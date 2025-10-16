Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Μαζική αγωγή κατά της Johnson & Johnson στη Βρετανία για ταλκ με αμίαντο
Μαζική αγωγή κατά της Johnson & Johnson στη Βρετανία για ταλκ με αμίαντο
Πάνω από 3.000 άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζουν ότι αυτοί ή συγγενικά τους πρόσωπα εμφάνισαν καρκίνο των ωοθηκών ή μεσοθηλίωμα ύστερα από τη χρήση του βρεφικού προϊόντος μεταξύ 1965 και 2023
Η Johnson & Johnson βρίσκεται αντιμέτωπη με μαζική ομαδική αγωγή στη Βρετανία, καθώς χιλιάδες πολίτες ισχυρίζονται ότι επί δεκαετίες η εταιρεία πωλούσε σκόνη ταλκ μολυσμένη με ίνες αμιάντου, γνωρίζοντας τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζουν ότι αυτοί ή συγγενικά τους πρόσωπα εμφάνισαν καρκίνο των ωοθηκών ή μεσοθηλίωμα ύστερα από τη χρήση του βρεφικού προϊόντος Johnson’s Baby Powder μεταξύ 1965 και 2023. Η δικηγορική εταιρεία KP Law κατέθεσε αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου ζητώντας αποζημιώσεις από την Johnson & Johnson και την Kenvue UK, η οποία αποσχίστηκε από τον αμερικανικό όμιλο το 2023 και λειτουργεί πλέον ανεξάρτητα.
Σύμφωνα με την αγωγή, το προϊόν της J&J ήταν επί χρόνια μολυσμένο με καρκινογόνες ίνες, ενώ η εταιρεία φέρεται να απέκρυψε τον κίνδυνο από το κοινό για δεκαετίες. Η Johnson & Johnson διέκοψε τη διάθεση προϊόντων ταλκ στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2020, αντικαθιστώντας τα με ένα προϊόν με βάση το άμυλο καλαμποκιού, και εφάρμοσε την ίδια πολιτική παγκοσμίως το 2023.
Η Kenvue, σε ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι «η βρεφική πούδρα της Johnson δεν περιείχε αμίαντο και δεν προκαλεί καρκίνο».
Την ίδια στιγμή, η J&J αντιμετωπίζει δεκάδες χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ με παρόμοιο περιεχόμενο. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, αμερικανικό δικαστήριο διέταξε την εταιρεία να καταβάλει αποζημίωση ύψους 966 εκατ. δολαρίων στην οικογένεια γυναίκας που πέθανε από μεσοθηλίωμα - μία από τις μεγαλύτερες καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος της εταιρείας. Το ποσό ωστόσο ενδέχεται να μειωθεί μετά από έφεση.
Η 75χρονη Τζάνετ Φουστίλο, μία από τις ενάγουσες, διαγνώστηκε με καρκίνο των ωοθηκών πριν από επτά χρόνια. Δήλωσε ότι χρησιμοποιούσε το προϊόν από τη δεκαετία του 1960: «Το ταλκ το θεωρούσαμε αγνό και ωφέλιμο – το χρησιμοποιούσα για μένα και τα τέσσερα παιδιά μου».
Η Πατρίσια Άντζελ, άλλη ενάγουσα, ανέφερε ότι ο σύζυγός της, Έντουαρντ, πέθανε από μεσοθηλίωμα το 2006, λίγες εβδομάδες μετά τη διάγνωσή του. «Χρησιμοποιούσε καθημερινά την πούδρα της J&J μετά το μπάνιο» είπε, προσθέτοντας πως «στο ιατροδικαστικό πόρισμα αναφέρθηκε ότι στελέχη αμιάντου βρέθηκαν στο σώμα του».
Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζουν ότι αυτοί ή συγγενικά τους πρόσωπα εμφάνισαν καρκίνο των ωοθηκών ή μεσοθηλίωμα ύστερα από τη χρήση του βρεφικού προϊόντος Johnson’s Baby Powder μεταξύ 1965 και 2023. Η δικηγορική εταιρεία KP Law κατέθεσε αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου ζητώντας αποζημιώσεις από την Johnson & Johnson και την Kenvue UK, η οποία αποσχίστηκε από τον αμερικανικό όμιλο το 2023 και λειτουργεί πλέον ανεξάρτητα.
Σύμφωνα με την αγωγή, το προϊόν της J&J ήταν επί χρόνια μολυσμένο με καρκινογόνες ίνες, ενώ η εταιρεία φέρεται να απέκρυψε τον κίνδυνο από το κοινό για δεκαετίες. Η Johnson & Johnson διέκοψε τη διάθεση προϊόντων ταλκ στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2020, αντικαθιστώντας τα με ένα προϊόν με βάση το άμυλο καλαμποκιού, και εφάρμοσε την ίδια πολιτική παγκοσμίως το 2023.
Η Kenvue, σε ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι «η βρεφική πούδρα της Johnson δεν περιείχε αμίαντο και δεν προκαλεί καρκίνο».
Την ίδια στιγμή, η J&J αντιμετωπίζει δεκάδες χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ με παρόμοιο περιεχόμενο. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, αμερικανικό δικαστήριο διέταξε την εταιρεία να καταβάλει αποζημίωση ύψους 966 εκατ. δολαρίων στην οικογένεια γυναίκας που πέθανε από μεσοθηλίωμα - μία από τις μεγαλύτερες καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος της εταιρείας. Το ποσό ωστόσο ενδέχεται να μειωθεί μετά από έφεση.
Η 75χρονη Τζάνετ Φουστίλο, μία από τις ενάγουσες, διαγνώστηκε με καρκίνο των ωοθηκών πριν από επτά χρόνια. Δήλωσε ότι χρησιμοποιούσε το προϊόν από τη δεκαετία του 1960: «Το ταλκ το θεωρούσαμε αγνό και ωφέλιμο – το χρησιμοποιούσα για μένα και τα τέσσερα παιδιά μου».
Η Πατρίσια Άντζελ, άλλη ενάγουσα, ανέφερε ότι ο σύζυγός της, Έντουαρντ, πέθανε από μεσοθηλίωμα το 2006, λίγες εβδομάδες μετά τη διάγνωσή του. «Χρησιμοποιούσε καθημερινά την πούδρα της J&J μετά το μπάνιο» είπε, προσθέτοντας πως «στο ιατροδικαστικό πόρισμα αναφέρθηκε ότι στελέχη αμιάντου βρέθηκαν στο σώμα του».
Ειδήσεις σήμερα:
Απίστευτες αποκαλύψεις από τον πρώην της Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Τη βρήκα στο κρεβάτι με χορεύτρια της - Έκαψε με χλωρίνη τα μαλλιά του γιου μας»
Συνελήφθη στην Ιταλία ο Βιλντόζα με τη σύζυγό του - Επιτέθηκαν σε διασώστες γιατί ασθενοφόρο είχε κλείσει το δρόμο
Κομοτηνή: Πώς το ατύχημα που είχε ο παραολυμπιονίκης Αλέξανδρος Ταξιλδάρης άλλαξε ολόκληρη την πόλη
Απίστευτες αποκαλύψεις από τον πρώην της Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Τη βρήκα στο κρεβάτι με χορεύτρια της - Έκαψε με χλωρίνη τα μαλλιά του γιου μας»
Συνελήφθη στην Ιταλία ο Βιλντόζα με τη σύζυγό του - Επιτέθηκαν σε διασώστες γιατί ασθενοφόρο είχε κλείσει το δρόμο
Κομοτηνή: Πώς το ατύχημα που είχε ο παραολυμπιονίκης Αλέξανδρος Ταξιλδάρης άλλαξε ολόκληρη την πόλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα