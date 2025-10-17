Ο Πούτιν συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας μετά την επικοινωνία του με τον Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Βλαντίμιρ Πούτιν Ντόναλντ Τραμπ Πόλεμος στην Ουκρανία

Ο Πούτιν συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας μετά την επικοινωνία του με τον Τραμπ

Ο Ρώσος πρόεδρος παρείχε εκτενή ενημέρωση στα μέλη του συμβουλίου σχετικά με τη συνομιλία του με τον Τραμπ - Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν χθες να πραγματοποιήσουν σύνοδο κορυφής για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Πούτιν συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας μετά την επικοινωνία του με τον Τραμπ
8 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συγκάλεσε το πανίσχυρο Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του έπειτα από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ.

Σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, ο Πούτιν παρείχε εκτενή ενημέρωση στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με τη συνομιλία του με τον Τραμπ.

Οι Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν χθες, Πέμπτη, να πραγματοποιήσουν σύνοδο κορυφής για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στη Ρωσία του Πούτιν, το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι ο τόπος διαμόρφωσης αποφάσεων για τα σημαντικότερα εθνικά ζητήματα ασφαλείας της χώρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί σε τροχαίο στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας - Νεκρός αναβάτης μηχανής και στην Αθηνών-Κορίνθου

Πατέλης στο protothema: Μας είχαν ξεγραμμένους, τώρα είμαστε παράδειγμα - Ο Τσίπρας, το Νταβός και η Μέρκελ για το κατοχικό δάνειο

Νίκος Κωνσταντόπουλος: Ο Τσίπρας έχει στοιχεία αμοραλισμού - Έχω ευθύνη που δεν το είδα νωρίτερα και τον στήριξα
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης