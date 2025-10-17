Ο Πούτιν συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας μετά την επικοινωνία του με τον Τραμπ

Ο Ρώσος πρόεδρος παρείχε εκτενή ενημέρωση στα μέλη του συμβουλίου σχετικά με τη συνομιλία του με τον Τραμπ - Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν χθες να πραγματοποιήσουν σύνοδο κορυφής για τον πόλεμο στην Ουκρανία