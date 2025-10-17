Ο Πούτιν συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας μετά την επικοινωνία του με τον Τραμπ
Ο Ρώσος πρόεδρος παρείχε εκτενή ενημέρωση στα μέλη του συμβουλίου σχετικά με τη συνομιλία του με τον Τραμπ - Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν χθες να πραγματοποιήσουν σύνοδο κορυφής για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συγκάλεσε το πανίσχυρο Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του έπειτα από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ.
Σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, ο Πούτιν παρείχε εκτενή ενημέρωση στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με τη συνομιλία του με τον Τραμπ.
Οι Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν χθες, Πέμπτη, να πραγματοποιήσουν σύνοδο κορυφής για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Στη Ρωσία του Πούτιν, το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι ο τόπος διαμόρφωσης αποφάσεων για τα σημαντικότερα εθνικά ζητήματα ασφαλείας της χώρας.
Τραγωδία στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί σε τροχαίο στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας - Νεκρός αναβάτης μηχανής και στην Αθηνών-Κορίνθου
Πατέλης στο protothema: Μας είχαν ξεγραμμένους, τώρα είμαστε παράδειγμα - Ο Τσίπρας, το Νταβός και η Μέρκελ για το κατοχικό δάνειο
Νίκος Κωνσταντόπουλος: Ο Τσίπρας έχει στοιχεία αμοραλισμού - Έχω ευθύνη που δεν το είδα νωρίτερα και τον στήριξα
