την ετοιμότητά του για την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά.
Αναλυτικά η δήλωση Χριστοδουλίδη:
«Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου προς τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, κ. Τουφάν Ερχιουρμάν, με σεβασμό στην ετυμηγορία των Τουρκοκυπρίων συμπατριωτών μας στη βάση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας στις κατεχόμενες περιοχές μας, και προσβλέπω σε συνάντησή μας το συντομότερο δυνατόν» σημείωσε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Κυπρου Νίκος Χριστοδουλίδης για την εκλογική νίκη του Τουφάν Ερχουμάν.
Στη δήλωσή του ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρει επίσης: «Επαναλαμβάνω την ετοιμότητα, τη σταθερή πολιτική βούληση και την αποφασιστικότητά μου να συνεχίσω να συμβάλλω στην προσπάθεια για την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, στο πλαίσιο της δεδηλωμένης προσήλωσης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κ. Αντόνιο Γκουτέρες.
Προς την κατεύθυνση αυτή, η επικείμενη άτυπη, διευρυμένη συνάντηση που έχει εξαγγείλει ο Γενικός Γραμματέας αποτελεί μια κρίσιμη ευκαιρία για επανεκκίνηση της διαδικασίας.
Η λύση του Κυπριακού πρέπει να βασίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος μέλος της οποίας είναι και θα συνεχίσει να είναι η Κυπριακή Δημοκρατία».
