Εκτελέστηκε 59χρονος θανατοποινίτης στον Μισισιπή για τον βιασμό και φόνο 20χρονης φοιτήτριας το 1993
Συνολικά έχουν γίνει μέχρι στιγμής 38 εκτελέσεις στη χώρα το 2025 - Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό από το 2013
Άνδρας που καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών για βιασμό και φόνο που φερόταν να διέπραξε το 1993 εκτελέστηκε χθες Τετάρτη στην πολιτεία του Μισισιπή, στις νότιες ΗΠΑ.
Ο Τσαρλς Κρόφορντ, 59 ετών, εκτελέστηκε χθες βράδυ για τον βιασμό και τον φόνο της Κρίστι Ρέι, 20χρονης φοιτήτριας την οποία απήγαγε. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, ο Κρόφορντ προσπάθησε ανεπιτυχώς να ανατρέψει την θανατική του καταδίκη.
Ο Κρόφορντ είχε περάσει περισσότερα από 30 χρόνια στην πτέρυγα των μελλοθανάτων. Η εκτέλεσή του έρχεται αρκετούς μήνες μετά την εκτέλεση του μακροβιότερου μελλοθανάτου στο Μισισιπή, σε μια χρονιά αυξανόμενων εκτελέσεων σε εθνικό επίπεδο.
Αυτή ήταν η τρίτη εκτέλεση της εβδομάδας στις ΗΠΑ – όλες έγιναν με θανατηφόρες ενέσιμες χημικές ουσίες –, έπειτα από εκείνες προχθές Τρίτη στη Φλόριντα (νοτιοανατολικά) και στο Μιζούρι (κεντρικά). Τέταρτη εκτέλεση είναι προγραμματισμένο να γίνει στην Αριζόνα (νοτιοδυτικά) αύριο Παρασκευή.
Προβλέπεται να γίνουν ακόμη πέντε τα τέλη της χρονιάς.
Συνολικά έχουν γίνει μέχρι στιγμής 38 εκτελέσεις στη χώρα το 2025. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό από το 2013, όταν έγιναν 39.
Στη μεγάλη πλειονότητά τους (32) έγιναν με ενέσεις θανατηφόρων χημικών ουσιών.
Τέσσερις έγιναν με πρόκληση ασφυξίας λόγω εισπνοής αζώτου, μέθοδο εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, που ειδικοί του ΟΗΕ θεωρούν μορφή «βασανιστηρίου» και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Αλαμπάμα (νότια) το 2024. Άλλες δύο έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα· πριν από φέτος, η μέθοδος αυτή είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.
Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Άλλες τρεις – Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια – εφαρμόζουν μορατόριουμ στην εφαρμογή της, με αποφάσεις των κυβερνητών τους.
A Mississippi man convicted of kidnapping, raping and killing a 20-year-old community college student is set to be executed Wednesday evening at the Mississippi State Penitentiary in Parchman.— MSPublicBroadcasting (@MPBOnline) October 15, 2025
Charles Crawford, 59, has been on death row for more than 30 years. The scheduled… pic.twitter.com/dmv040BKcg
