Μαζική αγωγή κατά της Johnson & Johnson στη Βρετανία για ταλκ με αμίαντο

Πάνω από 3.000 άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζουν ότι αυτοί ή συγγενικά τους πρόσωπα εμφάνισαν καρκίνο των ωοθηκών ή μεσοθηλίωμα ύστερα από τη χρήση του βρεφικού προϊόντος μεταξύ 1965 και 2023